"Estoy para ya. Cuando el técnico quiera, estoy disponible". El vasco Iker Muniain no se anduvo con rodeos a la hora de realizar sus primeras declaraciones como jugador de San Lorenzo, este lunes durante la presentación oficial del exAthletic en el club azulgrana.

"Sinceramente me encuentro bien. Estuve entrenando hoy por primera vez con mis compañeros y yo estoy para ya. Vine todos estos meses entrenándome con un profe por mi cuenta, siempre tratando de estar preparado para cuando llegase un momento como este. Trabajé duro todos estos meses para encontrarme bien. Cuando el técnico quiera, yo estoy disponible", sacó pecho el flamante refuerzo del Ciclón, quien jugó su último partido oficial en mayo pasado (Athletic 2, Sevilla 0) pero estaría en el banco este sábado desde las 15 en el partido ante Vélez, por la fecha 14 de la Liga Profesional.



Muniain, quien cumplirá 32 años en diciembre, viene de jugar toda su vida en el emblemático club de Bilbao, donde levantó tres trofeos (Supercopa de España 2016 y 2021, y Copa del Rey 2024) y se despidió como un verdadero ídolo, con una marca de 560 partidos, 76 goles y 70 asistencias.



"Tengo amigos argentinos y todo el mundo me habló espectacular del club. Tuvieron palabras muy bonitas de San Lorenzo. Yo lo conocía porque sigo el fútbol argentino. San Lorenzo era y es uno de los grandes del fútbol argentino. Vi videos de su hinchada, del club y mi decisión es acertada", comentó además a la hora de hablar de su nuevo club, el segundo de su carrera, y una elección que soprendió al mundo del fútbol.

Tras lucir la 10 del Athletic las últimas ocho temporadas, en San Lorenzo estará vistiendo una camiseta poco usual, la número 80. "El número no deja de ser anecdótico, un número que gustaba. No quedaban muchos de los que yo he solido llevar este año disponibles y bueno, estuve mirando y me gustaba el 80. Espero tener éxitos con este número.", explicó el vasco, quien se suponía usaría la 10 del Perrito Barrios, pero como el pase del mediapunta a Barracas Central se cayó, no será el caso.



Muniain también se refirió al paso de dos coterráneos suyos por San Lorenzo, el goleador Isidro Lángara (1939-1943) y el volante Ángel Zubieta (1939-1952), quienes hicieron historia con los colores que ahora, 85 años después de esa primera vez, vestirá otro vasco. "Es muy bonito que haya un hilo conductor que me una a otros jugadores vascos del club. Ojalá que, como hicieron ellos, también pueda dejar una huella en San Lorenzo".