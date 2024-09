Esta vez le tocó celebrar a Colombia. Y en esta oportunidad toda la bronca fue de Argentina aunque, claro, no se puede comparar: la misma escena pero al revés se había dado hace menos de dos meses, en la final de la Copa América de Estados Unidos. Por supuesto, este partido no tuvo la misma trascendencia, ya que fue por las Eliminatorias Sudamericanas y la Selección Argentina sigue en lo más alto de la tabla.

Así y todo, no se lo vio conforme a Lionel Scaloni en la conferencia de prensa post-partido. Sin embargo, dio la cara y asumió: "Antes que nada, felicitamos a Colombia, que ganó. Nosotros hicimos un buen partido, acorde con las circunstancias. Pudimos ganarlo además de empatarlo".

Preguntado sobre el penal que James Rodríguez cambió por gol y representó la victoria de Colombia, señaló: "De la jugada del penal no voy hablar, ya está; bienvenido para ellos que se lo han cobrado. Y con respecto al resultado, a veces toca para un lado y otras veces para otro. Pero lo cierto fue que prácticamente no se ha jugado el partido. No sé si le va a gustar a la gente de Colombia que yo hable del calor, preferiría no hablar tanto de eso, porque es para los dos; lo que está mal es jugar un partido a esa hora, no me parece sano", remarcó el seleccionador argentino.

Por su parte, el mediocampista Leandro Paredes, a quien le tocó volver a ser titular en tierras cafeteras, se refirió a la jugada del penal que terminó inclinando la balanza a favor de los colombianos: "Para mí, dentro de la cancha, no fue penal. Nico (Otamendi) se tira por delante", arrancó diciendo, y fue más allá con las decisiones del árbitro chileno Piero Maza. "Lo raro es que no haya visto la de Julián", señaló sobre una jugada del primer tiempo que protagonizó el punta del Atlético Madrid con el arquero Camilo Vargas en el área de Colombia.

Por lo demás, Paredes trató de desdramatizar la derrota. "Es parte del fútbol; no nos gusta el resultado porque jugamos para ganar, pero somos conscientes de que se puede perder. Jugamos contra un gran rival y en una cancha muy difícil", dijo al respecto, pero destacó el nivel de la Selección: "Más allá de la decisión del penal, fue un partido parejo. ¿El calor? No es excusa, aunque no estamos acostumbrados".