"Luke, yo soy tu padre". Esa frase, una de las más icónicas del cine mundial, fue dicha por James Earl Jones, quien encarnó la voz de Darth Vader en "La Guerra de las Galaxias". Ahora, la fuerza estará con el actor, quien falleció este lunes a los noventa y tres años de edad.

Y si bien los fanáticos de Star Wars lo emparentan con esa voz grave, inconfundible, del más malo de los malos, lo cierto es que Jones tuvo una carrera prolífera en Estados Unidos, desde sus inicios con un tal Stanley Kubrick en "Dr. Insólito o: Cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar la bomba", hasta personificar a Malcom X en la película homónima de 1972. También hizo de Terrence Mann -un simil Salinger- en Campos de Sueños y puso la voz de otra emblemática franquicia, esta vez, de Disney: El Rey León, al interpretar a Mufasa.

Si bien todavía se desconocen las causas de su muerte a Jones le diagnosticaron diabetes tipo 2 a mediados de la década de 1990, un hecho que hizo público en 2016.

La historia de James, por The Independent

Nació en el pueblo de Arkabutla, Mississippi, el 17 de enero de 1931, de padres de ascendencia mixta afroamericana, irlandesa y nativa americana. Su madre era maestra y empleada doméstica, mientras que su padre era boxeador y actor, y apareció en películas como El golpe (1973) y Traficantes de parejas (1983).



Desde los cinco años, Jones fue criado por sus abuelos maternos en su granja en Dublin, Michigan. La mudanza le resultó tan traumática que desarrolló una severa tartamudez y estuvo casi mudo durante ocho años. “En la escuela intentaba leer mis lecciones y los niños detrás de mí se caían al suelo de la risa…mi tartamudez era tan grave que dejé de intentar hablar correctamente”, recordó Jones en una entrevista con el Daily Mail .



Le dio crédito a su profesor de inglés de la escuela secundaria por poner fin a su silencio después de que lo animaran a leer poesía frente a la clase. “No digo que me 'curé'”, le dijo a NPR en 2014. “Simplemente trabajo con eso”.

Jones fue a la Universidad de Michigan, abandonó un curso premédico para dedicarse a la interpretación y se topó con el racismo en la universidad. “No había muchos compañeros negros en la Universidad de Michigan”, dijo Jones durante una charla en 2005 en la Sociedad Oxoniana. “En respuesta a un artículo que escribí, un profesor me llamó. Había escrito simplicidad como 'simplicidad'. '¿Por qué intentas ser alguien que no eres?', me dijo. '¡Eres un hijo de puta que no debería estar en una universidad!' No tenía idea de cómo responder a un racismo tan arraigado”.

Luego se unió al Ejército por unos años y después de su baja Jones se mudó a la ciudad de Nueva York, donde estudió actuación en el American Theatre Wing usando sus beneficios de veterano y trabajando como conserje para mantenerse.

Su gran oportunidad llegó en 1967 con The Great White Hope , una obra que se estrenó en Washington, DC, y llegó a Broadway un año después. Jones interpretó al personaje principal, Jack Jefferson (inspirado en Jack Johnson), un boxeador campeón que lucha contra el racismo dentro y fuera del ring. Ganó un premio Tony al mejor actor por el papel y la historia fue adaptada más tarde a una película, en la que también protagonizó. “ The Great White Hope me puso en la portada de la revista Newsweek ”, dijo. “Un día de esa semana, alguien se fijó en ti”.

En 1977, Jones hizo su debut como el aterrador Lord Sith Darth Vader en la exitosa ópera espacial de George Lucas Star Wars: Una nueva esperanza , un papel por el que le pagaron solo 7,000 dólares. Repetiría el papel para las secuelas, El Imperio Contraataca (1980) y El Regreso del Jedi (1983). Vader fue interpretado con vestuario por David Prowse (quien murió en 2020) y Jones dobló el diálogo en posproducción porque Lucas consideró que el fuerte acento británico de Prowse no era adecuado para el personaje.



De archienemigo, Jones pasó a ser una figura paterna arquetípica en 1994, cuando prestó su voz retumbante al papel de Mufasa en El rey león de Disney . Regresó al papel en 2019 para la nueva versión de acción real de Jon Favreau, el único miembro del elenco original en hacerlo. Chiwetel Ejiofor, quien prestó su voz al hermano malvado de Mufasa, Scar, en la nueva versión, dijo que "la comodidad de que [Jones repita su papel] será muy gratificante para llevar [a la audiencia] a este viaje nuevamente. Es una calidad vocal única en una generación".

Otros papeles cinematográficos notables de Jones incluyen Coming to America (1988), de Eddie Murphy, Field of Dreams (1989), Dr. Strangelove (1964), Conan the Barbarian (1982) y The Hunt for Red October (1990). En televisión, prestó su voz a varios personajes de Los Simpson en tres temporadas diferentes y apareció en episodios de Law & Order (1993), Frasier (1997), Two and a Half Men (2008), House (2009) y The Big Bang Theory (2014).