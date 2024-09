Una marcha en unidad de las centrales sindicales y los movimientos sociales, junto a organismos de derechos humanos, acompañará este miércoles a partir de la una de la tarde a los jubilados frente al Congreso, cuando la Cámara de Diputados trate el veto de Javier Milei al aumento de las jubilaciones mínimas. En sus últimas dos movilizaciones, los jubilados fueron gaseados por los operativos antiprotestas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; la apuesta es ahora lograr un número de manifestantes muy nutrido. “Estamos con gente sin comer, con gente sin trabajo, con chicos muertos de hambre, con un 52 por ciento de pobres, con los jubilados que no tienen medicación. Es una crisis seria, el gobierno tiene que entender que debe cambiar su política económica porque el país no aguanta más”, dijo este domingo el cegetista Carlos Minucci, titular de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, sobre la protesta.

Pablo Moyano, co secretario general de la CGT, ratificó que la central obrera está llamando a marchar -aunque el sector dialoguista no va a ir y habló de “dar libertad de acción” a sus afiliados-. Entre los convocantes quedaron así el Frente Sindical, la Corriente Federal, las dos CTA, la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, la UTEP y y las conducciones gremiales y organizaciones sociales de izquierda.

Durante la jornada de protesta, los trabajadores públicos de ATE realizarán un paro de 24 horas. “Los diputados que voten en favor del veto estarán condenando a los jubilados a pasar hambre, enfermarse y morir. Los estatales nos vamos a movilizar de manera masiva y rechazamos cualquier posibilidad de que se aplique el protocolo anticonstitucional de Patricia Bullrich, planteó al hacer el anuncio de la huelga Rodolfo Aguiar, titular de ATE.

Vanesa Siley, diputada de Unión por la Patria y dirigente gremial de los judiciales, repasó qué sectores expresan quienes saldrán a la calle. “Somos muchos gremios: las dos CTA, la Corriente Federal donde está el compañero Sergio Palazzo (trabajadores bancarios), el compañero Héctor Amichetti (gráficos), el compañero Carlos Minucci (energía), mi organización. “Convoca también el Frente Sindical de Pablo Moyano donde está el Smata (mecánicos), somos muchos los que entendemos que no se puede dejar solos a los jubilados. Todos los sindicatos tienen jubilados, todos nosotros vamos a ser jubilados y jubiladas algún día. Hay que apoyarlos en la calle y mandar un mensaje a los representantes del pueblo que vamos a estar dentro del Congreso, decirles que hay una firme postura de acompañar a quienes han dado su vida para hacer grande a este país, que no pueden hoy estar eligiendo entre comprar un remedio y comer, porque también les sacaron los medicamentos gratuitos. Es muy grave, muy acuciante la situación. Cuando se toca fondo no son momentos para especular, son para estar”.

Las comisiones de base de la izquierda se reunieron el sábado en el Sindicato del Neumático y aprobaron sumarse. “El miércoles va a haber una enorme movilización. Diganle a Milei que se prepare, porque las calles no son de Patricia Bullrich, son de los trabajadores”, dijo sobre el tema Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero. “El sindicalismo combativo va a ir al Congreso con la CGT y las CTA. Se necesita además un paro nacional que convoque la CGT para que esa movilización sea multitudinaria”.

La marcha había sido pensada inicialmente para el jueves, pero luego fue adelantada al miércoles ante el pedido de sesión que realizaron diputados de la oposición para que ese día, a partir de las 10 de la mañana, se trate el veto en el recinto.