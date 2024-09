A días de que el ministro de Economía, Luis Caputo, publicara en su cuenta de la red social X que "los dólares van a sobrar", una consultora de un integrante del Gobierno de Javier Milei planteó un escenario de dudas sobre el ingreso de divisas al país y sugirió rezarles a algunos hechos que podrían ocurrir como no. El más relevante de ellos, que la elección en los Estados Unidos se incline hacia un triunfo de Donald Trump y eso redunde en plata para Argentina. En paralelo, desacreditan las gestiones de Caputo ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) y apuestan ciegamente a que el nuevo viceministro de Economía, llegado desde Chile, destrabe desembolsos.

El documento, al que accedió Página I12 corresponde a la consultora Bullmarket, propiedad del asesor económico y legislador porteño de la Libertad Avanza, Ramiro Marra. En ese texto se explica que "un shock de noticias positivas para Argentina podría ocurrir en los próximos 120 días. Pero el resultado aún es incierto. Durante el cuarto trimestre esperamos una serie de noticias positivas que podrían significar un shock".

En una parte del trabajo, enviado a sus clientes, se precisa que "un triunfo histórico de Trump" es una alternativa importante para ver si llegan dólares. Admiten que "si bien la mayoría de las encuestadoras lo dan perdiendo por poco, las dos mejores que acertaron el resultado de 2016 y 2020 (Rasmussen y Atlas Intel) lo dan como ganador del voto popular (lo que implicaría un triunfo amplio en el Colegio electoral)". El asunto con Trump es que, además de las encuestas que dan ganando a Kamala Harris, la elección no sólo es un enigma, sino que además ya hubo un asesor de Trump para la región que avisó que un triunfo republicano no supondrá una liberación de dólares. La referencia es para el ex BID Mauricio Claver Carone, quien aseguró que el préstamo récord del FMI a Macri fue avalado por una amistar previa de Trump y el líder PRO, algo que no existe con Milei.

A renglón siguiente, el trabajo de Bullmarket diagnostica algo increíble: que el viceministro de Economía podría tener más éxito que el propio Caputo si tratara de sacarle dólares el FMI. "La llegada de José Luis Daza como intermediario con el FMI y Bancos del exterior podría ser un disparador que acelere un acuerdo con multilaterales, así como un potencial desembolso con bancos. Viene con ese objetivo", destacan. Daza, un chileno argentino que viene de asesorar a la derecha chilena de Antonio Kast y fue socio del asesor Demian Axel Reidel en un fondo en Nueva York, se jacta en privado de tener "nexos fluidos con el organismo". Lo cierto es que Daza aún no fue nombrado y en el Fondo no confirman que tenga particular manejo de los temas con el organismo.

REPO y blanqueo

La semana pasada, Caputo dejó un mensaje en X que fue muy criticado por datos que no parecen estar claros en el corto plazo. "Cosas que ya están pasando y se van a exponenciar en los próximos meses: la inflación va a bajar, la economía va a recupera, los impuestos van a bajar, las regulaciones van a colapsar, el crédito privado va a explotar, la demanda de dinero va aumentar, los pesos van a faltar, los dólares van a sobrar, el dólar financiero va a converger al dólar oficial, los salarios van a recuperar, la pobreza va a bajar", expresó el ministro.

En el documento de Bullmarket, la lectura es que eso depende, en realidad, de muchas variables que no están para nada aseguradas. Y, de darse, tampoco serían inmediatas o con la naturalidad que Caputo las expresa. La consultora de Marra cita otros dos puntos que podrían traer dólares, el REPO con entidades y una "extensión del blanqueo".

El informe señala que podría conseguirse un "REPO con bancos del exterior por 4 o 4,5 billones. (Que) Cubriría todos los pagos de capital de enero y julio del 2025, además de enero del 2026". El REPO es, técnicamente, un acuerdo de recompra en la que una de las partes vende un activo a la otra, con la obligación de volver a comprarla en un plazo de tiempo y bajo determinadas condiciones. Ya en marzo del 2023, cuando Massa era el ministro de Economía, se había pensando esa opción para captar fondos frescos en dólares.

En paralelo, Bullmarket precisa que quizás haya "una extensión del blanqueo hasta el 31 del 12 (la ley del paquete fiscal da la posibilidad de extender el blanqueo hasta tres meses, esto permitiría correr todo hasta el 31 del 7 del 2025". Agregan, además, que "de extenderse el plazo esperamos un shock de dólares al mercado local de hasta 7 mil millones de dólares".

Asimismo, especula la consultora de Marra en qué podrían aplicarse, de llegar, esos fondos del blanqueo ampliado. "Creemos que gran parte será invertido en activos (ONS y bonos). Si un cuarto se invierte, equivale a varios meses de intervención del BCRA en el mercado de deuda soberana".

Por último, concluyeron que otra de las apuestas que pueden darse como posibilidades es que "el mercado comenzando a pricear la posibilidad de entrar en consulta para ser emergentes durante el 2025 y efectivizándose en 2026. Esto implicaría una salida del cepo tóxico durante el verano del 2025".