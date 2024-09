Todavía no se ha forjado el anillo que gobierne a todos, pero ya se siente su poder. Tal es la guía de la segunda temporada de The Rings of Power, cuyos tres primeros episodios ya están disponibles en Prime Video. Los cinco restantes de este arco que amplía el universo de J.R.R. Tolkien se estrenará cada jueves en la plataforma de streaming. En síntesis, la máscara de Halbrand (Charlie Vickers) ha caído para dar lugar a la de Sauron, el villano absoluto que quiere dominar en la Tierra Media desde la recién nacida Mordor. Mientras que la elfa Galadriel (Morfydd Clark), el otro gran personaje de una epopeya llena de nombres imposibles de pronunciar, resistió la tentación de sumarse al lado oscuro y entregó su daga para crear aquello a lo que alude el título de esta ficción.

Al igual que el arranque House of The Dragon, lo visto hasta ahora en The Rings of Power resultó un larguísimo preludio montado sobre la presentación de criaturas y arcos argumentales que ahora, por suerte, se funden con una mayor brío y acción fantástica. Sauron ha regresado de su exilio, y los elfos tendrán que decidir si van a usar las sortijas para combatirlo. Y entre tanto, enanos, orcos no tan malos y númenoreanos, magos y harfoots pondrán a prueba su lealtad y amistad en esta comarca. En el horizonte aparece el Asedio de Eregion, otra batalla definitiva en la larga guerra contra el señor de los anillos. La intención es producir, al menos, dos temporadas sobre el Legendarium de Tolkien.