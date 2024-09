El gobierno provincial busca reflotar el Puerto de la Música, la obra emblema impulsada durante la gestión de Hermes Binner. Ya no se piensa como el proyecto original que había planeado el célebre arquitecto brasilero, Oscar Niemeyer, en la zona de Pellegrini y el río. Ahora la idea es que forme parte del Parque de la Cabecera, un plan de desarrollo urbano integral en el límite entre Rosario y Granadero Baigorria. Desde la Casa Gris avanzan con cautela y buscan que la iniciativa tenga el visto bueno de la Fundación Niemeyer. Por eso, a mediados de julio una comitiva viajó a Río de Janeiro para compartir los planes. “El diálogo fue bueno, pero no está cerrado el tema”, advierten desde el gobierno. No obstante, el tema disparó un pedido de informes por parte del diputado provincial Carlos Del Frade, que busca saber quiénes son los dueños de las tierras que serán expropiadas para llevar adelante el proyecto. “Creo que hay un aprovechamiento de intereses privados en relación a ciertas indecisiones públicas”, deslizó el legislador. Entre los impulsores originales del proyecto, la noticia no cayó nada bien. “Por ahora es el anuncio de una oportunidad de negocios para la que se utiliza el nombre de Niemeyer”, cuestionó la arquitecta Silvana Codina, quien fuera esposa de Binner.

El complejo cultural diseñado por Niemeyer para instalar en la ciudad de Rosario contemplaba salas de concierto, centro de exposiciones y hasta una escuela de música a la vera del río Paraná. Pero fueron pasando los gobiernos y los intentos por reflotar la iniciativa nunca prosperaron. Ahora, la gestión de Pullaro retomó una idea que tuvo cierto vuelo durante el mandato de Omar Perotti: integrar el Puerto de la Música a un plan de urbanización y puesta en valor del Parque de la Cabecera. La iniciativa contempla el desarrollo viviendas, edificios, locales comerciales y gastronómicos. El Puerto de la Música aportaría la pata cultural al proyecto.

“Hay una voluntad del gobierno provincial de avanzar en la realización del llamado Parque Habitacional de la Cabecera, en la conexión a Granadero Baigorria. Eso tiene un principio de realización y la idea es avanzar. Se ha pensado en la posibilidad de enriquecer ese proyecto de desarrollo urbano, que implica la mejora del barrio Remanso Valerio, con una obra significativa como es el Puerto de la Música”, reconoció Héctor Floriani, director general del Ente de Coordinación Metropolitana (Ecom). “Pero hay que decir que por el momento es solo una hipótesis. La idea es poner algo allí que enriquezca el proyecto. Puede ser el Puerto de la Música, pero no está confirmado que sea el proyecto definitivo”, añadió en diálogo con Rosario/12.

En el gobierno se mueven con cautela: las idas y vueltas durante casi 20 años hicieron del Puerto de la Música un proyecto susceptible a los resquemores. La intención es lograr el aval de la Fundación Niemeyer y el acompañamiento de los familiares del arquitecto brasilero, fallecido en 2012. Esas tratativas están avanzadas. En julio, una comitiva encabezada por Julián Galdeano, secretario de Vinculación Institucional de la provincia, viajó a Río de Janeiro para reunirse con los representantes de la institución y plantear la idea de reflotar el proyecto, pero en otro lugar. Del viaje también participó Martín Pullaro, subsecretario de Vinculación Estratégica de la Secretaría de Tecnologías, además de hermano del gobernador. “El diálogo fue bueno, pero no está cerrado el tema”, señalan desde el gobierno.

Floriani –que iba a participar del viaje, pero debió bajarse a último momento– también sostiene que el intercambio fue positivo. “No se quiere avanzar sin el consentimiento de los herederos de la persona que diseñó el proyecto. Hay una voluntad del gobierno provincial de acordar con los autores”, expresó y agregó: “Ante la eventualidad de que eso no salga hay otras alternativas. Lo fundamental es hacer un proyecto de esa naturaleza, equiparable por su impacto y funcionalidad en la ejecución de esa urbanización”.

Si bien desde el gobierno entienden que el proyecto es trasladable a esa zona, otro planteo que se abre es si el diseño se adapta a las necesidades culturales actuales de la ciudad y la región. “Hoy la demanda cultural está más cera de un espacio tipo Arena con capacidad para más personas”, explican en el gobierno, remarcando que el Anfiteatro Municipal alberga cerca de 90 shows anuales. “Es necesario evaluar todo lo positivo de una obra emblemática y muy simbólica, que tiene su atractivo, con la utilización posterior que le vamos a dar”, completan.

En ese marco, Floriani también reconoce que hay una discusión abierta en cuanto al uso que se va a hacer del lugar. “Los arquitectos hablamos del programa de necesidades. En el Puerto de la Música, el proyecto hasta ahora es un auditorio musical. Estamos considerando la posibilidad de ampliar el contenido programático y que el espacio sirva no solo para conciertos, sino también para alguna otra actividad cultural o científica, como convenciones o congresos”, describió.

