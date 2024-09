El miércoles 27 de agosto una movilización compuesta por distintas organizaciones de jubilados con el fin de reclamar montos dignos en sus haberes fue reprimida de una manera salvaje por las fuerzas de seguridad que comanda Patricia Bullrich. Una ministra de Seguridad que, ya desde el desgobierno macrista, demostró su flagrante ineptitud para proteger a la sociedad que dice servir. Al respecto, basta recordar sus desvaríos discursivos cuando proponía una “filosofía muy interesante” durante su campaña presidencial. Dichos que en su momento levantaron severas sospechas sobre el estado de su capacidad intelectual. Por lo pronto, hoy queda claro en qué consistían aquellas ideas tan interesantes.

Gas pimienta en los ojos; golpes a mansalva; y todo tipo maltratos trasparentan el verdadero credo de la administración libertaria: lo que no responde a la satisfacción inmediata que impone el mercado debe perecer. Con la derecha se muere antes es una frase que la Historia de las sociedades capitalistas prueba de manera contundente. La actual Argentina es su mejor demostración. Aquellos que, con su trabajo, progenie y participación democrática, construyeron esta Patria que habitamos, hoy resultan ser mero material de descarte. Una vez más, tal como en la larga lista de administraciones contaminadas por las vetustas ideas de la austeridad, el equilibrio fiscal y bla, los jubilados vuelven a revistar como variable de ajuste.

“Diario de La Guerra del Cerdo” --aquella novela de Adolfo Bioy Casares cuya trama recrea la eliminación de los viejos por parte de algunos jóvenes a los que la decrepitud les resulta insufrible--, está haciendo realidad la supina necedad de “escupir hacia arriba”. Por lo pronto, habría que preguntarse dónde reside la decrepitud en una nación que insinúa suicidarse cada día que pasa. Porque estos “viejos” --objeto de la represión más arriba descripta-- demuestran poseer un temple de ánimo conmovedor. Una dignidad cuya convicción y fortaleza demuestran --para quien tenga oídos para escuchar y ojos para ver-- que “permanecer y transcurrir/No es perdurar, no es existir/Ni honrar la vida”, tal como canta la querida Eladia.

Decrépito es una palabra muy fuerte. A diferencia de viejo, decrépito es un vocablo al que resulta muy difícil equivocarle el significado en un sentido positivo. “Viejo, mi querido viejo” cantaba Piero y moríamos de ternura con esa canción. ¿Qué haces viejito? también se le dice de manera cariñosa a un amigo. Incluso, viejo suele significar algo amoroso si se lo antepone como adjetivo. O sea, no es lo mismo viejo maestro que maestro viejo. Pero con decrépito no hay manera. Pongas donde lo pongas suena ruinoso, en mal estado, en descomposición. La etimología del término reúne al prefijo “de” y a “crepare”. De hecho, “crepar” --cuyo significado ya en desuso remite a encrespar o rizar el cabello-- se suele emplear en estos lares como sinónimo de morir. El diccionario habilita el uso metafórico del término decrépito. Si bien dice: “Muy disminuido en sus facultades físicas a causa de la vejez”, a su vez agrega: “Usado también en sentido figurado: 'Una nación decrépita'".

La luz del atardecer

Qué interesante. Figuremos entonces que decrépito va más allá de lo meramente viejo, de lo cansado, del desgaste. Transmite algo mal llevado y peor terminado. Algo muerto. Algo / alguien que por cargar maldad o podredumbre se ha secado, o más bien ha hecho de su opacidad un reflejo que no admite la compañía del atardecer, una verborrea que no tolera los cortes, una queja que no dialoga con el silencio. Estar decrépito entonces no se corresponde tanto con la edad de una persona sino más bien con una rigidez que recurre a la ignorancia para no desmoronarse. La decrepitud del alma se corresponde con un estado extremo del propio deterioro anímico. Una insania ética que ha renunciado a todo repliegue subjetivo, ese mismo donde el Tú traduce la esencial vulnerabilidad del Yo. Una intimidad cancelada.

Hay que estar muy decrépito para predicar la indicación de negar un plato de sopa a quien vive en la calle y no tiene qué comer. De la misma forma hay que ser muy cobarde para atacar a los recuperadores urbanos que se ganan el pan trabajando. Y mucho más cobarde para visitar genocidas decrépitos y llamar “patriotas” a quienes secuestraron; torturaron; desparecieron; y apropiaron a otras... personas. (Para no hablar del cóctel de conservadurismo y brutal ignorancia desplegado por el ministro de Justicia Cúneo Libarona durante su reciente intervención en la Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados).

Hoy la decrepitud es una enfermedad social. Un signo de podredumbre hecha de cálculos mezquinos, pseudociencias y prejuicios del cual nuestro país es una muy triste ilustración. Un poder político cooptado por discursos cerrados, odiosos, inhumanos, obscenos, de un cinismo recalcitrante, decrépito. Discursos que celebran la destrucción de los bienes culturales para hacer de este país una nación enferma, ruinosa, en extinción. Con viejos funcionarios viejos que, aunque cueste creerlo, retornan para hacer sus mismas tropelías, sus mismos desaguisados con las mismas recetas de ajuste y pauperización. “La estética y los personajes de los 90 vuelven como el déjà vu de un talk show de antaño”. Con la diferencia de que ahora ya no ocultan su disfrute por el dolor causado con sus medidas mezquinas, inútiles, antojadizas, crueles. Un combo zombie. Un encierro que se expande.

Si de honrar la vida se trata, mucho tenemos para aprender de nuestros mayores. Hoy que no encontramos la manera de conformar una fuerza sólida con la que rebelarnos al plan de exterminio que estamos padeciendo, la valentía, decisión y coraje de nuestros padres y abuelos constituyen esa luz del atardecer bajo la cual suelen emerger las mejores y más dignas ideas.

Sergio Zabalza es psicoanalista. Doctor en Psicología por la Universidad de Buenos Aires.