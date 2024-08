El Kremlin aseguró este viernes que la Presidencia rusa no ha negociado nada con el fundador de la plataforma de mensajería Telegram, el multimillonario Pável Dúrov, y tampoco hay constancia de reuniones entre el empresario y el presidente ruso, Vladímir Putin.



"Dúrov no ha negociado nada con el Kremlin", afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria. Peskov comentó así una investigación sobre frecuentes viajes del empresario a Rusia después de 2014, cuando ya residía en el extranjero y se distanciaba de Moscú.



A la pregunta sobre si Putin se ha reunido en alguna ocasión con Dúrov, el portavoz del Kremlin respondió: "Según lo que sé yo, no". A la vez, reiteró que Dúrov, imputado de varios delitos en Francia, sigue teniendo la ciudadanía rusa, por lo que podía viajar a este país cuando quería.

Ciudadano ruso

Este jueves Peskov había dicho que Dúrov sigue siendo ciudadano ruso y como tal tiene derecho a asistencia consular de su país de origen. "Dúrov aún sigue siendo ciudadano ruso, y en cuanto a la obtención (por él) la ciudadanía francesa, aquí no sabemos nada, no es asunto nuestro", dijo el portavoz de la Presidencia rusa en su rueda de prensa telefónica diaria. Agregó que Dúrov "tiene todo lo necesario para organizar su defensa legal".



"Por supuesto, lo consideramos un ciudadano de Rusia y, si es necesario, en la medida de nuestras posibilidades, estaremos dispuestos a brindarle asistencia, como cualquier ciudadano Rusia", dijo Peskov.

¿Vinculación política?

Eludió comentar la imputación de Dúrov, pero recalcó que "lo importante es que lo que está ocurriendo en Francia no se convierta en una persecución política". "El presidente de Francia

La Justicia francesa imputó este miércoles a Dúrov por cargos que van de blanqueamiento de capitales a complicidad en la difusión de imágenes pederastas y accedió a su liberación bajo control policial y bajo una fianza de 5 millones de euros.



La lista de delitos que se le atribuyen comprende complicidad en la administración de una plataforma en línea para permitir transacciones ilícitas de bandas organizadas, complicidad en estafas y en tráfico. A eso se añade, entre otros cargos, una presunta responsabilidad del multimillonario de origen ruso por la difusión en Telegram de material de abuso sexual de menores.



También se le acusa de no colaborar con la Justicia ofreciendo datos e informaciones sobre posibles acciones delictivas y cargos relacionados con el funcionamiento y encriptado de la plataforma de mensajería.

La detención

La imputación de Dúrov, de 39 años, se produjo después de cuatro días detenido de manera provisional (el máximo legal dados los cargos por los que se le investigaba), tras

En Francia una investigación formal como la abierta sobre Durov no implica culpabilidad ni necesariamente conduce a un juicio, pero sí indica que los jueces consideran que hay pruebas suficientes para seguir adelante con la investigación, que puede durar años antes de ser enviada a juicio o archivada.



Durov creó la aplicación de mensajería instantánea en 2013, prometiendo no utilizar la información de sus usuarios con fines comerciales y proteger su confidencialidad a través de la encriptación. Pero, varios países de Europa señalan a la 'app' y a su fundador de no limitar los contenidos de grupos donde promueven la violencia e incluso crímenes como pornografía infantil y tráfico de drogas.



La reacción de Macron

Por su parte Macron declaró en Belgrado (Serbia) que no sabía nada de la llegada a su país de Pável Dúrov, y que no tenía en su agenda ningún encuentro con él. "Yo no sabía que Dúrov llegaba a Francia, y es algo normal porque yo no tengo que saber quién entra en Francia y quién sale de Francia, sean ciudadanos franceses o no", dijo Macron en rueda de prensa.

"No lo sabía y no tenía previsto reunirme con él ni a finales de la pasada semana ni en lo días siguientes", insistió Macron al responder a una pregunta vinculada a la detención el sábado pasado en Francia de Dúrov, que además de la rusa tiene también la nacionalidad francesa y la de Emiratos Árabes Unidos (EAU).



El presidente galo resaltó la independencia de los órganos judiciales franceses que efectuaron su trabajo en este caso. "Corresponde a los jueces decidir", expresó Macron en un mensaje en X. El presidente francés aseguró que la detención del CEO "no es en absoluto una decisión política".

Y agrego: "En un país donde rige el Estado de Derecho, las libertades se protegen dentro del marco legal, tanto en las redes sociales como en la vida real, para proteger a los ciudadanos y respetar sus derechos fundamentales."



Con respecto a la ciudadanía francesa que le fue otorgada a Dúrov en 2018, indicó que se trataba de una estrategia de dar la ciudadanía a artistas, innovadores, deportistas y otras personas que querían aprender el idioma francés y ser ciudadanos de Francia.