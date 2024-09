Además de alentar la participación obrera y gremial en la marcha del miércoles en defensa de los jubilados, Carlos Minucci envió un mensaje a la interna de la CGT cada vez más tensa. “Algunos sectores de la CGT defienden sus intereses en lugar de defender a los trabajadores”, lanzó el secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía en diálogo con la AM530. De paso también cuestionó a los dirigentes gremiales que en vez de criticar al gobierno y el ajuste, critican a CFK. Aunque no lo mencionó, fue un dardo teledirigido al secretario general de UPC y secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, uno de los que había salido a criticar el último documento de la dos veces presidenta.

“Tomemos declaraciones de algunos dirigentes que salen a atacar lo que dice la exvicepresidenta pero no salen a atacar lo que está haciendo el Gobierno”, dijo. “Entonces nos llama la atención que nos peleemos entre nosotros cuando tenemos el enemigo declarado”, remató cuando le preguntaron por qué hubo sectores de la CGT que cuando se hizo la convocatoria para el próximo miércoles no estaban. “Estas son las posturas que a veces no se entienden”, añadió.

El secretario general caracterizó el presente como un escenario que “ya no se puede soportar más” y cuestionó el silencio sindical. “(Hay que) Empezar de una vez por todas a decir las cosas, porque el ministro fue a la UIA y dijo que los empresarios podían empezar a echar a los trabajadores de la manera que quieren y como quieran y de la intención de la reforma laboral, de eso no hablan algunos dirigentes sindicales”, explicó. “Sí hablan de lo que escribe Cristina o lo que dice Cristina –volvió a señalar-, pero no hablan de lo que dice el Gobierno sobre la Reforma Laboral y los cambios en el ámbito laboral”. También recordó que hay "un montón" de cesantes, desocupados, trabajadores no registrados y baja de salarios. “No entendemos por qué no estamos todos en la misma senda”, lanzó.