Agustín Sández dará el salto al fútbol internacional en poco tiempo más. El defensor de Central tiene ofertas del extranjero y está próximo a obtener la cuidadanía de Paraguay para representar a la selección guaraní. La dirigencia de Central rechazó una propuesta de dos millones de dólares por su ficha pero está abierta la posibilidad de salida de Arroyito en los próximos días o a más tardar a fin de año.

Central no vende a Sández porque la oferta no convenció en la cifra. Al Jazira de Emiratos Arabes propuso pagar dos millones de dólares por el 80 por ciento del pase del defensor. Los canayas comparten en partes iguales la ficha del lateral con Boca, club donde se formó. Es decir que desprenderse de Sández por un millón de dólares, lo que le correspondería al club, no sedujo en Arroyito. Pero la propuesta que llegó desde Abu Dhabi anticipa que la carrera del defensor estará en el extranjero. Si su transferencia no se concreta en los próximos días será a fin de año. No solo porque los rendimientos que tuvo el jugador, quien se quedó con la titularidad una vez que le dieron la oportunidad, sino porque consultas por las condiciones de su contratación fue lo más frecuente en el mercado de pases de invierno.

Entre tanto, el salto al plano internacional lo podrá dar con la selección de Paraguay. El jugador inició el trámite para nacionalizarse dado que tiene padre paraguayo. La selección de Paraguay inició un nuevo ciclo el pasado jueves con el debut de Gustavo Alfaro como entrenador pero Sández será convocado una vez que tenga la habilitación para jugar con la albiroja. En las próximas horas se esperan novedades sobre el futuro del lateral izquierdo, principalmente para confirmar que se queda al menos hasta fin de año en Arroyito. Sández hace un año que llegó a Central y tiene contrato vigente hasta diciembre de 2025. Lo trajo Miguel Russo, a quien conoció al jugador en su paso como entrenador de Boca en 2021.

Por otra parte el plantel canaya tuvo ayer la reincorporación de Juan Cruz Komar. El defensor fue intervenido con éxito el viernes por una afección cardíaca y se espera una recuperación progresiva para volver a la alta competencia. Komar no jugará en la presente Liga Profesional pero apunta a tener plena recuperación física a fin de año para poder realizar la pretemporada de enero al ritmo de sus compañeros.