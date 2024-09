El estudiante rosarino que la semana pasada se cayó del sexto piso de un hotel de Bariloche, donde estaba con su grupo de viaje de egresados, fue trasladado ayer a la ciudad, en avión. Sobre la pista, lo esperaba una ambulancia que lo llevó hasta el sanatorio Parque, para darle continuidad al tratamiento médico. En tanto, desde la Fiscalía de Río Negro se indicó que "no hay indicios de criminalidad", en la investigación. "La víctima no tenía otras lesiones que no fueran aquellas producto de la caída, ni signos de intervención de terceros", señalaron.

El adolescente de 17 años salió antes de las 11 de la mañana de ayer --se indicó en Canal 3-- desde el aeropuerto de Bariloche, la ciudad donde estaba internado desde el miércoles pasado. Desde allí fue trasladado al sanatorio local para continuar el tratamiento del que no trascendieron detalles.

En tanto, en el marco de la investigación iniciada para determinar las circunstancias en la que se produjo la caída, Fiscalía de Río Negro señaló que "no se encontraron hasta el momento indicios de criminalidad".

Entre otras medidas, se tomaron testimonios y en el lugar del hecho trabajó el Gabinete de Criminalística que realizó peritajes en la habitación y el espacio común donde cayó y reunió evidencia, entre ella, las filmaciones de los pasillos.

Asimismo "se pudo comprobar que la víctima no tenía otras lesiones que no fueran aquellas producto de la caída, ni signos de intervención de terceros". "Se convocó al Cuerpo Médico Forense quien constató el estado general del joven", indicaron.