La 52 ceremonia de entrega de los premios Martín Fierro fue el fiel reflejo de la actualidad de la TV argentina. Sin el atractivo discursivo de otras ediciones, apilando docenas de categorías en las que la ficción pasó a ser la hermanita menor de los reality shows, programas de entrenamiento y ciclos periodísticos, la velada que reconoció a lo mejor de la pantalla chica argentina fue una sucesión interminable de premios y exposiciones poco sustanciosas, plagadas de agradecimientos personales e incapaz de ver más allá de los límites televisivos. Fueron más de cuatro horas corriendo con demasiado apuro y mucha desprolijidad. Telefe noticias fue el gran ganador de la noche, al llevarse el Martín Fierro de Oro. Pero la ceremonia pasará a la historia como la que más discursos se silenciaron o cortaron, con un Santiago del Moro que por momentos peco de censor, al “pisar” los agradecimientos groseramente para cumplir con un plan imposible.

La ceremonia que premió a las mejores producciones de la TV argentina de 2023 fue la más larga de la historia. Las 37 categorías y los cinco homenajes fueron demasiado para que el reconocimiento a las producciones y protagonistas de la pantalla chica sea además disfrutable para los casi 700 invitados en el Hotel Hilton y los muchos televidentes que siguieron la transmisión desde sus casas.

Telefe, el canal emisor, fue la pantalla más premiada con un total de 14 premios, incluida la estatuilla de oro. Gracias a su último año produciendo y emitiendo ficción, El Trece obtuvo 8 gauchos, seguido por El Nueve y America con 6 galardones cada uno. La TV Pública y NetTV obtuvieron un Martín Fierro por pantalla.

"El corazón late por 22 años, no por uno. Gracias a nuestra audiencia por acompañarnos toda la vida, por permitirnos llegar a sus vidas”, agradeció Cristina Pérez -que renunció este año a la conducción de Telefe noticias por ser la pareja de Luis Petri, el Ministro de Defensa que dio el presente en la ceremonia- al recibir el Oro. "Dentro de todas las deudas que tiene la democracia con nuestra gente, el periodismo también está en deuda. Ojalá que este premio nos ayude a todos los periodistas a estar más cerca de la gente, ahora más que nunca. Y hacer un mejor periodismo de ahora en más", se sumó Roberto Mayo, director general de noticias del canal. “Nos obsesiona contar la vida de la gente que nos ve. Eso ha sido siempre Telefe: contar la vida de la gente de la manera más honesta posible”, subrayó Rodolfo Barili, el actual y solitario conductor de Telefe noticias.

Sin debates ni contrapuntos

La ceremonia de entrega de los Martín Fierro 2024 fue una suerte de autocelebración de la industria. Consciente de la caída general de audiencia, en un ecosistema audiovisual en la que la TV dejó de ser la gran mayoría, la velada del lunes por la noche pareció ser la excusa para que la comunidad televisiva se refugie sobre sí misma y se acomode codo a codo para reivindicar al aún medio más popular de la Argentina. Tal vez por eso fue que, esta vez, no hubo debates ni contrapuntos entre los discursos ganadores como era habitual en entregas pasadas. Fiel a estos tiempos, todo fluyó más hacia la emocionalidad de los ganadores que a la actualidad política y social. Los Martín Fierro 2024 parecieron sellar la grieta. Al menos la de la pantalla chica.

Claro que hubo algunas excepciones a esa tácita convivencia en la que no hubo ni una mención ni a la situación económica ni mucho menos a Javier Milei. Por eso sorprendió cuando Lizy Tagliani, premiada por Got Talent argentina, se animó a ver mas allá del glamour que se destilaba en la ceremonia. “No sé por donde vivieron ustedes -dijo la comediante y conductora- pero cuando vine para acá vi un montón de gente en cada esquina pidiendo ayuda en un semáforo o tratando de hacerse un lugar para pasar la noche. Y de alguna manera yo soy solo una de todos esos que del reparto de los pobres le tocó la bendición de tener ese golpe de suerte, ese golpe de magia. Si algún día les toca recordarme en estos premios, no me van a recordar a mí, sino a todos los que día a día luchan para una vida mejor”.

