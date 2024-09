Organismos provinciales promueven la erradicación paulatina de los tradicionales concursos de reinas en el marco de las celebraciones por el día de los y las estudiantes. Esto se debe a la ponderación de recomendaciones que señalan el sexismo en estas prácticas y los impactos negativos que conllevan para las y los adolescentes.

En este marco, la Agencia de la Juventud de la provincia, la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, el Ministerio de Educación y el Observatorio de Violencia contra las Mujeres vienen abordando el asunto de las elecciones de reinas y trabajando en la búsqueda de alternativas. En paralelo, también hay colegios donde el propio estudiantado decidió no realizar más estos concursos.



"Primero, la postura nunca es de prohibir (...) porque es algo que además no corresponde. La fiesta de los estudiantes siempre se organiza por parte de distintos municipios, instituciones educativas, etc. Y eventualmente tiene acompañamiento por parte del gobierno provincial, pero la prohibición nunca es el camino", explicó a Salta/12 el director de la Agencia de la Juventud, Tane Da Souza Correa.

"Quizás el aporte nuestro es más en clave de sugerencia de ir pasando el foco hacia otras alternativas, la idea es de todas maneras construirla en conjunto con los estudiantes, ya que vamos viendo que además año a año la elección de la reina particularmente tiene menor participación de municipios e instituciones educativas", sostuvo el funcionario.

Por otra parte, la directora del OVCM, Ana Pérez Declercq, consideró que "los avances" en esta materia, "son fundamentalmente de los adolescentes". Relató que dictaron talleres en localidades como Cerrillos y Chicoana, donde el estudiantado realizó "una reflexión importante sobre lo que significaban estos concursos, sobre lo que significaba para el entorno de las otras chicas, los otros chicos, qué cargas se les ponían a ellas y ellos". También contó que los y las estudiantes plantearon "las cuestiones de dinero que se jugaban de por medio, quién tenía para comprar un mejor vestido, mayores posibilidades".

Pérez Declercq indicó que desde el año pasado vienen recomendando además a las áreas de género municipales que trabajen "en proponer alternativas a estas elecciones con otros modos de celebrar el día de las y los estudiantes" y "desarrollen actividades de sensibilización y capacitación para funcionarias y funcionarios de los tres niveles para también cuestionar los estereotipos de belleza y poder entender qué es lo que tiene de negativo algo que muchas veces se vive como una fiesta tradicional que ya está instalada".

Teniendo en cuenta las recomendaciones del OVCM, Da Souza Correa consideró en ese sentido que los concursos de belleza y su reproducción de estereotipos, "genera(n) bastantes cosas que no son positivas (...), es decir, de salud mental, inseguridades, cuestiones vinculadas a la alimentación (...), instancias propicias para que crezcan cosas como el bullying. Por eso preferimos hablar de otro tipo de eventos que promuevan otra cosa y que les sirvan más a los chicos".

La secretaria de las Mujeres, Género y Diversidad, Itatí Carrique, también se pronunció en contra de las elecciones de reinas porque "ponen a las mujeres en lugar de objeto".

"En ese desfile lo único que se considera para ver quien gana o no es la belleza, es el cumplimiento de ciertos estereotipos físicos, y consideramos que eso es muy perjudicial para aquellos niños, niñas y adolescentes que no llegan a esos parámetros de belleza estereotipados. Pensamos que no hay ningún mérito en ser una persona alta, flaca, o que cumple ciertos parámetros de estereotipos de belleza, que los méritos que tenemos los seres humanos pasan por otro lado", opinó Carrique. También dijo que estos concursos dejan afuera al colectivo LGBTIQ+, "que no se adapta a esos cánones de belleza".

"Creemos que los estudiantes tienen que tener su fiesta, es lógico, es buenísimo que la tengan. Lo que no creemos es que esa fiesta esté basada en la elección de una reina por todo lo que eso significa, por todo el impacto que tiene en los y las adolescentes", resaltó.

