El atleta argentino Brian Lionel Impellizzeri ganó la medalla de oro de salto en largo de la categoría T37 de los Juegos Paralímpicos de París 2024. Inmediatamente, las búsquedas de Google con su nombre se dispararon.



Brian Impellizzeri, medalla de oro en París 2024

Con un registro de 6,42 metros, Brian Impellizzeri se impuso a sus 8 rivales en la final de salto en largo de la categoría T37 de los Juegos Paralímpicos de París 2024 y se quedó con la medalla de oro. Al rosarino, campeón mundial de la disciplina, lo acompañaron en el podio el keniata Samson Opiyo y el brasileño Mateus Evangelista, ambos con 6,20 metros.

"Estoy muy emocionado, vine a buscar esto. Trabajé muchos años, cambiando muchas cosas. Sé que puedo más. Mi cabeza juega muy bien, no sé cómo hago. Es algo que va generando la experiencia. No permití que la presión se me caiga encima", declaró a TyC Sports Impellizzeri tras obtener la segunda presea olímpica de su carrera: ganó la de plata en Tokio 2020.

La categoría T37, en la que compite Impellizzeri, es para los atletas que tienen el movimiento y la coordinación moderadamente limitadas en un lado del cuerpo. Por eso es que deben compensar la asimetría del cuerpo al principio de su carrera, la zancada y la distribución general de la potencia.