Otra que hizo referencia a la actualidad fue la periodista Romina Manguel. La conductora de Opinión pública, el periodístico de El Nueve que se llevó el Martin Fierro como mejor periodístico, les hizo un pedido a sus colegas. “No nos dejemos doblegar. Los que comenzamos en los noventa, pasamos por el menemismo, el 2001, vivimos el macrismo, vivimos el kirchnerismo y acá estamos. Anarcocapitalismo: no te tenemos miedo”, subrayó. Esa fue la única mención directa al gobierno nacional en los más de cuarenta discursos de la noche.

Por la cultura nacional y la ficción en TV

La defensa de la cultura nacional y la necesidad de que haya ficción en la TV argentina sí tuvieron una presencia mayor en la ceremonia. El primer discurso que trascendió los agradecimientos profesionales y las dedicaciones personales llegó llegó pasados los 40 minutos de comenzada la velada. Fue cuando Luciano Cáceres, elegido como mejor actor de reparto por su trabajo en Buenos chicos, defendió la inversión cultural. “Ojalá vuelva la ficción a la TV abierta de Argentina. La cultura no es un gasto, señores”, señaló, corto pero contundente. En la misma línea, Florencia Peña (Got Talent Argentina) agradeció “por el arte, porque entendamos que tenemos que invertir en cultura”. El actor Federico D´Elía, ganador del Martin Fierro como protagonista por su papel en la segunda temporada de Argentina, tierra de amor y venganza, pidió “porque el año próximo haya mucho más actores por acá”, porque “si esto sigue así van a tener que premiar a los actores turcos y eso no está bueno”.

Entre los premiados, se destacó que Familia de diván (El Nueve) haya ganado como mejor ficción del 2023, aún cuando la mayoría de los premios en ese rubro fueron para la segunda temporada de Argentina, tierra de amor y venganza y para Buenos chicos, la última ficción nacional de la TV abierta argentina. Entre los noticieros, Telefe noticias se impuso como mejor informativo central (y se llevó el Oro), mientras que Telenueve al mediodía fue elegido como el “mejor noticiero diurno”. A su vez, Bendita ganó como mejor programa humorístico/de actualidad, Qué mañana! se impuso en la categoría gastronomía, Del Moro como mejor conductor y Gran hermano en el rubro reality show. Además, hubo un inexplicable premio denominado “Minuto de oro”, que ganó Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, porque la final de la Copa Libertadores entre Boca y Fluminense alcanzó el share más alto de la TV argentina en 2023.

Cinco reconocimientos especiales

Entre la sucesión de premios, los apurados discursos de los ganadores y los anuncios de programación de Telefe (con un sketch se anunció el debut de Susana Giménez para el domingo a las 22, y se confirmó que Gran Hermano regresará con una nueva edición en diciembre), hubo cinco reconocimientos a lo largo de la ceremonia. El primero fue para los cuarenta años del debut de Nuevediario, el clásico noticiero del viejo Canal 9 que marcó toda una época en la TV argentina, con un formato que renovó al género a fuerza de información dura y pura pero también de contar historias que generaban el asombro de los argentinos, siguiendo a deportistas argentinos o tras la búsqueda obsesiva de extraterrestres a cargo de José de Zer y su camarógrafo “Chango”.



“Trabajar en Nuevediario fue impresionante. Nunca serví más a la sociedad como desde ese programa. Encontrábamos la gente, buscábamos los remedios que necesitaban, los marcapasos, estábamos ahí de verdad”, recordó Silvia Fernández Barrios. “Nuevediario fue la génesis de un formato de noticiero, una adelantado, donde había noticias nacionales, internacionales y también la búsqueda de extraterrestres y muchos móviles y notas”, se sumó Claudio Rígoli. “Esto no hubiera sido posible sin un conductor como Horacio Larrosa y un hombre que está en el panteón de la TV como Alejandro Romay”, agregó Guillermo Andino.