Pérez Declercq valoró que también hay avances a nivel institucional porque el Ministerio de Educación, a diferencia de otros años, "no sacó una reglamentación donde se mencione la elección de la reina, y tengo entendido que no apoya que se realicen este tipo de actividades en el ámbito educativo".



Sin embargo, también advirtió que "lamentablemente hay adultas y adultos, que incluso siendo docentes, impulsan sobre todo a las chicas, a que se inscriban a este tipo de concursos". En ese sentido consideró que "es una gran tarea trabajar con estas adultas y estos adultos".

"Es un acto sexista"

El Colegio Las Palmas N° 5150, en la localidad de Cerrillos, es una de las instituciones que ya no realiza elecciones de reinas por decisión de sus estudiantes.

"Hace 2 años ya dejamos de lado esa rama sexista de festejar el día del estudiante, venimos haciendo otras cosas, como unas competencias de baile, desfile de vestuario con materiales reciclados para fomentar el reciclaje, entre todo el colegio y también nos sirve para integrarnos", contó a Salta/12 Daiana Amun, delegada estudiantil de 5° año.

"Este año tampoco habrá elecciones ya que todos coincidimos en no realizarla y enfocarnos en la integración y fomentación de los buenos valores, como el respeto y la empatía", destacó Amun. La adolescente precisó que prefieren poner el foco en actividades que permitan la participación de cada uno de los y las estudiantes, "sea cual sea la condición".

Para Amun, dejar atrás los concursos de belleza ha sido positivo, particularmente para las chicas. "Y nosotras como mujeres y como estudiantes tuvimos un impacto bastante positivo ya que consideramos que la elección de la reina es un acto sexista, festejar el día de estudiante sexualizando una mujer no nos parece la mejor alternativa para pasar un día tan importante", reflexionó.

"Es muchísimo mejor festejarlo de una manera más divertida para todos sin tener que estar pensando en el caso de ser candidata o participante, si sos la más linda, si sos a la que mejor le queda el vestido, por qué votan a las demás e infinidades de preguntas", señaló la adolescente.

Candela Colman es estudiante de 6° año del Instituto de Educación Media "Dr. Arturo Oñativia", de la ciudad de Salta, donde tampoco se hacen concursos de reinas. Desde su punto de vista, estos certámenes "anulan por completo los logros de las mujeres, haciéndolas valer solamente por su figura, sólo por ser objeto de deseo y se las premia por ser competitivas entre ellas, por tener un montón de hábitos insanos entre pares, se someten a un montón de formas de violencias constantes". Indicó que en el marco de esos concursos se fomenta inclusive el "hacerse operaciones riesgosas o con secuelas permanentes para la salud".

En el Instituto de Enseñanza Media (IEM), que depende de la Universidad Nacional de Salta, por el día de los y las estudiantes, se hace una semana "inter tribus", con juegos recreativos.

"Qué quieren los chicos"

"Hoy, de hecho, la mayoría de los municipios de la provincia no hace elección de la reina. Y se hacen distintas alternativas. La idea siempre es poner el foco en qué es lo que quieren los chicos también. Porque si los chicos buscan participar de instancias de otra manera, está bueno fomentar y acompañar eso. Porque todo lo que rodea el mes del estudiante, la fiesta del estudiante, son eventos que son muy importantes en el calendario de los propios adolescentes", destacó Da Souza Correa.

El funcionario también indicó que en Capital y en Tartagal ya no hacen elecciones de reinas; asimismo, en Rosario de la Frontera, Chicoana, El Bordo, Campo Santo y General Güemes optaron por encuentros o batallas de promos y otras actividades.

Aunque "hay municipios que la siguen haciendo, pero de a poco se va cambiando el foco también en otro tipo de actividades asociadas a la elección de la reina. Por eso hablo de un proceso paulatino que me parece que es interesante", sostuvo el director de la Agencia de la Juventud.

Uno de los lugares donde se siguen haciendo las elecciones de reinas es en el departamento Anta. La sede de la fiesta departamental de la reina es en Apolinario Saravia, municipio que dirige el presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés, quien no respondió a las consultas por este tema.