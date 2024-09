Un hombre de finanzas entrenado puede pilotear una situación adversa por mucho tiempo. Sino, ¿cómo llegaría una compañía del sector privado a quebrar cinco años después de que las cosas comenzaran a estar mal? El especialista en cuestión reestructura deudas, "rollea" bonos, refinancia y se presenta en concurso de acreedores mientras todo sigue mal.

El ministro de Economía, Luis Caputo, es un gerente financiero bien preparado. Sabe de finanzas corporativas y finanzas operativas y, sobre todo, entiende la ejecución de los instrumentos. Es habilidoso, no es un inepto; domina, conoce los mercados internacionales, por eso aúna el perfil de autor intelectual y sicario.

El ejecutivo de finanzas tiene una confianza inquebrantable y exclusiva en sus métodos, aunque puedan parecer presuntuosos. Por las escasas posibilidades que tienen para dar explicaciones claras, cuando los “financieros” lo hacen, es a través de una terminología ininteligible para el promedio de los mortales.

Las finanzas internacionales son atractivas por diferentes razones: buenos ingresos, perspectiva de prestigio, posibilidades de trabajo en el exterior, potencial de crecimiento económico personal y oportunidad de aprender idioma, entre otras.

La globalización viene siendo una progresiva interconexión de mercados en un solo mercado financiero internacional que ha cambiado dramáticamente la biosfera económica. En esa liga global de las finanzas juegan profesionales deslumbrantes por su habilidad que conviven y se involucran infelizmente con villanos desagradables.

Las decisiones financieras pocas veces son sencillas. Los mercados cambian a toda velocidad. Sin ir más lejos, el pasado 5 de agosto fue un “lunes negro” para los mercados, que se desplomaron, pero el martes se produjo un rebote y el miércoles se recobró una euforia precaria, sin ningún sustento técnico.

Los jugadores financieros en general no tienen una pizca de sensibilidad social. Por esa razón, se necesita mucho más que conocimiento universitario para la gestión financiera. Se necesita “piel”. Lamentablemente, los economistas locales entrenados en el sector público carecen de conocimientos dinámicos e internacionales. Algunos que surgieron de agrupaciones políticas, ni siquiera hablan inglés.

En la actividad de los mercados, la experiencia y también el historial de los jugadores cuenta, dado que las prácticas que se realizan pueden no ser las más adecuadas en términos de transparencia y honestidad.

La “industria de los servicios financieros” se introdujo en la Argentina en 1977, con la eliminación de las regulaciones que rigieron durante 42 años. Desde entonces, pasaron 47 años de perfeccionamiento de nuevos y no tan nuevos negocios. La innovación financiera introduce productos y procesos exóticos e ignorados. La necesidad de generar más ganancias para que no caiga la tasa de crecimiento promedio promueve nuevos negocios. Las especulaciones financieras recompensan, en primer lugar, al iniciador de la idea.

Instrumentos

¿Qué sucede cuando J.P. Morgan incrementa el riesgo soberano en 100 basic points (1 por ciento) a un país? Si ese país es Argentina y la totalidad de la deuda pública representa alrededor de 100 por ciento del PBI (Deuda pública = PBI), ese 1 por ciento de aumento del costo, cuando el gasto primario representa 50 por ciento del PBI, equivale a un 2 por ciento del gasto primario. En este supuesto, el 1 por ciento equivaldría al 40 por ciento del total del ajuste realizado en 2024. Si, en cambio, el riesgo país subiera 250 basic points (2,50 por ciento), la motosierra y la licuadora se esfumarían de un plumazo, porque implicaría un 5 por ciento.

A diferencia de los productos como la soja y el petróleo, los activos financieros carecen de valor específico, porque no se consumen ni se usan como insumos productivos. En contraste, encarnan derechos a futuros flujos de fondos y el precio a plazo no es el predictible del precio de contado (spot) en el futuro. En el caso del dólar o cualquier otra moneda, la teoría económica sostiene que el precio a plazo de una moneda es igual al precio contado o (spot) esperado. A esto se le conoce como “hipótesis de las expectativas” sobre los tipos de cambio.

Los derivados o derivativos son la más trascendental herramienta técnica de las finanzas corporativas de las últimas décadas, ya sea para cubrir riesgos reales o para especular. Son contratos escritos sobre los precios futuros de diferentes tipos de activos financieros. Una suerte de promesa donde la parte perdedora le paga a la ganadora una suma de dinero acordada de antemano, a cambio de una prima o directamente un precio de ejercicio o (strike price).

