La dirigencia de Central quiso la vuelta de Eduardo Coudet, le ofreció al equipo a Pablo Sánchez y a Martín Demichelis y consultó por Guillermo Barros Schelotto. Por diferentes motivos cada uno de ellos desestimó la propuesta. Matías Lequi encontró buenos resultados y fue anunciado ayer como nuevo técnico canaya. “Lequi no es un técnico interino ni pasante. Estamos convencidos de que tiene todos los atributos para cumplir con el lugar que ocupa”, recalcó el presidente Gonzalo Belloso.

Belloso, junto a la vicepresidenta Carolina Cristinziano, el manager Federico Lussenhoff y el propio Lequi confirmó en conferencia de prensa que el sucesor de Miguel Russo se quedará en el cargo hasta fin de año. Al respecto, el presidente explicó: “Después de la salida de Miguel (Russo) los llamados que hicimos fueron los obligados, a gente que uno quiere que esté en el club, pero en lugar de salir a buscar alguien que no conociera el club optamos por Matías (Lequi). No es un técnico interino, no es un pasante, es el técnico de Central”. En cuanto a las razones de la decisión, Belloso abundó: “Tiene todos los atributos como para ocupar el cargo. Es un momento importante para nosotros. La presencia de Lequi no es de breve tiempo en el club, él es parte del ADN canaya”.

Cristinziano, por su parte, valoró: “El apoyo del club es total y confiamos en él. El proyecto que siempre tiene el club es poder encontrar gente en nuestra estructura, con el perfil de Central. Le tocó el clásico y también partidos internacionales. Además vimos lo que era su ida y vuelta con el plantel”.

Por último fue el nuevo técnico el que se expresó. "Agradezco la oportunidad, sabiendo que esto conlleva una responsabilidad importante. Lo asumimos como lo hicimos siempre, en cada categoría que me tocó dirigir, con honestidad y responsabilidad", dijo Lequi.