El secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), Carlos Minucci, convocó en medio de duras críticas a la dirigencia de la CGT a una concentración el próximo 12 de septiembre contra el plan económico del Gobierno de Javier Milei y en reclamo por la marcha atrás del veto presidencial que dejó sin efecto el aumento a los jubilados. Además, afirmó que muchos funcionarios deberán ser juzgados por delitos de lesa humanidad cuando finalice el gobierno.

Entrevistado por la 750, aseguró que esta manifestación, a la que convocan las dos CTA, el sector de la CGT que lidera Pablo Moyano, la Corriente Federal y organizaciones sociales, tiene lugar en medio del “retroceso que se produjo con la CGT” orgánica.

“A nosotros el tema de los jubilados, de las diferentes empresas con despidos, de los estudiantes, de las universidades que van con amenaza de veto, nos hace llegar a un límite”, afirmó sobre el duro contexto que viven los sectores más vulnerables.



Y añadió: “Salimos para dar la pelea contra el Gobierno de Macri, que fue parecido a este pero no tan duro como este. Este gobierno está terminando con todo lo que se puede terminar. Hay que poner un límite”.

Minucci, sin rodeos, aseguró que es esto es urgente porque hay una sociedad “que no come, que no viaja, que no tiene trabajo”. Por eso aseguró que “es hora” de que los dirigentes sindicales se pongan “al frente de esta pelea”.

“Queríamos hacerlo con las vías orgánicas”, dijo. Pero se lamentó: “Ahora dicen que van a convocar a los secretarios generales, que es lo que se había acordado hace un mes y medio. Pero si nosotros no hacemos nada, cuando vuelvan esto va a ser campo santo”.

“Creo que llegó la hora de la lucha, de ponernos firmes contra el Gobierno. Creo que volvimos a viejas épocas. Y dentro de esas viejas épocas los mismos que marchamos en 2019 estamos juntos en la calle”, afirmó.

Finalmente, lanzó: “Yo creo que tienen que ser juzgados por hechos de lesa humanidad cuando termine el Gobierno. Bullrich y unos cuantos tienen que ser juzgados. Pegale a jubilados es una traición muy dolorosa”.