Los contratos de futuro u opciones son compromisos sobre un futuro incierto y representan la forma más abstracta en que se puede expresar el valor de las commodities, monedas, títulos públicos o privados. Por ejemplo, estos derivativos han detonado el mercado de las hipotecas en 2008.

Fábrica de default

Las “promesas incumplidas” derribaron el mercado de hipotecas y produjeron, en buena medida, la quiebra de Lehman Brothers, pero posteriormente generaron un sinnúmero de negocios, compras de cartera, acciones, fusiones y adquisiciones y “la industria del juicio”, con ganancias extraordinarias para los bufetes.

La financiarización de la economía nunca fue ingenua ni natural. Ha sido y es un proceso que permite utilizar el dinero para obtener más dinero mediante el uso de estrategias e instrumentos que apuntan a especular, no producir.

El cambio fundamental para establecer el poder de las finanzas se dio en Chicago IL (EE.UU.), donde los traders comenzaron a negociar “futuros” de trigo y estómagos de cerdos. Algunas acepciones que estamos escuchando, como “put” u opción de venta, se remontan a los mercados desde 1848. Chicago es el mercado de futuros y opciones más antiguo del mundo. El CBOT (Chicago Board Of Trade), donde originalmente sólo se comercializaban productos agrícolas básicos como trigo, maíz y soja, más tarde pasó a brindar opciones y contratos de futuros sobre una extensa escala de bienes, como oro, plata y energía.

Diferentes opciones y futuros de commodities son negociados por más de 3.500 miembros a través de contratos abiertos. En 2007 el CBOT se fusionó con el Chicago Mercantil Exchange (CME) y se creó una compañía holding, CME Group.

Ocultismo

Por momentos, todo parece mágico en el mundo de las finanzas. Max Weber utilizaba la palabra “magia”, como un tipo de confianza irracional en un procedimiento técnico que apunta a manejar problemas asociados con el mal.

Las habilidades financieras son fascinadoras porque tratan sus temas como una fuente de certeza, una fuerza todopoderosa que premia a los nominados “que se dejen formatear”, sujetándose a la lógica financiera.

Las prácticas sorprendentes que surgen de esa apostasía (para los protestantes), permiten que casi ningún producto financiero calificado por una Agencia de Rating necesite ser validado científicamente para salir a la oferta y captar dinero de los particulares.

En la economía, el dinero también se desea, porque es un medio para obtener otras cosas. En cambio, en las finanzas el dinero es un bien en sí mismo, que funciona como un hierro magnético sin límite para la ambición humana. Los creativos financieros también se valen del deseo sin límite por el dinero.

El derivado acepta un riesgo sobre otro riesgo, al abrir la posibilidad de ganar dinero si el precio de un futuro escala o se desploma. El hecho de correr riesgos se independiza del curso histórico de los valores de las commodities en la economía real (“main street”). En las crisis financieras, se derrumba un castillo de naipes (contratos) que expresan una esperanza construida incierta y acumulada. Durante las crisis financieras, lo que colapsa es la estructura de promesas en que se apoya el lucro.

A la hora de hacer un análisis técnico sobre las seguridades financieras que brindan los productos ofrecidos, los “traders” confían en sus pantallas con gráficos de velas japonesas y movimientos de precios anteriores. Los utilizan como herramienta predictiva para tomar decisiones sobre lo que ocurrirá en el futuro.

Del principio al fin, este herramental en nada difiere del tarot, quiromancia, cartomancia o la astrología, arrojando conclusiones imposibles de verificar, procurando alcanzar un modo de conocimiento distinto al conocimiento científico, escapando a las normas mínimas que impone la investigación. Es un contrasentido que siempre concluye con la frase: “no la vimos venir”.

Riesgos

Un modo de entrar en alerta y tomar conciencia del próximo naufragio es considerar los CDS, los fondos de distress debt, y la reciente experiencia con los “vulture funds” o fondos buitres. “Distress funds”, significa un fondo de inversión que invierte principalmente (ya sea, a través de inversiones de capital o de deuda) en entidades con dificultades financieras y casi en quiebra.

“Fondos buitres” refiere a los fondos de inversión que buscan comprar activos impagos terminales “en asuntos legales”, de altísimo rendimiento si existen posibilidades de litigar y ganar, como el caso de los títulos argentinos remanentes de la reestructuración de deuda soberana, que pagaron 6 veces su valor de compra. El objetivo de los dos últimos organizadores es “entrar” y adquirir papeles infravalorados para realizar apuestas de alto riesgo con jugosa recompensa.

