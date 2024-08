El ex presidente Mauricio Macri volvió a encabezar un encuentro de su fuerza política, en este caso, se trató del relanzamiento de la Fundación Pensar. Fue un encuentro para fortalecer los equipos internos y mostrar a los gobernadores del PRO unidos. Lo acompaño la ex gobernadora bonaerense y actual presidenta de la Fundación Pensar, María Eugenia Vidal. Solo en un pequeño párrafo de su discurso, ella se ocupó de contestarle a Patricia Bullrich, cuando le reclama que se defina si es oficialista u opositor: "Cuando les pregunten dónde está el PRO, si está con el cambio o no, si es oficialismo u oposición, digamos fuerte: estamos donde estuvimos siempre, del lado de nuestros valores: equipo, gestión, renovación. Si seguimos estos valores siempre vamos a estar del lado correcto”, lanzó.



Macri cerró la primera jornada del evento de la Fundación Pensar de la mano de su nueva presidenta, María Eugenia Vidal. El encuentro, que reunió a sus mandatarios provinciales y otros dirigentes, se llamó Encuentro Regional sobre Federalismo y ocurrió en un hotel de Paraná, Entre Ríos. Hizo un discurso breve de 15 minutos. Al diferencia de cuando relanzó el PRO, aquí eligió un tono más cauto. En esa oportunidad le había apuntado al "entorno" de Milei, es decir, a Karina Milei y Santiago Caputo. Esta vez prefirió hablar de generosidad y de poner el hombro. “Nosotros le tenemos respeto al poder. Podemos fallar, pero la intencionalidad nuestra fue mejorar la competitividad del país, para que haya progreso. Se basa en la infraestructura y la educación", aseguró el ex presidente. "En este momento tenemos que ser generosos", dijo Macri, quien destacó que "la política no es solo rosca".“Tenemos que morir en la nuestra, que es ser generosos en este momento", remarcó Macri, que pidió que se dejen de hacer "interpretaciones" sobre sus peleas con Milei.



A Vidal le tocó el otro discurso de cierre de la primera jornada. “Estamos todos en la misma página. El PRO está en un lugar de absoluta generosidad, donde tenemos que estar: siempre del lado correcto”, insistió Macri sobre su rol de aliado ma non troppo del actual oficialismo. “Desde hace unos meses, el PRO empezó una nueva etapa. Y Pensar también. Tenemos que asumir una nueva etapa porque el país cambió. Los resultados de 2023 y una realidad que duele, con más del 50 por ciento de argentinos pobres, nos demandan dos cosas que queremos hacer desde la Fundación Pensar", aseguró su actual presidenta ante la atenta mirada de Macri. "En primer lugar: ser generosos. No ser mezquinos, no especular y poner todo nuestro equipo, nuestras propuestas, nuestros aprendizajes y el trabajo que hicimos durante años a disposición del gobierno. No es cuánto peor mejor. Tenemos que poner lo mejor de nosotros a disposición del gobierno que representa el cambio porque somos los primeros interesados en que suceda”, dijo Vidal en el escenario.

“Y en segundo lugar, tenemos que ser más y mejores. Para seguir siendo el cambio tenemos que cambiar. Creemos que el camino se hace así, trabajando, sin rendirnos, aprendiendo siempre. Y cuando les pregunten dónde está el PRO, si está con el cambio o no, si es oficialismo u oposición, digamos fuerte: estamos donde estuvimos siempre, del lado de nuestros valores: equipo, gestión, renovación. Si seguimos estos valores siempre vamos a estar del lado correcto”, aseguró Vidal.



En el encuentro estuvo como anfitrión el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el gobernador de Chubut, "Nacho" Torres; la vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, Gisela Scaglia. El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, no pudo asistir, pero participó de forma remota. Casi como un espejo de la discusión sobre la SIDE en el Congreso, Frigerio mencionó su decisión de eliminar los gastos reservados y señaló que “cada peso que gaste el Estado va a tener que ser explicado por los funcionarios. Si la política no sirve para que la gente viva mejor, entonces no sirve para nada y para eso hace falta gestionar bien”.

“Nadie refuta el déficit cero. Pero tenemos una matriz tributaria que asfixia al interior. En Argentina tenemos una capacidad de boicot. Ante cada crisis ponemos un impuesto nuevo. Esos tributos deberían ser coparticipables, cuando el interior productivo es el que genera las divisas”, remarcó Torres, a su tiempo. “Si el gobierno le dio épica al ajuste fiscal, nosotros tenemos que aportar épica a la responsabilidad para gobernar”, destacó el gobernador de Chubut.