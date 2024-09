Los incendios en Córdoba no dan tregua y con el correr de las horas la situación no parece mejorar. El fuego sin control ya afectó a casi siete mil hectáreas, son varios los focos que continúan activos y las condiciones climáticas no ayudan al trabajo de los 200 brigadistas que trabajan en la provincia. Mientras seis aviones hidrantes y tres helicópteros asisten a los bomberos, la Justicia ordenó la detención de un hombre que se presume como el autor del incendio que avanza por Villa Yacanto, El Durazno, y otras localidades del departamento de Calamuchita.

El martes por la mañana las autoridades tuvieron que evacuar un barrio privado y detallaron que las llamas ya alcanzaron algunas viviendas en Calamuchita. El gobierno de Córdoba informó que "en las zonas afectadas están desplegados cuarteles de bomberos, personal del ETAC y del Plan Provincial de Manejo del Fuego".

Sin muertos ni heridos

Al llegar la tarde, la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil de la Provincia aseguró que ya no había riesgo de interfase en el incendio desatado en el sector de El Durazno y anunció que el incendio en la zona fue extinguido en un 60 por ciento. Se confirmó además que por el momento no hay que lamentar heridos ni víctimas fatales, pero sí hay preocupación por los animales que habitan en la zona.

El Ministerio Público Fiscal de la provincia confirmó la detención e imputación de un sujeto mayor de edad por ser considerado el supuesto autor del delito de incendio culposo agravado. El detenido es residente en la zona y su identificación ocurrió dentro de la investigación iniciada por la Fiscalía de Instrucción de Segunda Nominación y Primer Turno de Río Tercero, a cargo de Paula del Luján Bruera.

Una confluencia de factores

Los focos de incendio se iniciaron el lunes y las condiciones climáticas, con calor, vientos descontrolados y la sequía, ayudaron a que se expanda rápidamente el fuego. La situación generó desesperación en varios momentos y hubo que cortar el tránsito de la autopista Córdoba-Carlos Paz. Desde la Policía Caminera indicaron que el martes no hubo rutas cortadas, aunque sí complicaciones por presencia de humo en la ruta 5 y la 38.

El responsable de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Roberto Schreiner, explicó que en la noche del lunes hubo ráfagas de entre 60 y 70 kilómetros por hora, lo que agudizó la problemática. Además, destacó que ese incendio “alcanzó unos cinco kilómetros de largo y se desplazó a bastante velocidad impulsado por las ráfagas de viento”.

Villa Yacanto fue el lugar más afectado con alrededor de 30 personas evacuadas y unas cinco casas alcanzadas por las llamas. El intendente, Fernando Moiso declaró: “Tenemos algunos evacuados en el centro municipal de Villa Yacanto y en lugares donde el fuego estuvo más intenso como en Umepay, la gente se preparó para salir lo más rápido posible ya que el fuego llegó a las partes céntricas de esas zonas. En otras zonas como El Durazno, el fuego alcanzó los alrededores del pueblo”. Además aclaró que mucha gente vive en el lugar, pero la mayoría son casas de fin de semana.

Avance y retroceso

El director del Plan Provincial de Manejo del Fuego, Martín Degano, informó que más al norte de la provincia se logró contener los focos que el lunes se habían desatado en Cosquín y Malagueño gracias al trabajo de los bomberos. “Ambos se encuentran con muy poca actividad, con perímetros inestables y bajo guardia de cenizas”, precisó.

Para combatir el fuego, desde el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que depende de la Subsecretaria de Ambiente de Nación, enviaron a Córdoba dos aviones turbohélice hidrantes, dos helicópteros Bell 407 y un refuerzo de 13 combatientes de la Brigada Nacional Centro con vehículos y un coordinador. Se espera que este miércoles se sumen nueve brigadistas equipadas y otro avión hidrante desde San Luis.

Este lunes hubo una máxima de 31 grados, mientras que para los próximos días las temperaturas bajarán, aunque el viento, la humedad y la falta de lluvias serán protagonistas.