El segundo reconocimiento de la noche fue para Cris Morena, la actriz, productora, conductora y productora de éxitos televisivos como Amigos son los amigos, Jugate conmigo, Chiquititas, Verano del 98, Rebelde way, Floricienta, Alma pirata, Amor mío, Casi angeles, Aliados, y que acaba de estrenar Margarita en Max y que pronto se verá por Telefe. Su hijo, Tomás Yankelevich, la presentó con un emotivo discurso. “Cris Morena, mamita de mi corazón, con el pecho inflado de orgullo, te invito a subir al escenario a recibir el premio Martín Fierro a la trayectoria”, la convocó el también productor. "Este premio me honra a mí y a mi público argentino y del mundo. En estos 35 años apostaron por mí siempre, con alegría y mucha entrega. Los honro a todos", agradeció la homenajeada y alma mater de muchos artistas jovenes.

El tercer reconocimiento fue para Adrián Suar, actor, productor y director artístico, que a lo largo de 30 años de Polka revolucionó la ficción local desde la producción independiente con éxitos como Gasoleros, Poliladron, Socias, Verdad Consecuencia, El puntero, Son de fierro, Esperanza mía, Mujeres asesinas, Locas de amor, Sos mi vida, Padre Coraje y Son amores, entre otras ficciones. “Hicimos mas de 80 ficciones. Muchos muy malos, pero muchos muy buenos. Hicimos muchas cosas. Hoy Polka esta en un compás de espera, que espero que retorne pronto. Más que productor, yo me considero una hacedor. He hecho cosas buenas, cosas malas, me equivoqué y me volví a parar”, reconoció al recibir la estatuilla en manos de Darío Turovelzky, ex CEO de Telefe y actual ejecutivo de Paramount. “Todos los que estamos acá amamos la TV, que somos todos: los programas chicos, los grandes, los noticieros, los programas de espectáculos, los big shows. Pero este año le está faltando la frutilla a la torta: falta la ficción, faltan los actores”, se lamentó Suar.

Además, hubo otros dos homenajes. Por un lado se reconoció a la trayectoria del periodista Carlos Montero, que en 1966 creó Telenoche, el noticiero pionero de la TV argentina y que desde Canal 13 y con con el tiempo se convirtió en un clásico. El otro reconocimiento fue para los 35 años de Pasión de Sábado, el ciclo omnibus dedicado a la cumbia y la música tropical que aún se puede ver por América. "Gracias a todos los que hacen posible este show. A todo el público que nos acompaña por todo el país", dijo sobre el escenario Marcela Baños, conductora del ciclo.

Tras casi cuatro hora su media de ceremonia y premios para todos los gustos, la 52 edición de los premios Martín Fierro a la TV argentina pasó adecuándose a los nuevos consumos y a las restricciones presupuestarias, con categorías cada vez menos destinadas a la ficción y más a la actualidad y reality y big shows. Lo que nunca cambia es el premio a Mirtha Legrand, que esta vez subió al escenario para recibir la estatuilla por La noche de Mirtha, que ganó en el rubro Interés general. “Cada año pienso que es el útimo y sigo viniendo y sigo estando aquí. Trabajo porque me gusta, me da placer, digo todo lo que pienso, soy más auténtica que nunca. Siempre pienso hasta cuándo estaré aquí, soy una mujer muy mayor y sin embargo acá estoy. Mientras tenga salud, aquí estaré con ustedes, siempre”, afirmó la diva que a los 97 años sigue siendo fiel representante de la TV argentina.

