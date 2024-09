Jorge Broun sufrió una lesión muscular y se suma a la lista de lesionados en Central que tiene a Matías Lequi de cara a la formación del equipo que el domingo recibirá a Talleres. Carlos Quintana, Facundo Mallo y Emanuel Coronel son los otros jugadores que están a riesgo de no jugar la próxima fecha. Hoy al mediodía comienza para socios la reserva de lugar en las tribunas generales del Gigante para el fin de semana.

Broun no superó una lesión muscular y no estará disponible para el juego del domingo a las 17.30 ante Talleres. Axel Werner será su reemplazante. Lequi se inclinará por prescindir de Broun para alentar su plena recuperación dado que el arquero canaya viene con dificultades físicas desde un mes y no logró recuperarse a pesar de que no hubo actividad el pasado fin de semana.

En recuperación también están Coronel, con esguince de rodilla, y Quintana, con lesión en la planta del pie derecho. Ninguno de los dos logrará quedar a disposición del técnico. Ante estas ausencias Damián Martínez tiene un lugar reservado en la defensa, al igual que el juvenil Juan Giménez, quien viene de entrenar con la selección Sub 20. Mallo, por su parte, suma tres semanas de rehabilitación de una lesión muscular y su pronóstico está abierto. El defendor uruguayo tendrá el alta médica en la semana pero no llegará con su mejor preparación futbolística, lo que mantiene las dudas de parte del entrenador. Mallo será probado en el ensayo del jueves por la mañana en Arroyo Seco.

El partido del domingo se jugará a las 17.30 en Arroyito y este mediodía en la página web de Deportick se habilitará la reserva de lugar en las tribunas generales para los socios que tengan la cuota de agosto paga antes de hoy a las 11 de la mañana. También se ofrecerán plateas socios a 25 mil pesos. Las plateas para no socios se venderán a partir del viernes.