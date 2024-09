Tras 15 años de espera, los fans de Oasis, la famosa banda inglesa integrada por los hermanos Noel y Liam Gallagher, no pueden ocultar su felicidad por el anuncio de su reconciliación y regreso a los escenarios. A pocos días de que se agotaran las entradas para los 14 shows que realizará el dúo musical entre el 4 de julio y el 17 de agosto de 2025 por el Reino Unido, este miércoles informaron que agregaron dos fechas más para septiembre del año que viene en el estadio Wembley de Londres, en Inglaterra.

"Dos shows extra para el estadio Wembley fueron añadidos a partir de la demanda fenomenal (de tickets)", apuntó la banda autora de hits como "Wonderwall", "Roll with it", y "She's Electric" en sus cuentas oficiales de redes sociales, indicando que serán el 27 y 28 de septiembre de 2025.

Oasis anunció dos fechas más de su gira de 2025 para septiembre en Wembley, Londres.

Al mismo tiempo, remarcaron que las entradas para dichos shows "se venderán mediante un proceso de sorteo escalonado, en el que solo se podrá participar por invitación".



En rigor, sostuvieron que "las solicitudes para participar en el sorteo se abrirán primero para los numerosos aficionados del Reino Unido que no tuvieron éxito en la venta inicial con Ticketmaster". Aunque prometieron que "próximamente" ofrecerían más detalles sobre este sistema.

La gira "Oasis Live 2025" comenzará en el estadio del principado de Cardiff, en Gales, el 4 de julio del año próximo, para después continuar en Manchester, Londres, Edimburgo y Dublin. Las localidades para todas las fechas anunciadas previamente se agotaron en menos de dos horas.

Los Gallagher anunciaron su regreso a los escenarios a partir del cumplimiento de los 30 años de Definitely Maybe, su primer álbum, con canciones como "Supersonic", "Rock 'N' Roll Star" y "Cigarettes & Alcohol", que se convirtió en un gran éxito. Un año después se consolidaron a nivel mundial con (What's The Story) Morning Glory?, que se convirtió en el quinto álbum más vendido de todos los tiempos en el Reino Unido.

La polémica por las entradas para la gira de Oasis

Esta semana, la ministra de Cultura británica, Lisa Nandy, anunció que se iniciará una investigación contra Ticketmaster, la empresa ticketeadora encargada de poner a la venta las codiciadas entradas, por los numerosos problemas que afrontaron los usuarios para realizar las compras.

Esta empresa utiliza un sistema de ventas similar al de muchas aerolíneas, de "entradas dinámicas" que se ajustan su precio en tiempo real de acuerdo a la demanda que haya en el artículo en venta. Es decir, si muchas personas quieren adquirir una entrada, el precio de esta subirá y, si ocurre lo contrario, el precio se mantiene en el publicado originalmente.

Según las denuncias, al ingresar a la fila virtual para adquirir los tickets, los precios eran muy elevados debido a esta política.

Muchos de los fieles seguidores de la banda, que tuvieron que esperar en filas de más de 100 mil personas, se quejaron de los precios que cambiaron tras ingresar al sitio oficial. Por otro lado, sitios de revendedores ofrecían entradas a 10.000 libras esterlinas, que equivale a 13 mil dólares, o 12.502.000 pesos argentinos.

Al respecto, Nandy informó en un comunicado que se avanzará en una investigación ante el sistema utilizado en Ticketmaster. Además, calificó la situación como "deprimente".

Sin embargo, por otro lado, Jonathan Brown, el Director Ejecutivo de la Sociedad de Agentes y Vendedores de Entradas, defendió el sistema utilizado por el sitio de ventas y sostuvo que el precio estuvo determinado por “los artistas” y sus “directivos”.

