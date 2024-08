Luego de varios días de escarceos con Javier Milei, Mauricio Macri volverá a encabezar un encuentro con gobernadores y dirigentes que buscará insuflar protagonismo en el líder del PRO. Se trata del relanzamiento de la Fundación Pensar, que se hará en dos jornadas (jueves y viernes) en Entre Ríos. El discurso principal estará en manos del ex presidente, pero también tendrá su lugar la nueva presidenta del think tank del PRO, María Eugenia Vidal. Además, estará como anfitrión el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y participarán el de Chubut, "Nacho" Torres, y el jefe de Gobierno Jorge Macri. Se sumará también la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia.

El encuentro contará con distintos paneles y con la presencia de los principales dirigentes del PRO, en otro intento por reposicionar el partido, luego del acto de relanzamiento que protagonizó Macri y en el que tuvo un fuerte discurso contra el "entorno" del presidente. Desde entonces, las idas y vueltas entre Macri y Milei no hicieron más que profundizarse. La semana pasada, el PRO colaboró para rechazar el DNU de los fondos de la SIDE en Diputados y el cambio en la fórmula de jubilaciones en el Senado. Pero luego Macri se mostró a favor del veto de Milei a esta última ley, en un doble juego que no hizo sino comenzar.

El relanzamiento de la Fundación Pensar forma parte de la estrategia de volver a reposicionar al PRO frente a la sociedad. Contará con dos jornadas en Paraná, Entre Ríos, para un"Encuentro Regional sobre Federalismo". Allí se reunirán todos los equipos regionales de la fundación con las figuras de primera línea del PRO. El lema es "La refundación de Pensar".

Allí, Vidal tiene previsto presentar el rediseño de la fundación principal del PRO. La primera charla la protagonizará Frigerio, como anfitrión del encuentro, junto a la vicepresidenta de la Fundación Pensar, la diputada Silvia Lospennato, y la representante de la Fundación Konrad Adenauer en Argentina, Susanne Käss.

Luego vendrán una serie de paneles: Lospennato moderará una Mesa Provincial en la que van a disertar el constitucionalista cordobés Antonio Hernández; el especialista en poderes no delegados de Entre Rios Matias Plugoboy y el Secretario de Hacienda de Santa Fe, Adriano Mandolesi. El tema de la relación del Gobierno nacional con las provincias no dejará de colarse en esa charla.

Luego vendrá uno de los platos fuertes, la Mesa de Gobernadores, que va a tener como moderadora a la vicegobernadora Scaglia. En ese encuentro, hablarán Frigerio, Torres y Jorge Macri. Junto con el resto de los gobernadores de lo que fue Juntos por el Cambio, ya constituyen un polo de poder dentro de la oposición, si bien son mucho más cuidadosos que el presidente del PRO en enemistarse con Milei, por razones obvias.

El jueves a las 19 será el cierre de la primera jornada, que estará primero a cargo de Vidal y luego de un discurso de Mauricio Macri. Allí es probable que el líder del PRO deje algunas nuevas frases para Milei y especialmente para Santiago Caputo. También se verá cuanto pudieron acordar el presidente y el ex mandatario en la última cena de Olivos entre los dos, de la que nadie en el PRO quiere hablar. Después de la anterior, la semana pasada, vino la ofensiva del PRO. Y ocurrió, curiosamente, cuando la SIDE se empezó a interesar en algunas causas que involucran a Macri.

El viernes seguirán los paneles. Habrá una Mesa de Historiadores, moderada por Alicia Fregonese, en la que hablarán los historiadores Lucas Botta y Luciano Privitellio. Y también habrá una mesa de "Federalismo Fiscal" (un tema que viene planteando una y otra vez Torres), con un panel integrado por el diputado Luciano Laspina; el presidente de la Fundación Mediterránea, Osvaldo Giordano; Susanne Käss. La va a moderar la ex subsecretaria de Hacienda bonaerense Milagros Gismondi.

Con este encuentro, Macri volverá a dejar en claro que no está dispuesto a dejar la escena pública ni tampoco a cederle tan fácilmente su electorado a Milei. El ex presidente ve con recelo los intentos de fagocitar su espacio y llegó a la conclusión de que si no sale a disputarle a Milei un lugar en la escena política en un año puede ser que ya no tenga nada. Patricia Bullrich es la contracara de esa estrategia: ya se pasó al Gobierno y hará todo lo posible por facilitar la fusión del PRO con el oficialismo. El encuentro en Entre Ríos es un intento de resistir ese destino que Bullrich considera que es inevitable.