"Estamos viendo un escenario similar al que precedió al estallido de la crisis del corralito, con una recesión que podría prolongarse y llevar al país a un colapso económico. Hoy, el Gobierno nacional, en el afán de arreglar los precios relativos no lo logró, lo que generó el fracaso del programa de estabilización. Esto ha producido una caída del nivel de actividad que es histórica y yo creo que este es el peor nivel de vida de los argentinos desde el 2001."

En diálogo con Buenos Aires/12, Roberto Feletti aseguró que la “historia se repite” una vez más debido a la implementación de políticas antiinflacionarias del gobierno de Javier Milei basadas en la retracción fiscal y cambiaria, sin considerar el impacto en el crecimiento y el bienestar social de los bonaerenses y de los argentinos en sí.

El equipo de economistas del peronismo bonaerense, liderado por Feletti, actual secretario administrativo de la Cámara de Senadores de la provincia, difundió un informe que advierte sobre las “graves inconsistencias” del plan de estabilización de corto plazo del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. De acuerdo a la investigación realizada, el gobierno de Milei iría camino a una situación de “doble D”: devaluación y default, con profundas consecuencias para la economía nacional y, especialmente, para la provincia de Buenos Aires, que desde hace meses mitiga los impactos de estas políticas.

El principal problema señalado en el informe es el creciente riesgo de que Argentina no esté en condiciones de afrontar los vencimientos de deuda pública, que aumentarán significativamente a partir de 2025. Los economistas destacan las “incoherencias y debilidades del plan de Caputo”, y comparan la situación actual con los años previos a la crisis de 2001. Según Feletti y su equipo, si no se logra consolidar un equilibrio en el sector externo, cualquier ajuste monetario y fiscal carecerá de viabilidad, tal como ocurrió en el pasado y llevará a una crisis social compleja para la cotidianidad de los ciudadanos.

Sigue la motosierra social

La provincia de Buenos Aires es una de las regiones más afectadas por las políticas de ajuste del gobierno de Milei. Según el informe, la caída del consumo, la disminución de la actividad económica y las recientes medidas de ajuste, como la eliminación del boleto integrado y la quita del precio máximo de la garrafa, han impactado duramente en el bolsillo de los bonaerenses, tal como lo viene señalando también este medio.

Feletti resaltó que estas políticas no solo han exacerbado la crisis en la provincia, sino que también han profundizado la desigualdad y la pobreza, aumentando la presión sobre los sectores más vulnerables. “A pesar del éxito político del Gobierno nacional de obtener las herramientas de su programa de reformas estructurales, no consigue que el programa de corto plazo de resultados que beneficien a la gente y el pueblo argentino está soportando un programa de ajuste brutal sin que el mismo dé sus frutos”, subraya.

A su vez, el informe detalla cómo el Producto Interno Bruto (PIB) nacional del primer trimestre de 2024 cayó un 5,1 por ciento en relación al mismo período del año anterior, con una disminución del consumo privado del 2,6 por ciento y una caída de la inversión del 12,6 por ciento. Estos números reflejan una economía en recesión, con sectores clave como la industria manufacturera y la construcción mostrando contracciones del 13,7 por ciento y 19,7 por ciento respectivamente. El uso de la capacidad instalada, que descendió al 56,8 por ciento en mayo de 2024, es otro indicador de la severa desaceleración económica.

Además, el informe destaca que la destrucción de 10.000 pymes en los primeros seis meses del gobierno de Milei ha tenido un impacto devastador en el empleo con más de 170 mil nuevos desocupados. Este avasallamiento del aparato productivo, junto con la reducción de la inversión social y pública, ha llevado a un colapso de la demanda y ha profundizado la recesión.

“La pyme, al destruirse el mercado interno, al destruirse la capacidad de compra de los trabajadores, inmediatamente pierde porque produce para el mercado interno y el mercado interno lo consume el asalariado que hoy no la pasa bien. Entonces es catastrófico”, lamentó Feletti.

De este modo, la consecuente suba de la desocupación afecta de manera diferente según las distintas regiones geográficas: en el primer trimestre de 2024 el Gran Buenos Aires (GBA) registró la mayor tasa de desempleo, con 9 por ciento con un incremento del 2,5 respecto al último trimestre de 2023.

