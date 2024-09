La carrera por la presidencia de los Estados Unidos ya comenzó: Kamala Harris y Donald Trump se enfrentarán en el primer debate presidencial el próximo martes 10 de septiembre, y mientras tanto, parece que los sondeos perfilan como ganadora a la demócrata, pero todo cambia minuto a minuto y las diferencias son mínimas.

Según las encuestas, el panorama electoral es ajustado. Harris lidera levemente con un 47,7% de intención de voto, mientras que Trump sigue de cerca con un 46,7%. Esta diferencia mínima refleja un país dividido, donde cada voto cuenta. Estados clave como Georgia, Nevada, Pensilvania y Wisconsin, conocidos como "swing states", jugarán un rol determinante en el resultado final, ya que ninguna encuesta ha mostrado una inclinación clara hacia uno u otro candidato en estos territorios.

El nombramiento de Harris revitalizó la campaña demócrata, que había perdido fuerza tras los cuestionamientos a la viabilidad de Biden como candidato. Este cambio impulsó a Harris y a su compañero de fórmula, el gobernador Tim Walz, en estados como Colorado, Illinois y Virginia, donde su victoria parece más probable.

Por su parte, Trump mantiene su fortaleza en bastiones republicanos como Texas, Carolina del Sur y Florida, donde las encuestas le otorgan una ventaja con mayor margen. Sin embargo, su camino hacia la reelección no está asegurado, ya que deberá conquistar a los indecisos en los estados más disputados.

Trump no logró que Harris "se vea mal"

De acuerdo con The New York Times, la actual vicepresidenta no solo mejoró su posición en el último mes, sino que Donald Trump y los republicanos no han logrado hacer que se vea mal.



Estas son algunas de las cosas que los republicanos y Trump han dicho sobre Kamala Harris, según el mencionado medio estadounidense:

"Está ahí solo para llenar una cuota de diversidad, equidad e inclusión"

"Apenas recientemente se hizo negra".

"Es la camarada Kamala, una comunista radical".

"Se ríe como una lunática".

"Es una “Kama-kamaleón”, cuyas posturas cambian en función de su entorno.

Apodo: Kamabla (creo que se debe pronunciar “Kama-blah”, como diciendo que ella es “blah”, equis).

Apodo: KamalaCrash (hace que los mercados se desplomen).

"Sus multitudes son generadas por inteligencia artificial".

"Es falsa y canadiense".

"No es inteligente".

El debate

El 10 de septiembre será una fecha crucial, con el segundo y último debate presidencial entre Harris y Trump -el primero con la postulante demócrata-, organizado por ABC News. Este encuentro podría definir el tono final de la campaña, ya que será la última oportunidad para ambos candidatos de confrontar ideas frente a una audiencia nacional.

