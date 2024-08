Nicolás Russo y Marcela Basualdo, diputados bonaerenses de Unión por la Patria, presentaron un proyecto llamado “Ley Marco de incentivo al fútbol amateur”, que propone, como eje transversal, la creación de la Copa Provincia de Buenos Aires. El torneo, que se sustentaría con los fondos generados por la misma competencia, pondría en escena a los clubes de la provincia más grande del país, asignaría recursos para ellos, y otorgaría ocho plazas más para el Torneo Regional Federal Amateur, la cuarta división de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El legislador del Frente Renovador y presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, recibió meses atrás a su compañera de bancada, la diputada Marcela Basualdo, que se acercó con la idea de hacer un torneo para los equipos amateurs de la provincia de Buenos Aires. Como Russo fue presidente del Club Atlético Lanús de 2009 a 2012 y de 2015 a 2021, su visión y experiencia resultaron de suma importancia para armar el proyecto.

En diálogo con BuenosAires/12, el diputado asegura: "Me gustó mucho la idea, me encantó, la elaboramos juntos, y a partir de ahí notamos que es un proyecto con un potencial enorme, que esperemos la Provincia pueda concretarlo". La lógica de un torneo que aglutine a las instituciones amateurs de la provincia de Buenos Aires tiene un claro antagonista que Russo define en una oración: "Estamos totalmente en contra de las sociedades anónimas deportivas".

Sucede que las ligas amateurs son la última división del fútbol argentino, pero el primer escalón para los jóvenes del interior. Buenos Aires tiene 64 torneos de este estilo, y solo los campeones clasifican para disputar el Torneo Regional Federal Amateur, que es la cuarta división del fútbol interior de AFA. Este torneo, que nació como la unión de los ya inexistentes Federal B y Federal C, es el que más equipos abarca en todo el país con 376 participantes, y es el que brinda cinco ascensos al Torneo Federal A, que es el paso previo a la segunda categoría, popularmente conocida como "B Nacional", y hoy llamada Primera Nacional. A los 64 campeones de las ligas amateurs, la Copa Provincia de Buenos Aires ideada por Russo y Basualdo sumaría 8 plazas para los equipos bonaerenses.

Russo explica a este diario que la idea de hacer un torneo "siempre tiene que estar acompañado por el premio deportivo, que es el que incentiva a los clubes", pero advierte que el proyecto tiene varias aristas y que incluso apunta a un futuro de jerarquización. Explica el diputado de UxP: "Esta copa es el comienzo de una idea maravillosa, que sería formar una especie de torneo estadual, como hay en Brasil, que es muy importante y tiene mucho valor. Si bien nosotros comenzaremos con los equipos de ligas amateurs, la idea es que después se sumen los equipos bonaerenses que están jugando en la A, en la B y demás".

En Brasil cada estado creó su propio torneo cuando el fútbol se popularizó, porque las enormes extensiones del país hacían imposible de concretar un torneo de las características que hoy tiene el Brasileirao, que es el campeonato de primera división. Competiciones como el Paulista, el Bahiano, el Carioca y demás, forjaron la identidad del 'Jogo Bonito' y hasta el día de hoy se mantienen. A principio de año, antes de los torneos que están divididos por categorías, cada estado reúne a sus equipos, sin distinción de divisiones, y todos disputan la copa local. El diputado Russo apunta a que eso se lleve a cabo en la provincia de Buenos Aires.

La Copa Provincia de Buenos Aires

El proyecto de Russo y Basualdo propone hacer ocho zonas de 16 equipos, que estarían emparentadas por cercanía. Cada liga amateur de la provincia de Buenos Aires mandaría al campeón, y a un segundo equipo que cada torneo elegiría según su criterio. Una vez conformadas, los ocho campeones de cada zona son los que clasificarían a Torneo Regional Federal Amateur. Sin embargo, la disputa no finalizaría allí. Los primeros y segundos de cada zona, que serían 16 equipos en total, clasificarían a octavos de final, y se eliminarían entre ellos hasta llegar a una final, que sentenciaría quién es el campeón de la Copa Provincia de Buenos Aires.

El ex presidente de Lanús advierte que para el campeón y el subcampeón "habría un suculento premio económico, que será negociado con los sponsors". Russo, además, indica que otro objetivo que tienen en mente es que el torneo sea televisado. "Darle visibilidad a los jugadores para que tengan la posibilidad de desarrollarse es fundamental", explica el diputado, y al hablar del potencial que tiene el fútbol de interior, cita un ejemplo concreto de su gestión como presidente de Lanús, al cual consagró campeón en diversas ocasiones, y hasta llevó a la final de la Copa Libertadores 2017.

"Nuestro caso más conocido es el de Walter Ribonetto, actual DT de Talleres, que jugaba en su liga, en Corral de Bustos. Jamás jugó torneo federal, regional, ni nada, no salió de ahí porque murió su papá y quiso estar al lado de su madre. Pero a los 27 años vino a probarse a Lanús con el Cai Aimar, anduvo bien, quedó, y tuvo la posibilidad de ser campeón acá, campeón en México y campeón en Colombia", relata Russo, y advierte: "Tener un torneo de las características que propone el proyecto, y más si sale televisado, generará un carácter bien federal y amplio, que jerarquizará al torneo y que hará que muchos jugadores que hoy están jugando en su pueblo, pueden terminar jugando en Primera o en Primera Nacional".

