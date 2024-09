Vanesa Gisela Troncoso, de 23 años, fue víctima de femicidio en la ciudad de Santa Fe y por el hecho fue detenido su cuñado, a quien la justicia imputará esta tarde. Las primeras versiones sobre el caso indican que el acusado terminó de cumplir recientemente una pena a diez años de prisión por haberla abusado cuando era una niña. El caso que generó conmoción en la ciudad capital se conoció casi en paralelo a que la Fiscalía de San Lorenzo confirmara que los restos hallados hace dos meses en Ricardone pertenecen a Andrea Portillo, la santafesina de 45 años que era buscada desde marzo. Los casos se suman y el observatorio de la organización feminista Mumalá relevó 25 muertes violentas de mujeres, en la provincia, desde que comenzó el año. Desde la Asamblea Ni Una Menos Santa Fe, reclaman acciones urgentes: "Exigimos al estado municipal y provincial campañas urgentes de prevención de violencias de género".

El femicidio de Vanesa fue cometido el sábado pasado, en Punta Norte de Santa Fe. Por el hecho fue detenido su cuñado, quien según trascendió estuvo preso hasta hace poco tiempo por haber cometido delitos contra la integridad sexual hacia la víctima, unos once años atrás, y fue condenado. Se trata de M. A. S. de 34 años, a quien el fiscal Matías Broggi llevará esta tarde a audiencia imputativa, donde brindará mayores detalles del caso. "Otra vez la justicia que mira y no ve. Estado ausente que no protege a las víctimas", reprochó Majo Zocchi, de Mumalá Santa Fe, en un posteo de X, al conocerse el caso.

Por otro lado, el Ministerio Público de la Acusación confirmó que los restos hallados el 11 de julio pasado, en inmediaciones de la Ruta A012 y el Camino a la Cremería, en la localidad de Ricardone, corresponden a la santafesina Andrea Portillo. El caso quedó a cargo de la Fiscalía de San Lorenzo, y según se indicó, los exámenes anatomopatologicos dieron como resultado positivo en relación al ADN de la mujer y madre desaparecida desde fines de marzo, en la ciudad capital. Además, señalaron que aún se desconoce la causa de fallecimiento y hay varias líneas de investigación a cargo del fiscal Aquiles Balbis, que "se mantienen en reserva". También se encuentra activa la recompensa económica de 10 millones de pesos, ofrecida por la provincia, para quienes puedan aportar información.

Con ambos casos, suman 25 las muertes violentas de mujeres, en lo que va del año, en Santa Fe. El observatorio Mujeres, Disidencias, Derechos detalló al 9 de septiembre 10 femicidios (1 vinculado mujer, 1 vinculado varón), 6 muertes violentas en contextos de economías delictivas; otros 6 casos en investigación (como el de Portillo), una muerte registrada como "otras" (una mujer baleada frente a su casa, en Venado Tuerto); y 2 suicidios femicidas. Además, en el mismo período, hubo 7 intentos de femicidio.

Desde la Asamblea Ni Una Menos Santa Fe, emitieron un comunicado: "Vanesa Troncoso fue asesinada por quien la abusó cuando era niña. A la vez, se confirma que el cuerpo encontrado en Ricardone era el de Andrea Portillo. Lorena Bonino fue asesinada apenas hace un mes (en Recreo). Que el hecho de ser mujer no sea la causa de nuestras muertes", reclamaron. Y exigieron "al estado municipal y provincial campañas urgentes de prevención de violencias de género", ya que entienden que a "más Estado, menos muertes".

Según plantearon, a la Ley N° 13.348 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres "es obligación hacerla efectiva. Establece como obligación del Estado sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia de género e instituye la asistencia integral a las mujeres que padecen violencias".

En ese sentido, lamentaron: "No estamos viendo medidas tendientes a sensibilizar a la sociedad promoviendo valores de igualdad ni deslegitimando la violencia de género.

Tampoco se está convocando a los Consejos provinciales para Prevenir, Asistir y erradicar las violencias, ni al Concejo de la Mujer de la ciudad de Santa Fe en el mismo sentido. Como lo dijimos ya, ante la falta de personal especializado en la Linea Nacional 144; es urgente que provincia tenga su teléfono de atención inmediata para las urgencias las 24 horas, tal como funciona en Rosario. Que #NiUnaMenos no sea una consigna, sino una política pública efectiva y urgente!", reclamaron.