Con mucho de show, la Unidad de Información Financiera (UIF) y el aparato de seguridad que lidera Patricia Bullrich, anunciaron un congelamiento de bienes vinculado a un colombiano-argentino que vive en Córdoba y a un sirio de Beirut por presunto financiamiento del terrorismo. El sirio Muhammad Said al-Law es un cambista de la capital de El Líbano, que a través de billeteras virtuales, como aquí serían Mercado Pago o MODO, recibió y envió dinero y criptomonedas a un largo listado de clientes. El que mandó el dinero -1.700.000 dólares en dos años- es un colombiano, nacionalizado argentino, Miguel Angel Fierro Uribe, que vive en el interior de Córdoba, cerca de la ciudad de Unquillo. Según Washington, al-Law le transfirió dinero a la organización libanesa pro-iraní Hezbollah y, por lo tanto, cualquiera que le haya mandado dinero al cambista pasa a ser sospechoso de financiamiento de terrorismo. En realidad, Hezbollah es un partido legal en El Líbano, tiene buena parte de las bancas del Congreso y es parte del gobierno actual. Igual, para Estados Unidos, Hezbollah es una organización terrorista, mientras que para la mayor parte de la Unión Europea es un partido legal, pero consideran terrorista a su brazo armado, la External Security Organization (ESO). El gobierno de Javier Milei, siguiendo los mandatos de Washington, declaró terrorista a Hezbollah hace un mes y medio, el 13 de julio y, por lo tanto, si alguien le transfirió dinero a un cambista que, a su vez, está sospechado de haberle transferido fondos a Hezbollah, pasa también a estar bajo sospecha. La UIF igualmente aclaró que la investigación no significa que haya integrantes de Hezbollah actuando en el país.

Todo sale de Washington

El punto del que partió la investigación fue el cambista sirio al-Law que, como buena parte de los cambistas, cursa operaciones de todo tipo. Washington lo puso en un listado de personas sospechadas de financiamiento del terrorismo internacional. Supone el Departamento de Estado norteamericano que al-Law cursó fondos para Hezbollah a partir de transferencias hechas por las Brigadas Al Quds, una organización para-estatal de Irán. En concreto, Washington dice que se usaron dos empresas de Kuwait, Orchidia y Mass Com, para transferirle dinero a jefes militares de Hezbollah.

En los últimos dos años, la UIF detectó envios de fondos hacia la agencia de cambios de Beirut de al-Law por 1.700.000 dólares en total. Quien mandó ese dinero fue el colombiano-argentino Fierro Uribe que muy probablemente que son transferencias de ciudadanos de origen sirio-libanés -la comunidad es de 400.000 personas en la Argentina- que le mandan dinero a sus familias en El Líbano. Los sirio-libaneses son muy numerosos en provincias como La Rioja --recordar las familias Menem y Yoma, por ejemplo--, Catamarca --los Saadi-- y en Salta y Jujuy. O sea, seguramente usaron el camino de las billeteras virtuales y las criptomonedas para eludir los controles cambiarios del país.

Lo que se sabe de Fierro Uribe, por sus perfiles en las redes sociales, es que se trata de un profesor de inglés que enseña en un colegio religioso católico, se presenta como un experto en criptomonedas y es seguro que dirá que no tiene la menor relación con Hezbollah: lo que hizo fue transferir a Beirut. Por ahora, la UIF congeló sus bienes -que no deben ser muchos-, pero todo deberá ser refrendado luego por el juez federal de Bell Ville, Sergio Pintos. Es seguro que el juez le pedirá explicaciones y las tendrá que dar. No hay orden de detención

La UIF emitió un comunicado muy cauto. “la existencia de operaciones de fondos o activos con estos indicadores no se traducen directa o necesariamente con la presencia territorial de organizaciones o agrupaciones terroristas”. En otras palabras, que la UIF ni el aparato de Bullrich tienen evidencia de que Fierro Uribe tenga relación con Hezbollah y lo más probable es que no la tenga. Por de pronto, un indicio es que no lo detuvieron, algo que hubieran concretado en caso de contar con la más mínima prueba de vínculo con la organización islámica.

Quienes tienen un seguimiento de las denuncias sobre terrorismo sostienen que estos casos son más que habituales: transferencias hacia parientes en El Líbano o en algún otro país árabe entran en el terreno de las sospechas. Además, efectivamente hay ciudadanos de origen-sirio libanés que quieren apoyar a Hezbollah por el trabajo social-religioso que hace: casi todas las mezquitas, escuelas, centros de salud relacionados con la corriente chiita del Islam están, en El Líbano, bajo la conducción de dirigentes de Hezbollah. Argumentarán que no apoyan el ala militar, sino el ala social-religiosa. Conflictos de esa naturaleza ya hubo varios con ciudadanos de Ciudad del Este y Foz de Iguazú, en la Triple Frontera con Paraguay y Brasil: familias que mandan dinero a sus familias en El Líbano y, en algunos casos, se pusieron firmes en que tienen derecho a donarle dinero a Hezbollah.



La lógica indica que Fierro Uribe ni siquiera entrará en esas disquisiciones: dirá que envió fondos de familiares de acá a familiares que viven en El Líbano. Y punto.

El show no debe continuar

Los shows de Bullrich han sido bastante habituales en el terreno de la supuesta lucha contra el terrorismo. Lo hizo tanto durante el gobierno de Mauricio Macri como desde que asumió Milei. Se recordará la detención de dos hermanos, Kevin y Axel Abraham Salomón, que habían viajada a visitar a su familia a El Líbano y se trajeron una bandera de Hezbollah. Les allanaron la casa en Flores, les encontraron un viejo rifle, fabricado en 1912, y perteneciente a su abuelo y los acusaron de integrar una célula terrorista. Tras 22 días presos, la justicia los dejó en libertad y finalmente los absolvió.

La lucha contra el terrorismo requiere profesionalismo y no show. La Argentina entró en el ojo de la tormenta por el alineamiento de Milei con la derecha de Estados Unidos y de Israel, incluyendo el amague de trasladar la embajada desde las cercanías de Tel Aviv a Jerusalem, algo que sin dudas irrita a todo el Islam. Los atentados de la Embajada de Israel y la AMIA se produjeron cuando el gobierno de Carlos Menem transitó un alineamiento internacional parecido.