El proyecto presentado por los diputados de UxP, además, tiene como finalidad que las instituciones y asociaciones sociales y deportivas se dediquen a la formación y preparación de jóvenes mediante la práctica habitual del fútbol. A su vez, busca asignar subsidios a los clubes barriales, sociedades de fomento, centros culturales, ONGs y "cualquier institución de bien público sin fines de lucro que desarrolle la práctica deportiva de manera amateur", según reza el proyecto.

En contra de las sociedades anónimas deportivas

En medio de la puja del Gobierno nacional y el poder concentrado por generar el desembarco definitivo de las sociedades anónimas deportivas en el país, BuenosAires/12 consulta a Russo por ello, y el ex presidente de Lanús subraya que "no se puede comparar a la República Argentina con lo que ocurre en otros países", porque la función de los clubes de fútbol de barrio "es claramente una función que tendría que cumplir el Estado", pero como "nuestro país está diseñado de esa forma", los clubes "se vuelven fundamentales en la cotidianidad".





Russo remarca que en los clubes de barrio hay dirigentes que llevan a los chicos y a las chicas a competir en su auto, o que pagan una gaseosa y un sánguche con su plata. "En el deporte argentino tiene mucho que ver el dirigente, que es un dirigente amateur que lo hace por compromiso con su club y demás", cuenta el diputado, que resalta que esos dirigentes son los mismos que hacen una rifa o una comida para hacer una zona de duchas, o para comprar sanitarios nuevos.

"En el gobierno de Mauricio Macri la rifa la hacían pero para pagar la luz, y los que se quedaron sin gas por no poder pagarlo tenían que poner una garrafa", compara Russo, y agrega: "Estamos totalmente en contra de las SAD porque la pertenencia que se siente en el club no tiene precio. Nosotros en Lanús entregamos 7.500 becas mensuales para los pibes y pibas más carenciados de la zona, pero no para que sólo hagan deporte, sino para que accedan a una duchada caliente, a un desayuno y una merienda digna, para que socialicen, para que compartan, y eso sólo lo logra el deporte, porque es igualitario".

Russo pone en la balanza las innumerables experiencias negativas de sociedades anónimas deportivas en distintos países, y se pregunta: "¿Te imaginás que a un club argentino venga un grupo empresario y le cambie el color de la camiseta, el nombre, y lo mande a jugar a otra provincia, como ya ha pasado en otros países? Eso en Argentina no va".

Desde su llegada al poder, La Libertad Avanza pisó el acelerador y fue de lleno contra el modelo de clubes como asociaciones civiles sin fines de lucro. Después de meses de presentar a las SAD y los capitales extranjeros como garantías del éxito, el Gobierno nacional recibió un guiño de la Inspección General de Justicia (IGJ), que habilitó a las instituciones a convertirse en sociedades anónimas desde noviembre próximo.

El gran impulsor de esta batalla económica, simbólica y cultural contra el espíritu original de los clubes de fútbol de Argentina es Federico Sturzenegger. Su primer gran golpe lo dio desde las sombras, cuando aún sin un rol formal en el Gobierno, formuló el mega DNU 70/2023 e incluyó un ítem específico que hablaba de las sociedades anónimas deportivas. Sin embargo, ahora como ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Sturzenegger formuló un decreto de reglamentación de las SAD.



El diputado Russo analiza el contexto macroeconómico, y asegura que éste golpea de lleno a los clubes de barrio. Dice que "es malísima" la realidad, y que eso se debe a que "el Gobierno nacional no tiene ninguna visión social, ni tiene ninguna política deportiva". "Milei no busca apoyar en nada a los clubes de barrio, a una entidad de bien público sin fines de lucro, pese a todas las funciones sociales que cumplen", agrega Russo, y describe el accionar de la Asociación del Fútbol Argentino: "Tanto el presidente Claudio Tapia como todo el Consejo Federal, están muy encima de los clubes del interior y de los clubes del ascenso, porque el propio Tapia es un dirigente que viene de esos orígenes, y junto con él, el 99 por ciento de los dirigentes de fútbol argentino tenemos esa visión que no admite sociedades anónimas".

Gestión provincial

A nivel provincial, el diputado de UxP sostiene que la gestión deportiva del Estado bonaerense es "muy buena" a pesar de la asfixia económica que practica el Gobierno nacional. Recuerda que los Juegos nacionales Evita "se han recortado y hay un montón de provincias no van a poder participar", pero lo compara con el accionar de la Provincia, y subraya que "el Gobierno de Buenos Aires potenció los Juegos Bonaerenses y amplió su presupuesto porque tiene una visión muy grande".

Aclara el diputado que el proyecto presentado "no apunta a que la Provincia ponga dinero, sino a que se haga con recursos propios que genere la propia competencia", y afirma que "la visión del gobernador Axel Kicillof es muy buena con respecto al deporte en general y a todo lo que ello engloba, sobre todo porque garantiza que todos los pibes y pibas Buenos Aires puedan acceder al él".

Si el proyecto presentado por Russo y Basualdo se aprobara, será función de la AFA y del Departamento Ejecutivo asignar las fechas y las sedes para la disputa de la Copa Provincia de Buenos Aires.