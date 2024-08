Las distintas miradas sobre la figura de la vicepresidenta Victoria Villarruel profundizan diferencias en el peronismo. Tras la crítica de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a dirigentes peronistas que elogian a Villarruel, el jefe del interbloque de senadores de Unión por la Patria, José Mayans, lanzó una desafiante pregunta: “¿Qué hacemos con los que pusieron a Alberto (Fernández) como presidente del partido (Justicialista)? ¿Los mandamos también al psiquiátrico?”. Desde el kirchnerismo no se quedaron callados y remarcaron que la candidatura del expresidente se orquestó justamente como una opción para hacerle frente a la tropa que responde a la exmandataria.

“Yo nunca dije que ella sea peronista”, aclaró el senador formoseño sobre Villarruel, en referencia al posteo de CFK en las redes sociales en el que criticó a los dirigentes justicialistas que coquetean con la actual vicepresidenta: “Pericia psiquiátrica les vamos a pedir a los que dicen que es peronista”, sostuvo Cristina.

“Fue una broma que hice y nunca pensé que se iba a armar semejante lío, tengo una buena relación con ella”, agregó Mayans en una entrevista con Radio 10 sobre el intercambio risueño que mantuvo con la presidenta del Senado sobre el apodo “jamoncito”, con el que una vez Villarruel llamó a Javier Milei en medio de la disputa que la vicepresidenta mantiene con Karina Milei, la hermana del Presidente y Secretaria General de la presidencia.

“Ella me dijo ‘muchas gracias, un amigo’, y ahí se me ocurrió decir que hay que profundizar la amistad. Bueno, peor. Ahí ya me fui al otro lado”, continuó entre risas el formoseño.

Mayans apuntó además que en otra entrevista le preguntaron “quién está más cercano al pensamiento nuestro, si Milei o Villarruel, y yo dije que Villarruel se manifiesta nacionalista y que hay cosas que está más cercana a nosotros, como la defensa de la causa Malvinas y no creo que esté de acuerdo con el alineamiento con Estos Unidos e Inglaterra”. “El peronismo no tiene dueño”, agregó.

El senador enseguida apuntó a la situación que atraviesa el PJ y redobló la apuesta: “El peronismo tiene crisis de conducción, perdimos la elección y tuvimos errores. Sé que la ropa sucia se lava en casa. No tengo nada contra (el expresidente) Alberto (Fernández), pero lo pusieron como presidente del partido y se manifestaba socialdemócrata. ¿Qué hacemos con los que pusieron a Alberto como presidente del partido? ¿Los mandamos también al psiquiátrico?”, sostuvo Mayans.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, salió al cruce del formoseño. En su cuenta de X, Mendoza publicó un extenso mensaje para referirse al "interrogante planteado por el Senador Mayans". Allí compartió notas de los diarios Clarín y Tiempo Argentino en las que se marcaba la coincidencia de distintos referentes del peronismo para darle la presidencia del Partido Justicialista (PJ) a Alberto Fernández, entre los que se destacaban gobernadores, funcionarios y sindicalistas.

Pero en las que no figuraba Cristina Fernández como impulsora de esa decisión política. La propia expresidenta retuiteó el posteo de Mendoza, para dejar sentada su postura frente a la pregunta que soltó Mayans.

Las críticas de CFK no solo iban dirigidas al senador formoseño por sus guiños a Villarruel. Entre otros dirigentes peronistas que elogiaron a la vicepresidenta figura Guillermo Moreno, el exsecretario de comercio de los gobiernos kirchneristas, que viene reuniéndose con distintos sectores del PJ y que resaltó el carácter “nacionalista” de la compañera de fórmula de Milei.

En la misma línea también se pronunció el exministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni: “La doctora Villarruel es un personaje político que tiene autonomía de pensamiento y lo celebro. Ojalá los nuestros tuvieran la misma autonomía de pensamiento, en vez de agachar la cabeza”, sostuvo el ahora senador de la provincia de Buenos Aires unos meses atrás.