Podríamos derramar ríos de tinta para evidenciar cómo éstos procedimientos, mediante instrumentos como el CDO y CDS, resultaron fundamentales para el colapso hipotecario 2007-2008. Pero vamos a centrarnos en el CDS.

Los banqueros, los físico-matemáticos ingenieros financieros, traders e inversores y policy makers del mundo desarrollado que en años previos aumentaron la liquidez de los mercados, un día notaron el peligro de los CDO. Para equilibrar el riesgo y al mismo tiempo aumentar la liquidez, diseñaron esta suerte de póliza de seguro (CDS), que protege a los inversores contra eventos adversos que implican un riesgo directo.

El contrato de CDO vincula dos partes, una es la que agrupa los productos subyacentes, como fueron los miles de hipotecas en EE.UU., y la otra son los inversores o bancos que compran el CDO para vender en sus mercados, como fueron los bancos europeos.

Existe otro contrato derivado que involucra una tercera parte (otra vez bancos, aseguradoras, inversores) que, en el caso que haya un incumplimiento de pago se asemejan a una póliza de seguro común y corriente. Lo más peligroso es que los CDS son puramente especulativos y su contrato carece de una inversión en activos subyacentes. Tienen vida propia. Suceden como un nuevo papel (CDS), que asegura otro papel (CDO) que posee activos subyacentes, a veces dudosos como los que contenían hipotecas basura, mezcladas con hipotecas virtuosas.

Al tener vida propia, el CDS es más que una cobertura. Puede constituirse en un instrumento de apuestas inspiradas por el riesgo que va perfilando una obligación en títulos o bonos privados, o deuda soberana. Si alguien compra CDS, está más que interesado en que se produzca un eventual default.

De ahí que las permutas de “venta corta”, alquilando valores y recomprando luego a la baja, para su posterior devolución, son parte de una táctica operativa puntual. Paradójicamente, la demanda de cobertura aumenta cuando el riesgo de pago del CDO comienza a crecer; ignorando que cuanto más fracaso haya que cubrir, también aumenta la posibilidad de que “el protector de defaults” no pueda pagar lo acordado.

Moral Hazard (riesgo moral) es el riesgo moral de que una de las partes no haya celebrado un contrato de buena fe o que haya proporcionado información engañosa sobre sus activos, pasivos o capacidad crediticia. El riesgo moral también puede significar que una de las partes tiene un incentivo para asumir riesgos inusuales.

To big to fail o "demasiado grande para permitir que quiebre" es una teoría que afirma que ciertas corporaciones, en particular las instituciones financieras, son tan grandes y están tan interconectadas que su quiebra sería desastrosa para el sistema financiero en general y, por lo tanto, deberían recibir apoyo del gobierno cuando se enfrentan a un posible quebranto. Recuerde los “bail outs”(rescates bancarios) de la crisis 2008.

Como dijimos, los CDS se parecen mucho a una póliza de seguros, en la que los portadores de cobertura de los activos en riesgo, que bien pudieran ser títulos argentinos, podrían apostar sobre un eventual default y, por lo tanto, jugar en contra, al favorecerse con el default soberano, del cual están protegidos, dada la pequeña magnitud que representa la deuda argentina en el mercado global.

Las ambiciones internacionales o locales de las finanzas están emancipadas de toda negligencia y de piedad, por eso los traders podrían sentirse alentados a promover la subjetividad que le precede a una crisis de deuda, en tanto las condiciones objetivas ya están dadas. La apariencia de vulnerabilidad es una situación que muy pocas naciones pueden resistir (Japón recientemente). Así que la forma procedente para ganar dinero consistiría en adelantarse a un eventual default, que, junto con la caída de los precios y las ganancias de los asegurados, ejerce un fenomenal incentivo para comprar debajo de casi todas las paridades posibles.

Hay que ir entendiendo que la etapa en la que ingresa el país alberga infinitos peligros. Con este rumbo, no hay manera de contener ese riesgo de apropiación de riqueza argentina de manera predatoria. Rápido se movilizará la lógica individualista, orientada hacia el interés particular. El atractivo de riqueza masiva que puede otorgar un default para unos pocos grupos financieros o de tareas cobra preponderancia, cuando uno mira los antecedentes en 2001 y 2016 y de quiénes eran los “hold outs” argentinos que cobraron con el fallo del juez Griesa.

En la Argentina no hay “puerta giratoria”, es decir, funcionarios que pasan de una administración que ejerce el control sobre una industria en particular a una empresa de dicha industria. Es peor. Los que ahora mismo están en el sector público, nunca han dejado de estar en el sector privado. Están de los dos lados del mostrador.

