Un delincuente de 17 años fue abatido por la Policía bonaerense durante un intento de robo en Caseros, partido bonaerense de Tres de Febrero. Según información policial, el hecho sucedió en el contexto de una banda de cinco delincuentes que le quiso robar el auto a una pareja.

El hecho sucedió en la mañana de este martes en el cruce de las calles Guaminí y Pringles, cuando una pareja estaba a bordo de un auto Citroen C4 color gris y fueron sorprendidos por una banda de delincuentes armados.

Rubén, una de las víctimas del intento del robo, contó ante los medios que es mecánico y que el auto que querían llevarse era de un cliente: "Lo estaba probando cuando aparecieron los delincuentes. Tuve miedo por mi vida; enfrente estaba un patrullero de consigna y cuando el policía vio la escena les dijo ‘alto, quédate quieto; ahí empezó un tiroteo y cuatro delincuentes lograron escapar en el auto con el que llegaron, mientras que el joven fue alcanzado por una bala".

Sobre la muerte del adolescente dijo: “Es una tristeza, nadie quiere llegar a eso”.



Los cuatro cómplices restantes escaparon en un Renault Kwid con el que habrían interceptado a la pareja, auto que había sido robado cerca de allí y que apareció abandonado en El Palomar. Los asaltantes escaparon.



La reacción de la familia

Según la policía, llegó una ambulancia del SAME que constató la muerte del asaltante. En medio del operativo llegaron familiares del joven y en varias oportunidades intentaron evadir a los efectivos para acercarse al adolescente, cuyo cuerpo estaba en plena calle. Las cámaras de TV captaron una fuerte discusión entre la abuela del chico y su hija --madre del muerto-- donde la señora le reprochaba a su hija el haber estado drogándose en lugar de educar a su hijo y de no haber hecho nada ante la circunstancia de que salía a robar. "Se separaron y lo dejaron tirado a mi nieto. El papá, la mamá lo dejaron tirado. ¿donde está la fisura esa? No lo supo educar. ¿Dónde está la que se drogaba toda la noche y no cuidaba de mi nieto? Ahora lo llora", decía la abuela

La madre del joven lloraba diciendo que ella no lo mandaba a arobar. Las tuvieron que terminar separando. "No me lo cuidaron" gritaba la abuela en una crisis.



Ante la implicancia de la Policía bonaerense en el caso, ahora actúa personal de Infantería. La causa quedó en manos de la UFI 5 de San Martín y fue caratulada como robo agravado en grado de tentativa y homicidio.