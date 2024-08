Los indígenas colombianos que se instalaron el pasado miércoles en el Parque El Renacimiento de Bogotá para reclamar acciones contra la violencia en sus territorios continúan una semana después con la minga (su forma de protesta) en la capital y se desplazaron al Parque de los Periodistas para reivindicar que "siguen activos".



Si bien su demanda principal, a través del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), era reunirse con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con el fin de avanzar en los diálogos que conlleven a la protección del conflicto armado para los 11 pueblos que lo componen, la conversación no ha tenido lugar todavía, por lo que las protestas siguen en varios puntos de la capital.



El consejero mayor del CRIC, Jhoe Nilson Sauca, explicó que este martes se desplazaron al Parque de los Periodistas para hacer notar que la minga "está presente" en Bogotá con un mensaje de "construcción y de exigencia de respeto" hacia las comunidades.



"Caminamos dejando un mensaje de paz, agotando todos los mecanismos de diálogo y demostramos que los pueblos indígenas estamos dispuestos a avanzar en la economía también", agregó el consejero, quien explicó que la máxima de la concentración es la reivindicación de los derechos de los indígenas y del respeto hacia sus territorios: "Ya no aguantamos ni una muerte más en el Cauca".



Sauca manifestó además que esperan que la "crisis humanitaria" en el Cauca, debido a un recrudecimiento de la violencia por parte del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, se "rebaje" con una agenda política planteada desde las propias regiones de los territorios y con la participación de los consejos comunitarios y las figuras representantes de las reservas campesinas.



El líder indígena también explicó que, de cara a la COP16, que se celebrará en la ciudad colombiana de Cali entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre próximos, las políticas territoriales deben ir enfocadas a la protección del medio ambiente y la biodiversidad, algo que los indígenas "llevan protegiendo desde siempre".

El acampe indígena en Bogotá

y se concentraron en el corazón del parque capitalino, donde instalaron tiendas de campaña en las que permanecerán hasta que se resuelvan sus peticiones, según indicaron.La minga, organizada por el CRIC, reúne a, especialmente del EMC, tras la ruptura de las negociaciones de paz con el Gobierno. La intensificación del conflicto ha afectado especialmente a la población civil.Bogotá no ha sido el único punto donde comunidades indígenas se congregaron este martes para protestar por problemáticas sociales, pues también en los departamentos de Antioquia y Risaralda cerraron vías y se reunieron con autoridades locales para pedir que se atiendan sus problemas.