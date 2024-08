"No he tenido jamás vínculo sentimental de ninguna naturaleza con el ex presidente", sentenció la modelo Sofía Pacchi, amiga y ex asesora de la ex primera dama Fabiola Yañez, en un comunicado que publicó para desmentir algunos de los rumores que circularon en torno al caso de violencia de género contra Alberto Fernández.

Pacchi es una de las testigos convocadas a declarar por el fiscal Ramiro González, quien imputó a Fernández por "delitos de lesiones leves y graves, doblemente agravadas" y "amenazas coactivas".

El comunicado de la modelo y ex asesora se publicó en las últimas horas y tras declaraciones públicas de su abogado defensor Fernando Burlando, quien no confirmó la fecha de declaración ante la justicia, por la que se pidió un prórroga ya que Pacchi fue madre recientemente, pero adelantó que su declaración "hará que la investigación progrese".

En principio, el comunicado de la ex asesora de Yáñez desmintió que ella haya tenido una relación con el ex presidente. La desmentida llega a partir de la denuncia presentada por la ex primera dama, quien dijo que Fernández intentó ahorcarla por decirle que él estaba intentando seducir a Pacchi. "Anoche me quiso ahorcar solo porque le dije una verdad y era que él estaba coaccionando a una amiga mía para que se acueste con él", decía el mensaje que Yáñez compartió con la secretaria presidencial María Cantero y que en su declaración ante la Justicia la ex primera dama dijo que se trataba de su ex asesora.

"Antes esta ola de difamaciones que se ciernen sobre personas que por motivos estrictamente laborales hemos estado vinculadas a la Casa de Gobierno durante el mandato de Alberto Fernández, resulta imperioso aclarar que no he tenido jamás vínculo sentimental de ninguna naturaleza con el ex presidente", sostuvo el comunicado publicado en la noche de este domingo.



En la previa de la publicación del comunicado, Burlando dijo en Canal 13 que su defendida tenía "la perilla" para "prender el ventilador"; pero mantuvo en secreto el contenido de la declaración que deberá presentar ante el fiscal González. En su escrito, la ex asesora de la primera dama dijo haber sido afectado por la exposición pública a la que la sometió el caso por sentirse "vulnerada, maltratada y empujada al abismo de la depresión".

Esa situación, afirmó, no se la desea "ni aún a quienes, desde las sombras de las redes sociales o la impunidad de algunos comunicadores, fogonean el verdadero calvario" que padece. Y dedicó unas palabras de respaldo a su amiga: "Como todo el país asisto con estupor y dolor a lo que se está conociendo sobre la relación de Fabiola Yañez y el ex presidente Fernández. En ese sentido y en virtud a la relación a distancia que mantengo con Fabiola, solo puedo expresar los mejores deseos para ella".

Pacchi también rechazó los rumores respecto de que ella había sido la responsable de filtrar la foto de la reunión en Olivos por el cumpleaños de Yáñez, en plena pandemia. Uno de los hechos más críticos de la gestión de Fernández y de los que Pacchi fue protagonista. "Mi conciencia está en paz porque el gobierno de entonces sabe bien quién o quiénes han sido los responsables de la filtración de esas fotografías", dijo.

"Todo cuanto se infiera al respecto es una mentira de la peor calaña, sin asidero alguno y con la intención de injuriarme", expresó la modelo en respecto a su vinculación en el caso.