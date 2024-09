Ella vivía por calle Italia, a unos cuarenta metros de la casa de mi nonna Marina. Aquella construcción de los padres de mi madre ya no es más de la familia, pero aún conserva su exterior inicial de ladrillo a la vista.

Aquellas vacaciones empezaron raras. Cosa excepcional, a comienzos de diciembre casi todos los días eran nublados y turbios. Yo había terminado sexto grado, pero las clases en el colegio de ella continuaban. Durante quince días, volvió del norte hacia el sur con su delantal escrupuloso y quebradizo, y un moño trasero que le ajustaba la cintura.

Lo que estoy contando pasó el lunes seis.

Había crecido respecto del año anterior. La nonna advirtió ese desarrollo desde sus ojos piamonteses y culinarios: “... bionda, fort, abultá”, rubia, fuerte, sobresaliente. En cambio, el tío Nino, hermano de mi madre y entendido en cuestiones femeninas, dijo: “Se puso linda la gringuita”.

La casa en la que vivía era un hermoso ejemplar racionalista, con la mitad inferior de la fachada de mármol negro, una baranda de caño redondo y una puerta principal de hierro con una placa estilo art déco, de líneas aerodinámicas y formas simétricas. A la derecha, según se entraba, había una sala siempre en penumbras para conservar la frescura, y se percibía un olor liviano a cera para pisos, aceite Cocinero, aros de cebolla y caldo de pollo.

Mi nonna opinaba que era mucha casa para dos mujeres solas, una madre y su hija, y que el papá --al que evidentemente había conocido-- era un rubio “giovo e cáud” (rubio y cálido) que un día resolvió mandarse a mudar y no volver. Yo no había preguntado demasiado sobre aquella cuestión.

La infancia tiene eso, preguntas complejas con respuestas sin ninguna explicación, que son suficientes. Hay una inclinación por encontrar nuevos medios para continuar con la búsqueda de sorpresas, que uno espera que sigan apareciendo a los ojos, como había ocurrido hasta entonces. Cuando se es chico, los intereses poderosos son los que se sueñan, no los que se calculan.

El lunes seis, cerca del mediodía, el delantal plisado, luminoso y crujiente, apareció a mi izquierda. Iba aproximándose entre las carabelas y la chalupa comprensible, donde yo ya navegaba a toda vela.

Cuando se alzó de la calle y pisó la vereda, anduve hacia ella y le pregunté si podía llevarle el portafolio. Era una pieza marrón de cuero de grano completo, con pocas cosas almacenadas. “Sí”, me contestó, y añadió mirándome: “¿por qué no lo cambiás de brazo y me das tu mano?”.

Allí empezaron los cuarenta pasos más espaciosos de mi vida, mi noción del tiempo sentimental y los principios duraderos del comienzo y del fin. El brazo izquierdo, con el que llevaba el portafolio ajeno, empezó a girar bajo mis ojos como el aspa de lona de un molino de viento.

Caminábamos mirando hacia adelante e intercambiando pocas palabras. Me preguntó si ya lo había visto a Dante, eso lo recuerdo. El andar estaba circunvalado por cosas que pedían ser vistas.

Yo cercenaba la inclemencia de aquellos pasos con mi brazo izquierdo. A veces, surgía el brocal del pozo de la tía Lita, de barro cocido, con su polea, su tapadera para evitar que cayera suciedad, y lleno de agua de lluvia.

No recuerdo nada de lo que dije. Además del aspa y del brocal, estaba el hotel Colón, donde había trabajado mi abuelo Antonio, celebrado en el pueblo por las picadas y los chopps de cerveza.

Contigua al hotel, que quedaba enfrente, había una cuadra de caballos intranquilos y espumosos, destinados a los sulquis, calesas y carromatos de los viajeros. El olor verde de siempre, a amoníaco, a camas de viruta, a fardos de pienso, era postrado por la fragancia tibia del guardapolvo.

El número de pasos se acercó lentamente a los cuarenta. Llegamos y yo debo de haberle devuelto el portafolio, mirándola con denuedo. Sé que la puerta se cerró, y que el umbral estaba brillante.

Ella y yo no volvimos a ese escarceo. Más bien, la cosa fue como había venido sido, esto es: mínima. Al año siguiente, en la secundaria, ya no usó el guardapolvo; volvió a los pantalones y las blusas que le conocía. En lo personal, retomé los amores previos a esa caminata arrolladora. Una cosa que tiene la infancia --aun la última-- es que muchas preguntas se responden brevemente, y con eso alcanza. Incluso para toda la vida.