Por otro lado, la desigualdad, viene aumentando con rapidez, como indican las últimas mediciones del coeficiente de Gini que realiza regularmente el INDEC. En el primer trimestre de 2024 se situó en 0,467 cuando en el último trimestre de 2023 estaba en 0,435.

Un escenario de crisis

La investigación de los economistas subraya que, a diferencia de gobiernos anteriores como los de Carlos Menem y Mauricio Macri, la administración de Milei no cuenta con ingresos de capitales provenientes de privatizaciones ni con la posibilidad de endeudarse en el exterior, lo que agrava la situación. La ausencia de estos recursos pone al gobierno libertario en un escenario donde las probabilidades de una crisis en el corto plazo son muy altas, con la “doble D” acechando hacia finales de 2024. “El programa que lleva adelante el ministro Caputo empieza a hacer agua principalmente por el sector externo. Nunca los programas de estabilización alcanzan éxito si no hay equilibrio externo”, comentó.

La incapacidad del gobierno de Milei para equilibrar el sector externo, a pesar de la mega devaluación del 118 por ciento del tipo de cambio oficial en diciembre, es uno de los puntos más críticos del informe. El impacto de esta devaluación fue evidente durante la liquidación de la cosecha gruesa en el primer semestre de 2024, donde el ingreso de divisas por exportaciones agropecuarias fue de solo 11 mil millones de dólares, similar a 2023, un año marcado por la sequía. Sin embargo, esta cifra es significativamente inferior a los 15 mil millones de dólares de 2022, lo que refleja una pérdida de competitividad y un estancamiento en las reservas internacionales del Banco Central.

El equipo de Feletti destaca que esta situación ha generado enormes dificultades para regularizar pagos de importaciones y servicios de deuda, poniendo en jaque la prometida desregulación completa del mercado cambiario o salida del cepo. La falta de reservas internacionales en el Banco Central, con un indicador de apenas 4 por ciento en relación al PIB, es una señal clara de la extrema debilidad del sector externo argentino.

Finalmente, en el informe destacaron que pese a todo esto hubo un saldo positivo en la balanza comercial energética, gracias a las inversiones en Vaca Muerta. Sin embargo, el también ex vicepresidente del Banco Central aclaró que este dato ya estaba previsto con anterioridad a la llegada de Milei. “Ya estaba contemplado este crecimiento comercial desde el gobierno de Alberto Fernández. Esto le iba a ocurrir a Milei o a Massa. Ahora, lo que el gobierno nacional está apostando es a que exista otro sector que no sea el sector agropecuario como proveedor de divisas. Un sector más concentrado. Pero si no se articula este proyecto con el resto de las áreas productivas será muy difícil que haya una recuperación”, aclaró.

El futuro económico

El informe del equipo de economistas del peronismo bonaerense concluye que la incapacidad del gobierno de Milei para acumular reservas internacionales y estabilizar el sector externo ha puesto al país en un camino peligroso hacia la devaluación y el default. Feletti advierte que, si no se corrigen estas inconsistencias, Argentina podría enfrentar una crisis económica similar a la de 2001, con consecuencias devastadoras para la provincia de Buenos Aires y el resto del país.

En palabras de Feletti, "la falta de un proyecto de nación sustentable y la ineptitud de las elites políticas y económicas para dotar al país de un modelo económico viable solo evidencian la necesidad de un nuevo orden político y económico en Argentina. Es fundamental que las políticas económicas se orienten hacia la acumulación de reservas internacionales y el fortalecimiento del sector productivo, para evitar un colapso que podría ser catastrófico para todos los argentinos”.

El informe elaborado por el equipo de Feletti, es un llamado urgente a revisar y reformular las políticas económicas del país antes de que sea demasiado tarde. Con el panorama actual, el riesgo de una “doble D” se cierne sobre Argentina, y la provincia de Buenos Aires, ya golpeada por la crisis, podría ser una de las más afectadas si no se toman medidas inmediatas para corregir el rumbo. “El gobierno necesita otro tipo de políticas, porque si no hay demanda externa, no hay demanda interna y no hay inversión, y si sigue así no hay un horizonte de recuperación”, cerró.