Jubilados se movilizarán para pedir la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, después de la dura represión que sufrieron el miércoles, cuando se manifestaban en las inmediaciones del Congreso para pedir que no se vete la ley que les otorga un nuevo aumento.



Por la 750, Nora Biaggio, representante del plenario de organizaciones de jubilados, aseguró que la represión no fue casual: “Tiene un sentido muy claro, que es silenciar a un sector de la población del que el Gobierno saca gran parte de sus finanzas”.

“Es como que fuéramos la punta de lanza de la demostración de la destrucción de lo que tenemos los trabajadores y los desocupados”, dijo a la par que aseguró que están “hartos de vivir en la miseria” y que no están “dispuestos a seguir hundiéndose”.



Ante la pregunta de La García, Biaggio afirmó: “No le vamos a admitir que es mejor que estemos muertos porque somos caros. No. (El Gobierno) está viviendo de la guita que le sacas a los jubilados. La represión no es un exabrupto, un error, un exceso”.

De hecho, la jubilada aseguró que la represión no es algo nuevo para ellos, sino que cada vez que se manifiestan está el Gobierno con el hidrante a la vuelta, el carro de asalto, la infantería. “Hay días en los que no nos dejan marchar y otros que no son tan graves”, dijo.

Pero lo de esta semana fue particular: “Fue muy artero. Porque era evidente que éramos muchísima gente concentrada. Habíamos convocado a sindicatos, a centros de estudiantes, para luchar en contra del veto”.

“Esto muestra la fragilidad de la política económica de Milei. Porque para ahorrarse 17 mil pesos por jubilado nos tiene que considerarnos a nosotros, que toda la vida hemos laburado, como degenerados fiscales”, añadió.

Finalmente, añadió: “¿Cómo se puede admitir que la Policía dirigida por Bullrich tengan un mandato para partirle la cabeza a los jubilados? ¿Quién le dio ese mandato? No puede estar al frente de las Fuerzas de Seguridad una mujer que viene a atacar de esta forma a los viejos porque quieren la guita para sus negocios”.