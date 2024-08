“Queridos amigos de Argentina, ¿qué está comiendo Ramson? Fotos súper bienvenidas”. El twitt de la guionista norteamericana Gail Simone volvió a despertar pasiones en la comunidad comiquera local, después de que se supiera que hay un personaje argentino en las filas del grupo mutante más famoso de las viñetas. Del “flamante” X-Men no se sabe mucho aún, más que su nacionalidad, su pinta (morochón y con una suerte de afro), que es hincha de Boca, y algo de sus poderes, aunque los lectores aún no pudieron verlo en acción aún.

La guionista, una de las voces más interesantes del universo de superhéroes norteamericanos, acaba de ponerse al frente del relanzamiento de la serie regular de los X-Men, con el doble desafío de cautivar a nuevos lectores –que no quieren empaparse con décadas de historia previa para poder entender media viñeta- y a la vez conservar el cariño de los veteranos del título, que gozan de las referencias oscuras para especialistas del rubro. Hasta el momento, con sólo un número publicado, Simone mandó al núcleo duro del equipo mutante (Wolverine, Gambit, Rogue, Nightcrawler y Jubilee) al rescate de nuevos reclutas. Se trata de un recurso clásico de la serie para presentar nuevos personajes. Entre los rescatados está “Ramson”, que aún sin líneas de diálogo ni nada para mostrar en sus primeras páginas, generó un notable alboroto en redes sociales cuando empezó a circular su “ficha” mutante. Aún más, el anticipo del #2 de la serie lo tiene como protagonista, parándosele de manos al mismísimo Wolverine.

Las reacciones de los fans nacionales ante el nuevo personaje fueron de lo más variadas. Todo un submundo libertario despotricó a rabiar por el aspecto del personaje, en particular por su pelo y color de piel. Estos lectores circunscriptos a un par de manzanas de la Ciudad de Buenos Aires aseguraban con furia que “ningún argentino es así”. En el otro extremo, el historietista ítalo-argentino Loris Ziggioto (quien además adaptó al castellano local varias ediciones nacionales de cómics de Marvel), en cambio, defendió a su colega en un twit propio: “Doy clases en secundarios, y sin pensarlo demasiado, puedo decir que tengo una quincena de alumnos que se ven como este pibe. Sáquense la cabeza de adentro del culo, crucen la General Paz una vez cada tanto y toquen pasto. No es tan difícil”.

Por supuesto, no faltaron quienes desconfiaran de una guionista norteamericana abordando un personaje argentino o la acusaran de “meterse en lo que no sabe”. Sin embargo, Gail Simone tiene una buena relación con el país desde que vino a la Argentina en 2015, invitada por la convención internacional Crack Bang Boom, de Rosario. En esa ocasión Página/12 la entrevistó por su interesante abordaje de personajes femeninos y su experiencia al frente del sitio Women in Refrigerators, que denunciaba las representaciones vergonzantes de las heroínas mujeres en el cómic estadounidense. Ese viaje fue una experiencia especial en la carrera de Simone. Por un lado, descubrió un enorme público interesado en su trabajo más allá de las fronteras de Estados Unidos. Pero, por otro lado, tanto ella como su familia (que la acompañaba en esa ocasión) quedaron encantados con la gente y su cultura, algo que reafirmó en sucesivas visitas. Desde entonces, suele compartir memes de Mirtha Legrand en redes sociales y no hace mucho estaba a la búsqueda de ediciones en inglés de Mafalda, el clásico de Quino.

Más allá de eso, Simone tiene bien tomado el pulso del público argentino y sabe estimularlo. A los memes de Mirtha hay que sumar preguntas como las de la comida (en un twit reciente Simone contaba que cuando sus amigos argentinos la visitaron en la MegaCon -en Estados Unidos-, “había ocho diferentes food trucks y dos bares, pero igual ellos comían panchos con papitas”), y una intensa interacción online con sus lectores. En parte esto se debe a su buena relación con el país, pero también a que la guionista es un tipo especial de profesional del cómic norteamericano, aún muy conectada ella misma con su fan interior. Sabe cómo piensa y cómo sienten sus lectores, y también cómo conectar con ellos.

Los lectores le retribuyen con creces. Además de las interacciones en redes sociales, muchos llevaron el personaje aún más lejos de lo que se vio en el papel y ya armaron animaciones –que la autora retwiteó con entusiasmo- del personaje. El look, que los memoriosos asociaron rápidamente al clásico Drifter, de los noventosos Wildcats de Image Comics, caló rápidamente.

Ahora habrá que esperar para descubrir si Ramson come milanesas a la napolitana, asado, y si acompaña con fritas a caballo o ensalada rusa. El #2 de Uncanny X-Men tendrá nuevamente a Gail Simone a cargo de los guiones y a David Marquez como dibujante. Pero recién llegará a las bateas norteamericanas el próximo 11 de septiembre. Una jornada para despertar el gen X.