Integrantes de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario señalaron que están a la espera de ser convocados a una mesa de trabajo y diálogo con autoridades del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe para avanzar en la resolución salarial de sus integrantes.

"Es menester aclarar que los datos mencionados por nosotros -con respecto a los salarios de la gran mayoría de los integrantes de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario- son fácilmente contrastables con los índices emitidos por organismos oficiales, referidos a la canasta básica y los niveles de pobreza para una familia tipo", señala el comunicado de los músicos.

Y agrega: "A estos índices, y al contexto inflacionario que la misma ministra (de Cultura Susana Rueda) reconoce, se suma el agravante no menor de que el Estado no provee las herramientas indispensables para realizar nuestro trabajo, entre otras problemáticas no menores, tales como el futuro incierto del contrato de director, los cargos concursados cuyas designaciones no han salido y la falta de cargos en el personal técnico. Todo ello impide el funcionamiento normal del organismo y, finalmente, puede tener como destino el vaciamiento de la Orquesta".

La Orquesta recordó que a días de asumir, Susana Rueda se presentó con su equipo a nuestros ensayos, mostrando interés y disposición por una actividad que hace a la democratización de la cultura: "Han pasado muchos meses y las soluciones concretas no han llegado. Estamos a la espera de ser convocados a una mesa de trabajo y diálogo"