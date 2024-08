Del 5 al 15 de septiembre, en el Cultural Fontanarrosa (San Martín 1080) tendrá lugar una nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Rosario, que en esta oportunidad está coorganizada por Fundación El Libro, la Municipalidad de Rosario y el gobierno de la provincia de Santa Fe. Como cada año, la iniciativa será con entrada gratuita, una política de gestión que la convierte, de esta manera, en un evento accesible para toda la comunidad, permitiendo que nadie se quede afuera de este encuentro cultural imperdible.

El intendente Pablo Javkin y la ministra de Cultura Susana Rueda, acompañados por el director General de la Fundación El Libro, Ezequiel Martínez, el secretario de Cultura y Educación, Federico Valentini, la escritora Beatriz Vignoli -quien estará a cargo del discurso inaugural de la Feria, como adelantó Rosario/12- y el editor José "Perico" Pérez, brindaron detalles del encuentro que comienza la semana próxima.

“Es un evento que, junto a la Fundación del Libro y la provincia, amamos hacer. Es un evento muy querido por la ciudad y la masividad cada año lo demuestra, hasta el punto que hay algunos cambios este año en la disposición, que tienen que ver precisamente con la convocatoria”, señaló Javkin. “Vamos a tener mucha gente, muchas presentaciones de libros; tomando toda la temática de la literatura en la Argentina y también en la ciudad”.

El intendente destacó que las palabras de apertura del evento estén a cargo de una notable escritora como Vignoli: “Para nosotros es un gran honor que Beatriz haya aceptado abrir la Feria. Los que somos sus admiradores y lectores sabemos que en Argentina hoy es la pluma más importante. Y también es muy importante que la literatura de esta ciudad muestre lo que es”.

Javkin comentó que en el marco de las actividades habrá dos homenajes: uno a Rafael Ielpi, referente de la cultura local fallecido en julio pasado, y otro a Roberto Fontanarrosa y adelantó que en noviembre, en el marco del 80º aniversario de su natalicio, habrá un homenaje especial para el "El Negro".

El intendente anunció además que, replicando una experiencia desarrollada el año pasado, durante el último fin de semana de actividades de la feria se podrá disfrutar de una nueva edición de Noche de Peatonales. “El día 14, es decir, el día previo al cierre, vamos a hacer Noche de Peatonales junto a la Feria del Libro. Queremos que el último fin de semana de la feria también coincida con un evento muy masivo, que de algún modo extienda la Feria del Libro al conjunto de nuestro centro”.

“Estamos muy orgullosos de tener una feria gratuita, libre, abierta, popular, que vincula a la gente con el libro y que cada vez es más masiva, que genera lectores, que en definitiva siempre ese el objetivo que uno tiene”, sostuvo Javkin, y remarcó: “Y que sobre todo reafirma una tradición muy fuerte de la ciudad vinculada al libro, a la letra, a la palabra. En definitiva eso es lo que queremos reafirmar”.

Por su parte, la ministra de Cultura manifestó: "Es la primera vez que la provincia participa de la Feria del Libro junto con la Municipalidad de Rosario. Esta interacción virtuosa que queremos lograr potencia la producción intelectual y nosotros estamos convencidos de que los rosarinos aman los libros". "En Rosario la Feria del Libro es gratuita, acerca a la gente a la lectur y promueve la producción intelectual y editorial. Y es muy importante para nosotros que la industria cultural santafesina y rosarina crezcan en estos momentos difíciles”, indicó Rueda.

A su turno, el director General de la Fundación El Libro destacó: “Yo digo siempre que cada feria tiene su identidad, su idiosincrasia. La Feria de Rosario tiene su propia característica. Es una feria que ya está instalada en el corazón no sólo de los rosarinos si no de todo el país, porque está en el almanaque de los editores, de los libreros, de los autores que saben que en septiembre tiene lugar esta feria que aparte no se estanca”.

Martínez resaltó que “siempre ocurren obstáculos, problemas que cada año se van superando, se van salvando, que tiene que ver con la experiencia”, y sostuvo: “Si hay ferias del libro es porque hay lectores y eso es lo más importante que nos puede pasar como país”.

La mega fiesta del libro local será inaugurada oficialmente el jueves 5 de setiembre a las 18 en la explanada del Cultural Fontanarrosa y durante 11 días rosarinas, rosarinos y quienes visiten la ciudad podrán ser parte de las más de 260 actividades de las que participarán más de 500 autoras, autores y personas invitadas. Además, podrán acercarse a los 70 stands de editoriales locales y nacionales que forman parte de la propuesta de la feria con sus novedades editoriales, promociones y descuentos.

A cargo del tradicional discurso de apertura estará la escritora rosarina Beatriz Vignoli, quien expresó su agradecimiento a las autoridades y organizadores por la oportunidad. “Es una alegría que quiero compartir con todos mis colegas periodistas, escritores y escritoras, poetas, mis colegas traductoras y traductores, mis colegas editoras y editores independientes; con la gente de los museos, con la gente de la universidad, de las distintas instituciones públicas o privadas, que incluso desde el llano trabajan día a día por la cultura en esta ciudad”, mencionó.

“Esta no es solamente la ciudad de los narcos, esta no es solamente la ciudad de la muerte. Esta es la ciudad de los poetas, esta es la ciudad de los novelistas, de los actores, de la gente de teatro, de artistas de todas las disciplinas, en plástica, en música; artistas que lo dan todo sin esperar nada a cambio, que lo dan todo solamente por la alegría de poder expresarse y de compartir lo que tienen para mostrar y lo que tienen para decir”, añadió la escritora.

Cabe destacar que este año la feria recibe la presentación de libros de autores nacionales como Reynaldo Sietecase, Gabriela Cabezón Cámara, Martín Kohan, Luciano Lamberti, Juan José Becerra, Isol y Eduardo Sacheri , entre otros.

En esta edición se trabajó especialmente en un rediseño de la espacialidad de la feria para optimizar la circulación y mejorar la experiencia de todas las personas que visitan cada día el espacio. Una de las novedades es la ampliación de la carpa exterior ubicada en la explanada del edificio, que en esta oportunidad, estará ocupada por stands. De este modo, la visita a cada una de las librerías y editoriales se podrá realizar con mayor comodidad, en una superficie más amplia, logrando una mejor y fluida circulación.

Espacio para las infancias y propuestas para escuelas

Las infancias tendrán un espacio central en esta edición 2024 y una agenda especialmente dedicada a la promoción de las lecturas, en un anexo del Cultural Fontanarrosa que permite fundamentalmente mejorar la accesibilidad del público específico: niñas, niños y familias. Con una propuesta estética y pedagógica que contempla un living de lectura, presentaciones de libros y narración oral.

La propuesta es una invitación al universo de las palabras para disfrutar del encuentro y las lecturas entre chicos y grandes. Una invitación al mundo de las lecturas, el juego y la convivencia.

Además, como cada año, alumnos y alumnas de escuelas primarias y secundarias de Rosario podrán visitar la feria con propuestas especialmente diseñadas para ellos. En esta oportunidad, se trata de más de 4 mil niñas, niños y jóvenes que además de recorrer la feria serán parte de funciones de teatro en La Comedia y Plataforma Lavarden. Más de 240 escuelas visitarán la feria este 2024, entre escuelas primarias y secundarias.