Apenas horas después de abandonar el bloque de La Libertad Avanza (LLA) y anunciar el monobloque Fuerzas del Cielo – Espacio Liberal, la diputada Lourdes Arrieta volvió a hablar sobre la visita de legisladores de LLA a ex militares genocidas condenados por delitos de lesa humanidad. “Nunca me dijeron quiénes eran las personas. Algunos se presentaron, pero otros, como (el ex marino Alfredo) Astiz, nunca se presentaron. Entendí que estábamos ahí por el personal del servicio penitenciario”, aseguró remarcando nuevamente su ignorancia sobre la historia reciente del país.

“Había personas de ochenta años de las cuales no conocía la identidad y fue algo netamente institucional, porque los internos nunca dijeron por qué estaban condenados”, afirmó Arrieta sobre el encuentro con los condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura que terminó en un escándalo político y ahondó aún más la interna en LLA. “La Constitución dice que para ser diputado de la Nación tenés que tener más de 25 años y ser ciudadano argentino, no dice que tenés que tener cierto grado de conocimiento”, esgrimió a modo de excusa para justificar su lugar en la cámara de Diputados y a su vez defender su ignorancia.

Arrieta formó parte del grupo de diputados de LLA que mantuvieron un encuentro ilegal en el penal de Ezeiza con los ex militares condenados por la justicia luego de encontrarlos culpables de secuestros, torturas y desaparición de personas durante la dictadura militar. “En los chats que publiqué nunca se habla de represores o de genocidas, se habla de presos políticos y veteranos de guerra. Los chats los presenté porque tuve y tengo miedo por mi vida”, aseguró apuntando a las capturas de pantalla de las conversaciones del grupo de diputados mientras organizaban la futura visita al penal.

Días atrás la diputada Arrieta publicó una foto en la que se mostraba con el informe realizado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas que se publicó bajo el título Nunca Más en sus manos, adelantó parte del posicionamiento que tendrá desde su monobloque al indicar que “todo lo que es el ‘Nunca más’ y los derechos humanos los toma un pensamiento ideológico de un gobierno que no me representa. No son lo mismo los crímenes de la guerrilla que los crímenes cometidos en dictadura, porque el Estado tiene el monopolio de la violencia y, si había una pena para ambos, tendría que haber sido justa”.

Sobre su alejamiento de LLA destacó que se sintió “echada como un perro. Decidí dejar el espacio antes de que el Presidente (Javier Milei) pague el costo político porque se le van diputados. Dentro del bloque ya me habían aislado, estaban haciendo todo lo posible para que dejara el espacio y lo lograron”. A su vez apuntó por su salida contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, porque “hoy se desentienden. No me atienden los teléfonos ni me dan reuniones para hablar, de un momento para el otro dejé de recibir su apoyo”.