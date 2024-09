La práctica matutina de ayer en Central no trajo las mejores noticias para Matías Lequi. Porque de los jugadores lesionados Facundo Mallo es el único que tiene chances de jugar el domingo ante Talleres. En los trabajos de ayer el técnico canaya se convenció que Jorge Broun, Carlos Quintana y Emanuel Coronel deberán trabajar diferenciado toda la semana y no estarán disponibles. En los tres casos Lequi pretende incluirlos al once titular para el compromiso con Platense el domingo 22. La vuelta de Mallo el domingo depende de que el uruguayo responda mañana a las exigencias en el ensayo de fútbol en Arroyo Seco. Caso contrario permanecerá en la formación titular el chico Juan Giménez, titular en la caída ante Boca.