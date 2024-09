No se sabe mucho de la "vida real" de la japonesa Sei Shônagon. Apenas que vivió en el siglo X, durante la prolífica y refinada Era Heian, y que era la dama de compañía de la emperatriz consorte Fujiwara no Sadako, esposa predilecta del emperador Ichijo. Pero pasó a la posteridad por su diario Makura no Sōshi, traducido al español como El libro de la almohada) que con el correr de los siglos se convirtió en uno de los clásicos de la literatura universal.

El sello Adriana Hidalgo acaba de publicar una nueva edición, con diseño renovado, de este delicioso libro que fascinó a Borges y que transformó a su autora, sin que ella llegara a saberlo, en pionera de un género propio de la literatura japonesa vigente aún hoy: zuihitsu, el ensayo fugaz y digresivo, literalmente “al correr del pincel”.

Rival literaria y política de Murasaki Shikibu –autora de otro clásico japonés, el Genji Monogatari-, Sei Shônagon plasmó en ese diario agudas observaciones desde su lugar en la sociedad del período Heian: una cortesana culta, sarcástica e inclusive un poco cínica. En este "libro de la almohada" enumera "cosas deprimentes" de la vida cotidiana en la Corte, expone aquello que la emociona y hasta destroza con sutileza oriental a algún amante engreído. Un puñado de textos que no solamente no envejecieron, sino que parecen reinventarse en esta era de pasiones tristes.