Juan Román Riquelme ya es parte del Salón de la Fama del Fútbol Internacional: de forma oficial, el actual presidente de Boca recibió la distinción en una ceremonia que se desarrolló este martes en México y en la que también resultaron galardonados estrellas como Diego Simeone, Hernán Cristante, José Luis Chilavert, Sepp Maier, Oliver Kahn, Andrea Pirlo, Iván Zamorano y David Beckham, entre otros .

Desbordado por la distinción, Riquelme brindó un emotivo discurso en el que estuvo al borde de las lágrimas y en el que destacó que consiguió mucho más de lo que hubiese imaginado cuando era un chico que soñaba con llegar a debutar en Primera División.

“Es un privilegio estar acá, yo soñaba con ser futbolista de chiquito, nada más", inició Riquelme su alocución, que fue creciendo en emotividad a medida que recordaba aquellos comienzos. "Le quería comprar la casa a mi mamá. Es lo único que quería de chiquito, soñaba con eso. Tenía eso en la cabeza, creía que así le podía cumplir", recordó el ídolo xeneize.

"Pasó el tiempo y el 10 de noviembre del 96 tuve la suerte de debutar en Primera con la camiseta de Boca. Ese día entré a la película más linda de mi vida, esa es la verdad. Pensé que jugar al fútbol era sólo eso, patear la pelota, disfrutar, correr, gritar un gol, dar un pase...", continuó, ya con la voz entrecortada.

"Cuando pasó el tiempo me di cuenta que no, que la gente te saludaba, te daba cariño; así que empezó a tener otro sentido, empecé a tener otra responsabilidad, y fue fabuloso. No lo imaginaba, no pensé que ser jugador de fútbol iba a ser tan lindo, que iba a tener la suerte de vivir esto, conocer el mundo, diferentes culturas, mucha gente. Que la gente te de cariño es maravilloso. Que estés en otro país y sepan tu nombre es increíble", expresó el exjugador de la Selección Argentina, que agradeció especialmente la distinción recibida.

"Muchas gracias, disfruté mucho de esta fiesta. Tengo a mi hermano por ahí, que debe estar contento, a mi mamá también. Buenas noches, felicidades y muchas gracias”, completó Riquelme, que ganó tres Copas Libertadores y una Intercontinental como futbolista de Boca.