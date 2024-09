¿Qué hay que ser para estar en contra de los jubilados?



Para estar en contra de los jubilados hay que ser un fanatico ultraderechista, un ser un humano raro del tipo Milei.



Hay que ser un o una de eso que denominamos Bullrich. Hay que ser un radical extraviado de la semana pasada. Hay que ser un ladri internacional del tipo Caputo.



Para estar en contra de los jubilados hay que ser policía y estar alli pegándoles, hay que ser un Macri premium.

Hay que ser un envenenado de Clarín, un espectador medio de TN y La Nación +. Un atarcedido espectador de los locutores de la derecha cultores del desprecio.



Hay que ser alguien sin abuela sin abuelo, más o menos pobre, o si no hay que ser el clasico un nieto de... Eso que se es cuando no te alcanza ser un “hijo de...”



La policía de "ypf": y péguele fuerte a los jubilados hoy esta de fiesta, tienen un banquete de cabezas blancas. Fácil, además, tipo palo y a la bolsa. Y saben que mañana la mafia de Clarin no usará la palabra “jubilado”. La crónica de la mafia mediatica dirá que "la policia repelió a manifestantes".

Hay que ser todo eso para estar en contra de los jubilados.