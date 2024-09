Con delay de 24 horas y lejos de hablar cara a cara, la Unión Industrial Argentina (UIA), cruzó al presidente Javier Milei tras sus dichos sobre que las fábricas son un sector "adicto al Estado" y que con la proteción a ellos "se le robó al campo". El encargado de responder fue el titular de la central fabril, Daniel Funes de Rioja, quien expresó que "somos víctimas, no victimarios, como ha sido toda la economía argentina". Y agregó que "si yo le cuento que la presión fiscal sobre la industria es de casi entre 40 y 50%, si los costos logísticos son más del 40% que los países vecinos. Si le cuento que además tenemos una capacidad tributaria que implica tasas de cualquier naturaleza. Si usted ve que la industria no está teniendo un terreno equilibrado. Usted va a ver que no somos los victimarios, somos víctimas", resaltó.

A la polémica se sumó un histórico y dos veces presidente de la entidad, José Ignacio De Mendiguren, que criticó la pasividad de la UIA y le pegó duro a Milei al decir que "el mundo desarrollado, al que el Presidente quiere aspirar, va en la dirección contraria a todo lo que Milei dijo ayer".

Tal como adelantó ayer Página I12, el discurso de Milei en el Día de la Industria, celebrado en el edificio de la UIA en Avenida de Mayo no cayó bien entre los industriales, pero lo que más golpeó fue la apertura de una nueva grieta con el campo y, sobre todo, que en esa grieta el Presidente se haya mostrado inclinado hacia el lado de la producción agropecuaria.



A continuación, Funes de Rioja advirtió que "si ha habido negociados y sobreprotección en algunos casos, no son los que nosotros pretendemos para la industria". Y también señaló que el sector "perdió en los últimos diez años 50.000 empresas y el empleo privado cayó en Argentina". "Lo que pretendemos y dijimos claramente es que no tenemos miedo que se abra la economía pero primero equilibren el terreno antes, porque con las distorsiones que tenemos eso mata a cualquier sector", insistió el empresario.

Agrego, también, que "nosotros no defendemos las distorsiones, defendemos las correcciones y equilibrar el terreno para producir y exportar", expresó. Y agregó: "Si los políticos han utilizado esto como factor de tensión y distorsión, lo que hay que hacer, y me alegro que quiera hacerlo, es corregir la distorsión".

Además de los dichos de Milei, algunos altos dirigentes de la UIA se sorprendieron por lo lavado del discurso que dio Funes, que fue suavizado por la mesa chica de la entidad. Enojó, particularmente en las pymes, que no hubiera referencia más dura al contexto, donde según la misma encuesta de la UIA 6 de 10 industrias admiten estar peor que en 2023 y la mayoría no ve escenario para inversiones. Sin contar el daño que se generó en el empleo, incluso en los gigantes de la producción fabril.

"En tu casa, te dijeron que vivis del campo"

En este contexto, De Mendiguren se manifestó sobre la situación de fondo, con críticas en dos frentes: al rol que la UIA tiene ante la crisis, y las acciones de no política industrial del Gobierno de Javier Milei.

"El Presidente fue a tu casa a decirte que vos vivís del campo, que el campo te sostiene, como diciendo que sos menos que un minusválido. Que todo lo que vos tuviste fue todo producto de vivir del Estado. O estás muy poco convencido de lo que sos como industria o es sorprendente”, comenzó señalando el “Vasco” en declaraciones a AM 750. En este punto, el dirigente industrial aseguró que “hay cosas que son objetivas, que no dan para interpretación”, la principal, que “el mundo desarrollado, al que el Presidente quiere aspirar, va en la dirección contraria a todo lo que Milei dijo ayer”.

“Cuando ves al mundo desarrollado, ves que hay procesos de reindustrialización fuertes. China destina el 3 por ciento del PBI a políticas industriales. Estados Unidos canceló la ley antiinflacionaria, donde directamente lo que dice es que se produzca en Estados Unidos. Canadá acaba de anunciar 25 por ciento de arancel al acero y al aluminio chino. En Europa todos están en este proceso. Brasil, nuestro vecino, del que es muy difícil diferenciarse, seis meses atrás, no se peleó ni Lula ni Bolsonaro, lanzó al país con 90 mil millones de apoyo a la política industrial”, enumeró.

Pero, como contrapartida, disparó que lo que el Presidente Milei fue a ofrecer por el Día de la Industria a los empresarios del país fue “que la mejor política industrial es la que no existe”. “Aseguró que la mejor estrategia es la que no está, es raro”, dijo con tono crítico De Mendiguren.



Por todo esto se manifestó muy duro contra los dirigentes industriales de la actualidad: “Quiero ser objetivo. Los índices están en caída. Cayó 20 por ciento interanual. Todos sabemos que Funes de Rioja es un abogado laboralista. Con el respeto que pueda tener a su investidura. Pero es titular de uno de los estudios que hizo estas leyes". Asimismo, a modo de conclusión, añadió que "si esto fuera novedoso para la industria, lo entendería. Pero puso el mismo ejemplo que Martínez de Hoz. Es lo mismo que el Pacto Roca-Runciman. Es exacto en los discursos de Cavallo y Martínez de Hoz. Son exactos”.