La amenaza del gobierno nacional de congelar los sueldos de los estatales hasta fin de año puso en alerta a los gremios. ATE Capital convocó a un plenario para el próximo lunes, en el que definirá una medida de protesta, mientras que los representantes sindicales de todas las provincias se reunirán un día después en ATE Nacional para definir un plan de acción que abarque a todo el país. Para los trabajadores del Estado se preanuncian días difíciles, ya que además del posible congelamiento salarial, en septiembre vencen los contratos de 65 mil empleados, por lo que a la amenaza de congelar los sueldos se suma la de nuevos despidos.

El argumento del gobierno es que freezar los sueldos estatales, además de mantener bajo el déficit, funcionará como freno en las paritarias de los trabajadores del sector privado, lo que -siempre según el ideario ultraliberal- mantendrá baja la inflación. Desde ATE replican que se trata de una estrategia que sólo puede traer mayor empobrecimiento para la mayoría de la población.

El congelamiento no fue comunicado a los sindicatos, aunque lo publicó el diario Clarín y no fue desmentido.

“Nadie nos lo anunció, aunque se puede inferir después de una paritaria desastrosa como la última, que fue la peor paritaria de la historia. Si el aumento de octubre es del 1 por ciento, ¿qué viene después? El cero, uno lo puede inferir”, dijo a Página/12 Rodolfo Aguiar, titular de ATE Nacional.

Se refería así a la paritaria para los estatales para el bimestre de agosto y septiembre. El gobierno aumentará los salarios en un 2 por ciento el primer mes, y un 1% el segundo. En la negociación, ATE rechazó la oferta, pero la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) la aceptó.

Aguiar criticó con dureza ese aval. “Algunos comienzan a ser cómplices de este gobierno. Sólo hacía falta tener un poco de dignidad para rechazar la propuesta y que Milei tuviera que otorgar el aumento por decreto. Sin embargo, la aceptaron. La pregunta es a cambio de qué. Hay una dirigencia sindical que está entregando derechos a cambio de nada”.

En UPCN no hicieron declaraciones sobre el posible congelamiento salarial. El titular del sindicato, Andrés Rodríguez, está fuera del país, viajando a Roma para ver al papa y en el gremio aún no tenían ninguna confirmación de que vaya a haber un congelamiento.

ATE Capital es la seccional que reúne, proporcionalmente, el mayor porcentaje de trabajadores estatales, debido a que en la ciudad de Buenos Aires está la sede del gobierno nacional, sus ministerios y reparticiones centrales.

“No hay nada confirmado; nuestra lectura es que la noticia se difundió como una operación de prensa, para bajar las expectativas. Los niveles de movilización y reclamos están siendo mayores, y con esto le están diciendo a la gente que no espere mejoras. Los estatales perdimos, en lo que va del gobierno de Milei, un 27 por ciento de capacidad adquisitiva. Con la última paritaria, que ATE rechazó, habrá un 2 por ciento de aumento para agosto y un 1 por ciento para septiembre, es decir que los sueldos van a sufrir una nueva pérdida”, señaló Pedro Lynn, secretario gremial de ATE Capital.

La seccional va a definir medidas de fuerza en un plenario, la votación fue convocada para el próximo lunes.

Por otra parte, está abierto el riesgo inminente de nuevos despidos, ya que vencen 65 mil contratos de trabajadores precarizados. Con el mecanismo de no renovarlos, en diciembre, marzo y junio el gobierno hizo tres tandas de despidos por las que 15 mil estatales perdieron sus puestos de trabajo. Como también hay retiros voluntarios y un clima de hostigamiento para provocar renuncias, el número de pérdidas de empleo estatales es estimado por ATE como cercano ya a 30 mil.

Sobre los despidos de septiembre no hay todavía información. La línea impulsada por Federico Sturzenegger, designado ministro de Desregulación y Transformación del Estado y principal impulsor de su achicamiento, es avanzar con la no renovación de los contratos; pero cada ministro tiene sus lineamientos, por lo que los ajustes no siguen un mismo diseño.