Pedido de informes

Las novedades en relación al Puerto de la Música encendieron algunas alarmas. El diputado provincial Carlos Del Frade presentó un pedido de informes con una serie de consultas en relación a la relocalización del proyecto. En el documento, el legislador busca saber qué empresas desarrolladoras se beneficiarían con la iniciativa y los detalles del proyecto de urbanización en la zona del Remanso Valerio. También se presenta otro interrogante: ¿hay personas asentadas en la zona? Según el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) unas 550 familias.

“Desde que se reflotó la idea empecé a recibir distintos argumentos de personas que habían participado del proyecto original, señalando cuál era la mejor localización del Puerto de la Música. Y empezamos a ver que había tierras públicas que podrían ser privatizadas, consultas populares que no se hicieron a la gente del Remanso Valerio, intereses privados de empresas constructoras y dueños usufructuarios de los terrenos que se verían muy beneficiados con todo esto”, detalló Del Frade a Rosario/12. “Nos parece fundamental abrir una gran consulta popular, por lo menos para que tengan voz los que participaron originariamente en el proyecto y que no sea desvirtuado para favorecer intereses privados con decisiones públicas”, añadió.

El legislador del Frente Social y Popular pone la mira en dos firmas desarrolladoras. “Una es la empresa Mio, que está en Granadero Baigorria y muy posiblemente se vea beneficiada con todo esto. La otra es Pecan, que pareciera ser el proveedor privilegiado de la provincia de Santa Fe”, manifestó y agregó: “Nos llama mucho la atención todo este proceso y nos parece fundamental que se haga un debate porque esto concierne a toda la comunidad del gran Rosario. Son desarrolladoras privadas que se beneficiarían con lo que se conoce como un plus adicional si se hace este emprendimiento”.

Asimismo, Del Frade consideró necesario aclarar la situación de las familias que viven en la zona. “Es fundamental preguntarles qué quieren hacer y que se conozca qué va a pasar con ellas”, indicó. “Creo que hay un aprovechamiento de intereses privados en relación a ciertas indecisiones públicas. Lo que nos preocupa es que no esté claro quiénes son los que se benefician y donde va a parar toda la gente que vive en el Remanso Valerio. Necesitamos la mayor transparencia posible”, remarcó.

En paralelo, las negociaciones con los gobiernos locales fueron avanzando. En Granadero Baigorria se entusiasman con la posibilidad y reconocen que el tema se fue “trabajando en silencio” los últimos meses. “Es difícil dimensionar lo que significará el Puerto de la Música para la región. Es un proyecto sin precedentes, único en el país, a la altura de espacios culturales europeos. Pondrá a Granadero Baigorria en el mapa nacional cultural y tendrá un impacto positivo en toda la región”, declaró el intendente baigorriense, Adrián Maglia, en un comunicado de prensa.

Reparos

Desde la Fundación En Obras, que encabezan los arquitectos Silvana Codina y Mario Corea Aiello, vienen siguiendo las novedades del proyecto de cerca. Ambos profesionales estuvieron ligados a la gestión de Binner y entienden que el Puerto de la Música debe llevarse adelante en la ubicación donde fue pensada. “Esta no es la localización de una obra de autor en otro sitio, como podría ocurrir con una escultura. Por ahora es el anuncio de una oportunidad de negocios para la que se utiliza un nombre: Niemeyer”, explicó Silvana Codina a Rosario/12. “Se trataría entonces de otro proyecto, un tercio más grande que el que se usa como referencia, que habría que diseñar nuevamente, encararlo y pagarlo a otros autores, ya que lamentablemente Niemeyer falleció”, añadió.

Codina es arquitecta y fue esposa del exgobernador Hermes Binner. No solo está empapada en todo lo que tenga que ver con el Puerto de la Música, sino que además lleva todo el registro de novedades, estudios e informes que van apareciendo en su blog: Silvana Codina arquitectura. En ese marco, la especialista sostiene que la edificación debe mantenerse como fue pensado originalmente y en los terrenos cercanos al Monumento Nacional a la Bandera. “Este proyecto tiene una envergadura que supera los límites de la ciudad y de la provincia y su concreción depende de que se lo considere y se lo emprenda como una operación de Estado. Necesariamente, por su complejidad, va a trascender más de una gestión”, evaluó.

En ese marco, Codina asegura que Rosario tiene “todos los instrumentos técnicos y formales” para reanudar la obra. Y consideró que la ciudadanía rosarina debería plantearse por qué –y por la acción u omisión de quienes– se dejó pasar la oportunidad de que se lleve adelante la iniciativa en el predio asignado. “No solo Rosario pierde si se hace una obra distinta y en otro lado bajo el nombre de Niemeyer. Pero no es la pérdida económica lo importante. Perderíamos, como argentinos, credibilidad en el manejo de un ícono de la arquitectura de todos los tiempos”, expresó.

Por último, la arquitecta recordó que, incluso considerando los aspectos legales fijados con anterioridad, el proyecto debe ser construido en el sitio establecido. “Confiamos en que el gobernador Pullaro, que aún no ha resuelto sobre la cuestión, lo haga en beneficio de todos. Estamos dispuestos a colaborar con él, pusimos a su disposición todos los antecedentes, documentos y planos originales y esperamos su resolución”, finalizó.