Como ejemplo se puede citar a Goldman Sachs, quien le vendió al gobierno De la Rúa el primer canje, un mes después J.P. Morgan y Deutsche colocaron un bono a 30 años, dos semanas antes de “la Banelco”. No nos olvidemos del “Blindaje” para pasar el verano 2000-2001.

En junio de 2001 tuvimos el Megacanje, donde el Credit Suisse First Boston y su sucursal de Buenos Aires (Banco General de Negocios) hicieron una fiesta para celebrar la comisión de 80 millones de dólares (0,55 por ciento) que ganaron en 3 semanas. J.P. Morgan también cobró 80 millones de dólares de comisión por el Megacanje. Allí hubo posteriores procesamientos de funcionarios, que durmieron en un cajón.

Para permutar una deuda impagable con un sinnúmero de inversores recibieron a cambio de sus 30 mil millones de dólares de bonos viejos y otros títulos nuevos, con más 15 por ciento de interés, a más largo plazo. El autor intelectual era el inefable David Mulford. Cuenta Hernán Iglesias Illan en su libro “Golden Boys” (2007) que desde febrero de 2001 los traders argentinos estuvieron apostando en contra de la recuperación de Argentina.

El autor dice literalmente, “los traders prefieren pasar por malvados que por boludos, negándose la posibilidad de meditar si ganar o no dinero con el derrumbe de su país”. Textual le respondieron en su entrevista: “No es una cuestión de moral, es mi trabajo. Si yo no gano toda la guita que puedo, me corren a un costado y ponen a otro. Es así de fácil”.

¿Podría repetirse la estrategia de jugar corto con los bonos argentinos, venderlos y apostar a una caída de los precios futuros, para luego recomprarlos más barato, cuando Argentina deje de pagar?

Obviamente es la profecía autocumplida, porque en cuanto salen a vender, la oferta supera la demanda y el precio de los títulos cae. Cuando caen bien abajo, allí compran y se los devuelven a los arrendatarios. A esta operatoria le dicen “shortearse”. En 2001, los traders argentinos trabajando en Nueva York lo hacían con todo, inclusive con forward de dólares contra pesos, creyendo que la devaluación era altamente probable. Vendían pesos del 1 a 1 y compraban dólares apostando que se caía la Convertibilidad.

Lo excesivo es que en Nueva York aconsejaban a los clientes a quedarse en dólares, les decían que lo más probable era que “la Convertibilidad” siguiera, mientras ellos se sacaban pesos de encima. En Argentina caían las reservas, los créditos y huían los depósitos en dólares y pesos desde marzo 2001. Para que se entienda, recomendaban hacer todo lo contrario de lo que ellos estaban haciendo. Del mismo modo, en 2018 hablaban bien de Macri y al mismo tiempo se deshacían de los bonos argentinos.

Financieros

Cabe recordar que nunca habíamos visto sonreír a Alfonso Prat Gay hasta que salió de acordar con los fondos buitres. Enseguida, los mercados ofrecieron 67 mil millones de dólares al 7,5 por ciento anual promedio, más de 7 veces lo que se necesitaba para pagarle a los fondos buitres. Al final se les pagó 9.300 millones, para lo cual se tomaron 16.500 millones de dólares.

¿Qué sentido tenía tomar préstamos no escalonados? Se podía regular la colocación, esperando solo unos días o unos meses, hasta que fuera bajando el riesgo país.

Hace un tiempo que en el sistema financiero existe una apuesta especulativa sobre la certeza de que una parte de los que contratan no cumplirá. Esto permite que uno o varios grupos de interés, incluyendo bufetes de abogados, ganen enormes sumas de dinero cuando un país no cancela sus deudas.

Los CDS y los fondos buitres tienen una responsabilidad considerable en el naufragio financiero de algunas naciones, aunque estas prácticas constituyan una manera completamente legal de ganar dinero a partir del default.

Los contratos que se apoyan en el default de la deuda constituyen la transformación total del capitalismo tal y como fue concebido. En esta mutación se puede ganar mucho dinero, a partir de la identificación estratégica de que una promesa de pago pueda ser incumplida. Los seguros de impago (CDS), los “distress funds”, y los fondos buitres, en ese orden; llegaron para erosionar la base de los contratos y generar beneficios nunca antes logrados.

*Director de Fundación Esperanza. Profesor de Posgrado UBA y Maestrías en universidades privadas. @pablotigani