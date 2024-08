"Hay que dejarlo que se exponga solo en el mensaje porque la agresión habla siempre del agresor", respondió el diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR) Martín Tetaz, luego de que el presidente Javier Milei compartiera un posteo en X en el que se burlaba del legislador minimizando la denuncia por pedofilia que pesa sobre el diputado misionero Germán Kiczka. "Si uno contesta agresiones, cae al barro que le están proponiendo", reflexionó el diputado nacional.

La decisión de Tetaz de no contestar a la agresión del presidente Milei --que recibió duras críticas por utilizar como burla un caso de pedofilia-- parte de la lectura de la estrategia de redes que utiliza La Libertad Avanza y su ejército de trolls en las redes sociales para desviar los temas de agenda económicos y sociales, con agresiones. Algo impuesta durante la primera campaña de Donald Trump, de la mano de su asesor Steve Bannon y traducida como "inundar la zona de mierda".

"No tengo ganas de contestar ni de hablar sobre el tema. Prefiero aprovechar toda la atención que tengo para hablar de las jubilaciones, de cómo se va a financiar el aumento que les aprobamos en el Congreso, me quiero concentrar ahí. No quiero distraer la atención de eso", afirmó Tetaz, marcando que la agresión contra su persona llega por su mirada crítica al rumbo económico y con el trasfondo de temas más relevantes como la reforma de movilidad jubilatoria.







Tetaz, en diálogo con la agencia NA, aseguró que "no va a accionar legalmente" contra Milei por la agresión que recibió a través de las redes, y se encargó de criticar a sus exaliados del PRO por no acompañar la votación de la reforma jubilatoria: "El cambio no es, ni nunca fue, ajustar a los jubilados". En ese sentido, adelantó que si Milei veta la reforma se insistirá en confirmarla con la votación de los dos tercios de ambas Cámaras, donde "no sabe qué hará el PRO", que esta en minoría junto a LLA en la Cámara baja y "tampoco hacen la diferencia" en el Senado.