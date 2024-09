Este martes se habilitó la compra de entradas desde los $60.000 hasta los $90.000 para el show de Franz Ferdinand en Buenos Aires en el sitio web de Cool Co. Se trata de una preventa exclusiva para clientes del Banco Galicia, que cuenta con una promoción del 20% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés, y sin tope de reintegro. La venta general se habilitará a partir del miércoles o esta misma tarde, si es que se agota el stock de 968 tickets, lo que suceda primero.



El grupo escocés se presentará el 11 de noviembre en el Estadio Obras, seis años después de su último show en el país. Este regreso se enmarca en una gira mundial, que incluye a México, Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia, para celebrar sus 20 años de carrera.

Franz Ferdinand llega al Estadio Obras.

El álbum debut homónimo de Franz Ferdinand se estrenó hace 20 años, el 9 de febrero de 2004, alcanzando los primeros números en las listas de éxitos y llevando a la banda al éxito inmediato. El disco, que contenía los singles como "Take Me Out", "Michael", "The Dark Of The Matinee" y "This Fire", se convirtió en un clásico de forma casi inmediata.

El cantante y líder de la banda, Alex Kapranos, celebró el estreno del disco a principios de año con una publicación en Instagram, donde apostaba a que la banda pudiera redoblar la cantidad de años en los escenarios: "Mientras tanto, me hace feliz pensar que algunos de ustedes siguen divirtiéndose con esta vieja bestia. Pónganla a todo volumen. No tengan miedo de bailar", pedía el músico.

Cómo comprar las entradas

Los tickets salieron a la venta este martes únicamente para clientes del Banco Galicia con tarjetas VISA. Se trata de una gran oportunidad de ahorro para los fans, ya que se otorga un 20% de descuento en la compra y hasta 6 cuotas sin interés en el precio de contado, y sin tope de reintegro.

Esta promoción es válida desde este martes hasta el miércoles, "o hasta agotar stock de 968 tickets, lo que suceda primero". Se podrán comprar 4 tickets por persona.

Entradas para Franz Ferdinand en el Estadio Obras. (Imagen: CoolCo)

En cuanto a las ubicaciones en el Estadio Obras y sus precios, la página web informa:



Zona Popular Este y Oeste: $60.000

Zona Campo: $75.000

Zona Platea Norte: $90.000

Asimismo, a ese monto habrá que sumarle el valor del costo por servicio. La venta general de entradas estará libre a partir de este miércoles, o desde este martes, si logran agotar el stock.