La lista completa de ganadores

Estos son los ganadores de los Premios Martín Fierro a la producción 2023:

CRONISTA / MOVILERO

SANTIAGO SPOSATO (LAM – América)

MUSICAL

LA PEÑA DE MORFI - Telefe

PANELISTA

MARCELA TAURO (INTRUSOS Y EL DEBATE DEL BAILANDO - América)

NOTICIERO DIURNO

TELENUEVE AL MEDIODÍA - ElNueve

VIAJES / TURISMO

TODOS PODEMOS VIAJAR – NET TV

ACTOR DE REPARTO

LUCIANO CÁCERES (BUENOS CHICOS – eltrece)

BRANDED CONTENT

PROYECTO TIERRAS – Telefe

GASTRONOMÍA

QUÉ MAÑANA! – ElNueve

INFANTIL / JUVENIL

ALUMNITOS - ElNueve

ACTRIZ DE REPARTO

SILVIA KUTIKA (ARGENTINA, TIERRA DE AMOR Y VENGANZA – SEGUNDA TEMPORADA – eltrece)

LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA

MAURO SZETA (EL NOTICIERO DE LA GENTE Y TELEFE NOTICIAS – Telefe)

CULTURAL / EDUCATIVO

AMBIENTE Y MEDIO – América

REALITY

GRAN HERMANO – Telefe

ACTRIZ PROTAGONISTA DE FICCION

ROMINA GAETANI (BUENOS CHICOS – eltrece)

DIRECTOR DE FICCIÓN

GUSTAVO LUPPI Y ALEJANDRO IBAÑEZ (BUENOS CHICOS – eltrece)

ENTRETENIMIENTOS (CONOCIMIENTOS)

AHORA CAIGO – eltrece

DEPORTIVO

CONMEBOL LIBERTADORES – Telefe

MAGAZINE

CORTÁ POR LOZANO – Telefe

BIG SHOW

GOT TALENT ARGENTINA – Telefe

LABOR EN CONDUCCIÓN MASCULINA

SANTIAGO DEL MORO (GRAN HERMANO - Telefe)

HUMORÍSTICO / DE ACTUALIDAD

BENDITA – ElNueve

INTERÉS GENERAL

LA NOCHE DE MIRTHA - eltrece

LABOR HUMORÍSTICA

FÁTIMA FLÓREZ (BAILANDO 2023 – América)

DIRECTOR DE NO FICCIÓN

FERNANDO EMILIOZZI (GOT TALENT ARGENTINA – Telefe)

REVELACIÓN

JOSEFINA “LA CHINA” ANSA (ESCAPE PERFECTO – Telefe)

NOTICIERO CENTRAL

TELEFE NOTICIAS – Telefe

PERIODÍSTICO

OPINIÓN PÚBLICA – ElNueve

ENTRETENIMIENTOS (JUEGOS)

ESCAPE PERFECTO - Telefe

AUTOR/GUIONISTA

MARÍA MARULL (LA PILARCITA – TEATRO – TV Pública)

LABOR PERIODÍSTICA FEMENINA

LUCIANA GEUNA (PERIODISMO PARA TODOS – eltrece)

ACTOR PROTAGONISTA DE FICCIÓN

FEDERICO D´ELIA (ARGENTINA, TIERRA DE AMOR Y VENGANZA – SEGUNDA TEMPORADA – eltrece)

LABOR EN CONDUCCIÓN FEMENINA

KARINA MAZZOCCO (A LA TARDE – América)

JURADOS

MORIA CASÁN, CAROLINA “PAMPITA” ARDOHAIN, ÁNGEL DE BRITO, Y MARCELO POLINO (BAILANDO 2023 – América)

FICCIÓN

FAMILIA DE DIVÁN – ElNueve

PRODUCCIÓN INTEGRAL

GOT TALENT ARGENTINA – Telefe

AVISO PUBLICITARIO

TOMAS SCHNEIDER – Schneider – CCU

MARTÍN FIERRO DE ORO

TELEFE NOTICIAS