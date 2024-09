Con la presencia del intendente Pablo Javkin, tuvo lugar la presentación de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el evento multideportivo de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur) que se desarrollará en Rosario, Santa Fe capital y Rafaela dentro de un año. Javkin destacó la tradición de la ciudad en la organización de eventos deportivos, destacando la realización de los Juegos Cruz del Sur en 1982 y más recientemente los Suramericanos de Playa (2019) y los III Juegos Suramericanos de la Juventud (2022): "Lo más importante para nosotros es poder anunciar el camino para el evento más importante de los que va a vivir la ciudad, un evento que va a convocar a todo el continente y que va a representar, como bien lo decía Maxi (Pullaro), un camino al que Rosario vuelve”. Además del gobernador de Santa Fe estuvieron presentes los intendentes de Santa Fe y Rafaela, Juan Pablo Poletti y Leonardo Viotti, respectivamente; Camilo Pérez López, presidente de la Odesur; Mario Moccia, titular del Comité Olímpico Argentino (COA), y Daniel Scioli, secretario de Turismo y Deportes de Nación.

En ese sentido, apuntó: “Vuelve a representar los valores que queremos representar: el deporte, la paz, la familia; vuelve a convocar gente, vuelve a atraer gente de todo el continente a visitarnos; vuelve a ponerse en la agenda, en el camino de la esencia que tiene esta ciudad: el trabajo, la bondad de nuestra gente, la capacidad de convocar y de recibir. Y el deporte, que en cada una de las familias de nuestros 80.000 deportistas federados y en cada club y asociación y federación que tenemos en la ciudad, todos los días construye el camino para que podamos tener un evento como este jerarquizado y poniéndo a la ciudad, a Rafaela, a Santa Fe y a la provincia en el lugar que siempre quisimos que esté”.

“Creo sinceramente que después de las cuestiones que tuvimos que enfrentar, estar hoy en septiembre, seis meses después de probablemente el momento más duro, pensando a futuro con esta mirada optimista y convocante, es un sueño para nosotros, y espero también que ese sueño se nos cumpla cuando la ciudad se llene de personas de todo el continente jugando, compitiendo, visitándonos en 2026", destacó el jefe municipal y convocó a los presentes a "soñar con los Odesur más grandes que podamos haber imaginado en la historia de estos juegos"

Cabe remarcar que los Juegos Suramericanos es el máximo evento que realiza la Odesur, entidad que agrupa a los comités olímpicos de toda la región. La última edición se desarrolló en 2022 en Asunción (Paraguay). Rosario, la sede que tendrá la mayor cantidad de deportes, se transforma así en la única ciudad del continente en haber organizado las tres competencias de la Organización Deportiva Suramericana, luego de haber albergado en 2019 los IV Juegos Suramericanos de Playa y en 2022 los III Juegos Suramericanos de la Juventud.

"Estamos profundamente convencidos de que esto no sólo va a ser un legado en la provincia de Santa Fe, no sólo va a quedar grabado en las retinas de todos nosotros, de los casi cuatro millones de habitantes de esta provincia, si no que va a ser un legado y un hito en la República Argentina", valoró, por su parte, el gobernador, y agregó: "De una Argentina que se empieza a poner de pie con el esfuerzo de muchos y muchos hombres y mujeres de este país que sueñan realmente grande y que quieren una Argentina grande, y que desde aquí estamos convencidos que Santa Fe es la locomotora de ese cambio que está empujando para arrancar nuestro país".

A su turno, Scioli resaltó el impacto que tendrá el evento en la ciudad y la provincia. "Los Odesur tienen múltiples beneficios por donde se lo mire. Si vamos al impacto social, lo que significa movilizar miles de jóvenes de la región, más de 7.000 se estiman que participarán, pero por sobre todas las cosas, cómo refleja esto en instituciones bases como los clubes de barrio; de todo lo que es abarcativo de lo social al alto rendimiento, y del punto de vista económico, como nos marcó Camilo (Pérez López, presidente de la Odesur), que triplica la inversión, y el beneficio también de promoción turística".

Es importante destacar que para la concreción del evento se llevarán adelante una serie de obras de infraestructuras en las tres ciudades sedes. En el caso de Rosario, se destacan la construcción de una villa olímpica en el predio del ex Batallón 121; un estadio en la ex Rural; una cubierta para el desarrollo de la disciplina 3 x 3 de básquet, en la intersección de 27 de Febrero y Oroño; y un centro acuático en el Club Atlético Provincial.

Los Juegos

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 abarcarán más de 50 disciplinas deportivas, muchas de las cuales serán clasificatorias a los Juegos Panamericanos Lima 2027. Además, contarán con la participación de más de 7.000 atletas de toda Sudamérica.

La elección de Santa Fe se definió en marzo de 2023 en el marco de la XXXV Asamblea General Ordinaria de la Odesur, realizada en Capital Federal, donde el por entonces gobernador Perotti asistió acompañado por los intendentes de ese momento de Rosario, Rafaela y Santa Fe.

Los Juegos Odesur 2026 tendrán la participación de atletas de los 15 países que conforman la Organización Deportiva Suramericana: Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guayana, Panamá, Venezuela, Uruguay, Surinam, Perú y Paraguay.

Las disciplinas propuestas para los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 son: aguas abiertas, atletismo, balonmano, baloncesto, bádminton, básquet 3×3, béisbol, boxeo, canotaje, ciclismo, esgrima, esquí náutico, fisicoculturismo, fútbol, hockey césped, ecuestre, e-sport, gimnasia, lucha, judo, karate, pesas, patinaje, pádel, pentatlón, rugby, remo, squash, softbol, taekwondo, tenis, tiro deportivo, tiro con arco, triatlón, vela, voleibol de playa, y voleibol.