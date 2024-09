Martín Menem cruzó a Quintela por hablar de un juicio político a Milei

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, arremetió contra el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, luego de que este hiciera público su pedido de juicio político contra el presidente Javier Milei.

"No me extraña que este hombre exprese esta clase de estupideces", sentenció Menem a través de su cuenta de X, y agregó: "No respeta la voluntad popular en nuestra provincia impidiéndole asumir a un concejal electo, menos va a respetar lo que votamos casi 15 millones de argentinos".

Los cuestionamientos del libertario estuvieron motivados por los dichos del gobernador sobre un eventual juicio político contra Milei. "La gente te vota para vivir mejor, y si vos, cuando te votó, le quitas la posibilidad de acceder a los servicios que ya tenía", graficó Quintela en declaraciones a la prensa.

En la misma línea, reclamó "una reacción" de la sociedad al postular: "O modifica sus políticas o córrase y que venga otro a gobernar en beneficio de todos". Por último, propuso impulsar una manifestación similar a la que tuvo lugar el 24 de abril, en defensa de la educación pública, y vaticinó que si el Gobierno no modifica sus políticas de ajuste "eso va a generar un enardecimiento de la sociedad que no va a haber fuerza que la pueda parar".