Andrés Ducatenzeiller, último presidente con el que el Club Atlético Independiente ganó un torneo local, allá por el lejano y caótico 2002, está convencido de que las sociedades anónimas deportivas serían el final del fútbol argentino. En diálogo con Buenos Aires/12, este artista plástico devenido en youtuber, que analiza los partidos en su canal y comparte el ciclo "El loco y el cuerdo" con Flavio Azzaro, explica que “vienen a llevarse la riqueza, que son los pibes de inferiores y después dejan todo arrasado. Como el RIGI”.

Sostiene, además, que si Macri logra controlar Racing a través de su ex fucionario Hernán Lacunza, de la misma manera que hoy controla Independiente a través de Néstor Grindetti, intentará desarrollar un estadio único para ambos en el Cilindro y un gran negocio inmobiliario en los terrenos que hoy ocupa el Libertadores de América. Consultado al repsecto, el propio Lacunza lo desmintió categóricamente.

"Duca" comenzó a leer "Contra el sistema", la novela de otro ex presidente del club, Javier Cantero, pero la dejó por la mitad. Argumenta que se aburrió de que disfrazara tanto a los personajes que ni él podía reconocerlos. De aquella época, que terminó con el descenso, en junio de 2013, recuerda que "Cantero y su jefa de seguridad, Florencia Arietto (N de la R: actual senadora por la tercera sección electoral, electa por JxC), no querían terminar con las barras sino tener una propia y metieron fichas para generar la ruptura. Querían desplazar a Bebote y manejar todo a través de Loquillo. Salió mal. Hoy no hay ni dos barras. Hay cinco".

Ahora está escribiendo su propia novela, cuya publicación ya tiene apalabrada con una importante editorial. Transcurre, obviamente, en Avellaneda, la capital nacional del fútbol desde que el Congreso nacional le otorgara ese título, con fuerza de ley, en 2020.



--¿Por qué crees que Milito trae las SAD a Racing? Dijo lo contrario.

--No tengo ninguna duda. Por algo la primera nota se la da a Juan Pablo Varsky en TNT. Más Macri no se consigue. Hernán Lacunza (N de la R: ex ministro de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri) lo acompaña para eso. De hecho, el plan original era al revés, primero Lacunza y segundo Milito, pero les dio mal en los focus groups y por eso va Milito adelante. Todo lo que rodea a Milito es del Pro, porque él no tiene estructura propia. Es lo mismo que Grindetti cuando declara a favor de que los clubes sigan siendo propiedad de los socios. No hay que creerle, es humo. Lo que cuenta es que es empleado de Macri y a la hora de la verdad, va a hacer lo que Macri le ordene.

--¿Macri controlaría a los dos grandes de Avellaneda?

--Justamente, ése es el proyecto. Lo que hicieron en Independiente es una estafa electoral. En Racing harían algo similar. ¿Dónde está Fabián Doman ahora? Volvió a trabajar en los medios. Si controlás Racing e Independiente, estás a un paso de controlar la AFA, porque ni River ni Boca pueden poner presidente. Cuando Milei habló de esto, dijo textualmente, "si Independiente es una SAD y empieza a ganar títulos, la gente de Racing va a querer que también sea SAD para competir".

--Pero la privatización ya estuvo en Racing y le hizo mucho daño.

--Los que se acuerdan de eso son los que tienen cuarenta y pico de años. Los menores de 30 casi no tienen memoria futbolística, los menores de 20 ni hablar. Racing nunca estuvo tan bien como hoy: tiene plata, pelea campeonatos. ¿En serio quieren volver a ese pasado? Son autodestructivos. Como hincha de Independiente, pienso “ojalá”. Significaría que estamos todos locos, pero, bueno, nos gobierna Milei.

--¿Qué es lo más complejo de manejar un club grande?



--Ahí hay un tema importante. La experiencia demuestra que a los ex futbolistas, por más ídolos que sean, no les resulta fácil manejar un club. Ni siquiera a Riquelme. Al principio le costó. Vos me podés decir que la excepción es la "Brujita" Verón en Estudiantes, pero comparativamente es mucho más chico. Un buen jugador de fútbol no es necesariamente un buen dirigente.

--En Avellaneda los clubes son importantes, más allá del fútbol. Hasta tienen colegios. ¿Dónde quedaría todo eso?

--Las SAD vienen a tomar lo rentable y exprimirlo. El fútbol, probablemente los gimnasios y un par de cosas más. El resto, queda abandonado. ¿Las bochas para los abuelos? ¿La biblioteca? ¿El coro? ¡Andá a cantar bajo la ducha! Hoy el colegio de Independiente tiene 40 por ciento de mora, porque a las familias se les hace cada vez más difícil pagar la cuota y parte de ese agujero lo cubre el club. ¿Vos te imaginás a las SAD poniendo guita para que se eduquen los pibes de Avellaneda?

--O invirtiendo en el estadio…

--Pronto voy a presentar un informe sobre eso. Creo que van a intentar unificar estadios. Ampliar y modernizar el Cilindro y demoler el Libertadores de América para hacer cocheras y torres de departamentos. ¿Cuánto pagaría un fanático de cualquiera de los dos clubes por vivir al lado de la cancha?

--¿La gente lo aceptaría?

--El argumento son las fallas estructurales. Justo antes de las elecciones en Boca, una fiscal que responde a Macri clausuró La Bombonera por fallas estructurales. Hace poco aparecieron problemas estructurales en el Libertadores de América. ¿Y si mañana alguien descubre fallas estructurales en el Cilindro?