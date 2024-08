El fiscal federal Ramiro González citó a declarar a la modelo Sofía Pacchi, amiga y exasesora de Fabiola Yañez, en el marco de la causa por violencia de género que la exprimera dama le inició al expresidente Alberto Fernández. La cita, según fuentes judiciales, tendrá lugar recién el 12 de septiembre, debido a que Pacchi acaba de ser mamá.



El nombre de Pacchi en la causa surgió a partir de un hecho de violencia que Fabiola Yañez denunció ante la justicia. De acuerdo con ese relato judicial, el 11 de agosto de 2021 Yañez reclamó a Fernández por una serie de mensajes que el expresidente le había enviado a Pacchi diciéndole "qué linda que sos", lo que desató una discusión de pareja.

En medio de la discusión, según consta en el expediente judicial, Fernández zamarreó" a la entonces primera dama "de sus brazos, provocándole una lesión en una de sus extremidades y la sujetó con sus manos del cuello". Al día siguiente, el 12 de agosto de 2021, el exmandatario también "le propinó una patada en el vientre a Fabiola Yañez, conociendo que la nombrada podría estar embarazada en ese momento", siempre según el expendiente.

Sobre Pacchi también circularon rumores que la señalan como la responsable de filtrar la foto de la fiesta de Olivos, algo que ella ya negó públicamente.

Este lunes, el exintendente de la Quinta de Olivos, Daniel Rodríguez, otro de los testigos llamados a prestar declaración en la causa, dijo que el supuesto vínculo entre Pacchi y el exmandatario era un "rumor extendido" en la residencia presidencial, en "radio pasillo", aunque negó tener conocimiento de primera mano: "Realmente no me consta. No sé, ni los vi", contestó al respecto.

Pacchi, en tanto, publicó el pasado domingo un comunicado en el que aseguró que no tuvo "jamás" un "vínculo sentimental de ninguna naturaleza con el ex presidente".

"Antes esta ola de difamaciones que se ciernen sobre personas que por motivos estrictamente laborales hemos estado vinculadas a la Casa de Gobierno durante el mandato de Alberto Fernández, resulta imperioso aclarar que no he tenido jamás vínculo sentimental de ninguna naturaleza con el ex presidente", afirmó.

"Todo cuanto se infiera al respecto es una mentira de la peor calaña, sin asidero alguno y con la intención de injuriarme", añadió en el comunicado, en el que también desmintió los rumores que la señalan como la persona que filtró la foto de la fiesta de Olivos.

Y completó: "Como todo el país asisto con estupor y dolor a lo que se está conociendo sobre la relación de Fabiola Yañez y el ex presidente Fernández. En ese sentido y en virtud a la relación a distancia que mantengo con Fabiola, solo puedo expresar los mejores deseos para ella".



En la previa de la publicación del comunicado, su abogado, Fernando Burlando, había dicho en diálogo con Canal 13 que su defendida tenía "la perilla" para "prender el ventilador", aunque no dio detalles sobre el contenido de la declaración que deberá presentar ante el fiscal González.